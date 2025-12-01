Hoeveel sparen Nederlanders?

Erik: 'Gemiddeld had een Nederlands huishouden in 2024 een bedrag van €58.000 aan bank en spaartegoeden. Dit bedrag is erg hoog omdat een groot deel van het spaargeld bij een kleine groep bemiddelde spaarders zit. Maar als we kijken naar de mediaan, dan ligt dit op €23.000. Nog altijd een flink bedrag. We worden dan ook wel kampioen sparen genoemd. Ik vind het zelf verstandig om te proberen wat spaargeld achter de hand te hebben. Je kunt hier namelijk direct over beschikken wat handig kan zijn bij (onverwachte) uitgaven.

Toch heeft ook sparen risico’s. De rente die je ontvang is meestal lager dan de inflatie. Hierdoor ga je er ieder jaar op koopkracht op achteruit. Dit betekent dat de waarde in euro’s van je spaarrekening wel gelijk blijft of licht stijgt. Maar je kunt met die euro’s wel ieder jaar minder kopen.

Dit kun je voorkomen door met een deel van je geld op zoek te gaan naar een hoger rendement. Bijvoorbeeld door te gaan beleggen. Maar doe dit wel alleen met geld wat je echt kunt missen. Houd ook altijd voldoende geld achter de hand voor (onvoorziene) uitgaven.'

Marco: 'We houden van sparen. Sparen voelt veilig. Als je het geld niet uitgeeft, weet je zeker dat morgen hetzelfde bedrag op je rekening staat. En als je het geld nodig hebt, kun je er direct bij. Maar te veel sparen heeft ook nadelen. Door lage rente, inflatie en kosten kun je volgend jaar minder kopen van het bedrag dat nu op je spaarrekening staat. Net als Erik denk ik dat je dit probleem kunt beperken door verstandig te beleggen.

Toch beleggen nog maar weinig mensen in Nederland. Volgens de consumentenmonitor van de AFM belegt ongeveer 1 op de 4 huishoudens. Hun belangrijkste drijfveer? Het krijgen van extra financiële mogelijkheden en de lage spaarrente. Deze redenen om te beleggen worden vooral genoemd door beleggers die meer dan 2 jaar geleden gestart zijn.

Ongeveer 9 op de 10 van de beleggers zeggen (vrij) makkelijk rond te komen. 17% van de beleggers heeft minder dan €5000 spaargeld. Of zo’n financiële buffer genoeg is, hangt af van je persoonlijke situatie. Via de Buffer Berekenaar van het Nibud kun je dit uitrekenen.'

Kun je beter beleggen of sparen?

Erik: 'Nederlanders zijn erg goed in sparen. Maar als het om beleggen gaat blijven we flink achter in vergelijking met andere landen. Uit een onderzoek van de ESB, Economisch Statistische Berichten, blijkt dat Nederlandse huishoudens slechts 23% van het vrij beschikbare vermogen beleggen. In Amerika wordt bijna 80% belegd en in Zweden bijna 60%. Maar ook in onze buurlanden België en Duitsland wordt er een groter percentage belegd.

Wel is het goed om te bedenken dat de meeste Nederlanders een pensioen opbouwen bij een pensioenfonds. Het pensioenvermogen van Nederlandse pensioenfondsen is in totaal ongeveer 1600 miljard euro. Dit bedrag wordt belegd. In sommige landen zoals Amerika gebeurt dit niet en moet je vooral zelf sparen of beleggen voor je pensioen.

Toch zijn er wat mij betreft veel Nederlanders die zichzelf tekort doen door een te groot bedrag op de spaarrekening te zetten. Met geld waarvan je zeker weet dat je dit vele jaren kunt missen kun je meer rendement halen door te gaan beleggen. Op de korte termijn loop je dan meer risico maar op de langere termijn is de kans groot dat het meer oplevert dan sparen. In deze blog lees je meer over onze persoonlijke keuze tussen sparen en beleggen.'

Marco: 'Eén op de 4 huishoudens belegt. Maar dat betekent ook dat 3 op de 4 huishoudens dit niet doen. Van de niet-beleggers denkt 7 op de 10 ook nooit te gaan beleggen. Twee op de 10 weet het nog niet.

Het is je eigen keuze om alles op te sparen of een deel te beleggen. Maar het is zonde als je niet eerst onderzoekt of beleggen bij je past. Het hoeft niet om hoge bedragen te gaan. Beleggen kan met een klein bedrag, bijvoorbeeld om het te testen of ervaren. Zo doen meer mensen het. Uit de consumentenmonitor van de AFM blijkt bijvoorbeeld dat 26% van de beleggers al belegt met minder dan €5000.

Zelf kies ik voor een eenvoudige aanpak. Mijn buffer blijft op mijn spaarrekening. En ik vul het aan als het nodig is. Het deel van mijn inkomen dat ik niet direct nodig heb, beleg ik automatisch in indexfondsen. Zo hoef ik niet te kiezen tussen sparen of beleggen. Ik doe het allebei, met een duidelijk doel voor beiden. Sparen voor uitgaven. Beleggen voor de toekomst.'

Resultaat november

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand november was een wisselvallige beleggingsmaand. Uiteindelijk is er niet veel veranderd. De portefeuille van Erik is in november met 0,1% gestegen. Marco leed een klein maandverlies. Zijn beleggingen daalde met 0,5%.

Erik: ‘Ondanks flinke schommelingen is er deze maand uiteindelijk weinig gebeurd. Ben benieuwd of de laatste maand van het jaar nog voor grote verschillen gaat zorgen.'

