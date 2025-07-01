Blog 22: Beleggen in onzekere tijden

Ontwikkelingen in de wereld

Erik: 'Beleggen is nooit saai. Er gebeurt altijd wel iets. Soms zijn dat leuke en interessante ontwikkelingen, zoals recent de snelle opkomst van Artificial Intelligence (AI). Dit brengt kansen mee voor de belegger.

Helaas moet je ook omgaan met minder positieve ontwikkelingen zoals oorlogen. Naast het grote menselijke leed kan dit ook economisch grote gevolgen hebben. De vraag is of je hier als belegger rekening mee moet houden. Het verleden heeft ons geleerd dat op de lange termijn de effecten meestal beperkt zijn. Maar op de korte termijn kunnen oorlogen en geopolitieke conflicten flink van invloed zijn op de beurs. En omdat je een conflict moeilijk kunt voorspellen ben je eigenlijk altijd te laat om te reageren. De beurs is dan al gedaald waardoor het niet verstandig is alsnog uit te stappen. Het is dus de kunst om ook tijdens onzekere tijden rustig te blijven.'

Marco: ‘Juist in tijden van onrust merk je hoe waardevol een beleggingsplan is. En hoe belangrijk het is om je er aan te houden. Zie je de waarde van je beleggingen dalen? Dan voel je al snel de drang om in te grijpen, bijvoorbeeld door te verkopen. Want anderen doen het op dat moment ook. Maar wie tijdens onrustige perioden verkoopt, loopt het risico om definitief geld te verliezen.

Zelf beleg ik passief. Een passieve belegger legt maandelijks een vast bedrag in een wereldwijd gespreid indexfonds. En blijft dat doen, wat er ook in de wereld gebeurt. Dat vermijdt emotionele keuzes, zoals verkopen tijdens onrust.’

Is het verstandig je strategie te wijzigen in oorlogstijden?

Erik: 'Zoals eerder gezegd: op de lange termijn komt het meestal goed met de wereldwijde aandelenmarkten. Toch kun je er als belegger voor kiezen om op de korte termijn in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Verwacht je bijvoorbeeld dat de olieprijs gaat stijgen of dalen? Dan kan dat direct invloed hebben op de koersen van bedrijven in de energiesector. Ook de nieuwe NAVO-norm waarbij landen gezamenlijk 5% extra gaan investeren biedt kansen. Je kunt overwegen te beleggen in sectoren die hier direct van profiteren, zoals defensie en wapenproductie.

Het is wel belangrijk om jezelf bij dit soort beleggingen een ethische vraag te stellen: wíl je wel in wapens beleggen? Die afweging is persoonlijk. Voor de 1 telt vooral het financiële rendement, terwijl een ander het maatschappelijke effect zwaarder laat wegen. Ook kun je een verschillende kijk hebben over het nut van beleggen in defensie.

Persoonlijk geeft het mij geen fijn gevoel om in wapens te beleggen. Je zult dan ook geen themafonds wat in defensie belegt terugzien in mijn portefeuille bij de BeleggersBattle.'

Marco: ‘In onrustige tijden is het verleidelijk om in te spelen op trends of actuele gebeurtenissen. Maar het vraagt veel tijd en kennis om de perfecte keuze te maken. En zelfs met tijd en kennis weet je nooit zeker of je goed zit. Want er is geen enkele glazen bol die je kan vertellen hoe je beleggingskeuze in de toekomst uitpakt. Daarom pas ik mijn beleggingsplan niet aan. Welke krantenkop ik ook zie.

Een passieve belegger legt zijn inleg in een wereldwijd gespreid indexfonds. In dat fonds zitten duizenden bedrijven, verspreid over de hele wereld. Hierdoor loop je geen risico dat 1 regio of sector alles bepaalt. Je spreidt dus je risico’s.

Een nadeel hiervan is dat je niet bewust kunt kiezen in welke bedrijven je belegt. Er kunnen dus bedrijven in je portefeuille zitten die profiteren van oorlog. Daar kun je wel op letten bij de keuze van een fonds. Sommige fondsen sluiten bijvoorbeeld bedrijven uit die in wapens beleggen.’

Resultaat juni

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand juni was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik is in juni met 2,7% gestegen. Marco deed het iets minder goed. Zijn beleggingen stegen met 0,9%.

Erik: ‘Het is fijn om te zien dat we de grote dip in maart en april inmiddels hebben overwonnen. Ook kom ik weer steeds dichter bij Marco. Het zou mooi zijn als ik hem in de maand juli weer voorbij ga met de waarde van mijn beleggingen.

