Zelf beleggen of laten beleggen?

Marco: 'Beleggen kan op verschillende manieren. Je kunt het helemaal zelf doen of je kiest ervoor om het volledig uit handen te geven. De hulp van een vermogensbeheerder maakt beleggen simpeler, maar kost geld. Dat kan belangrijk zijn voor je keuze. Want hoe meer je aan kosten betaalt, hoe minder er overblijft van je beleggingen. Daarom kies ik ervoor om zelf te gaan beleggen. Als je net als ik deze keuze maakt, is het belangrijk dat je zeker weet dat dit bij je past. Verdiep je goed in de risico’s die zelf beleggen met zich meebrengt.'

Erik: 'Als ik voor het eerst zou gaan beleggen dan had ik voor vermogensbeheer gekozen. Dit is vaak iets duurder dan zelf beleggen. Je wordt wel volledig ontzorgd en je hoeft zelf niet te beslissen welke beleggingen je koopt. Zelf heb ik al vele jaren ervaring met beleggen. En ik wil wel graag zelf de keuze maken uit verschillende beleggingsproducten. Daarom kies ik net als Marco voor zelf beleggen. Dit betekent dat ik zelf verantwoordelijk ben voor het behaalde resultaat en geen hulp krijg van een bank of broker.'

Passief of actief?

Marco: 'Om zeker te weten dat ik het 5 jaar volhoud, vind ik het belangrijk om het zo simpel mogelijk te houden. Ik wil zo min mogelijk keuzes moeten maken. En al helemaal geen geld steken in moeilijke beleggingen met hoge risico’s, zoals opties, turbo’s of cryptovaluta. Ook aandelen en obligaties kennen risico’s. Koop je een aandeel, dan beleg je in 1 bedrijf. Hoeveel geld een aandeel waard is, kan erg schommelen. En als een bedrijf failliet gaat, kun je je geld zomaar kwijt zijn. Dat soort risico’s wil ik liever niet. Ook past beleggen in losse aandelen niet bij mijn plan om het simpel te houden.

Daarom kies ik ervoor om te beleggen in wereldwijd gespreide indexfondsen. Een indexfonds kun je het beste vergelijken met een mandje met aandelen en obligaties. Omdat er veel aandelen en obligaties in zitten, spreid ik mijn kansen en risico’s. Met de keuze voor een wereldwijd gespreid indexfonds verwacht ik op langere termijn een prima rendement te halen op mijn beleggingen. Ik volg daarmee de wereldeconomie, in plaats van dat ik het beter probeer te doen. Dat noem je ook wel passief beleggen.'

Erik: 'Ik wil op een actieve manier beleggen en zelf keuzes maken. Daarom ben ik gestart met het beleggen in aandelen. Omdat het moeilijk is om de juiste individuele aandelen/bedrijven te selecteren kies ik voor het gemak van een beleggingsfonds. Een fonds belegt in tientallen of honderden verschillende bedrijven waardoor het risico wordt gespreid. Ik hoef alleen een fonds te kiezen en ik houd me niet bezig met de selectie van de bedrijven in het fonds.

Ik ben ervan overtuigd dat bepaalde thema’s steeds belangrijker worden. Hierbij denk ik bijvoorbeeld aan duurzame energie, gezondheidszorg, AI en technologie. In oktober ben ik gestart met 3 verschillende themafondsen. De komende periode ga ik het aantal fondsen nog verder uitbreiden.'

Wat past bij jou?

De investigators hebben al ervaring met beleggen. De keuze om zelf te gaan beleggen is persoonlijk. Voor jou kan misschien een andere keuze beter zijn. Wil je weten wat beter bij je past? We helpen je graag op weg met onze keuzehulp Zelf beleggen of laten beleggen.

Resultaat oktober

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. Afgelopen maand was een zeer negatieve beursmaand. Dit kwam mede door het conflict in het Midden-Oosten wat veel onzekerheid voor beleggers met zich meebrengt. De beleggingen van Erik zijn in oktober 7,5% minder waard geworden. Marco is begonnen met een rendement van -3,4%.

Erik: 'Als je over een korte periode naar je beleggingen kijkt, kan het rendement erg wisselend zijn. Daarom is het belangrijk om je niet te laten beinvloeden door kortetermijn rendementen. Ik blijf kijken naar een langere periode. Deze percentages zeggen dus nog niet zoveel.'

