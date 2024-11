Blog 14: Beleggen met belastingvoordeel

Kun je de Belastingdienst laten meebetalen aan je beleggingen?

Erik: 'Dit klinkt als te mooi om waar te zijn. Toch is dit mogelijk als je kiest voor groen beleggen. Je belegt dan in 'groene' projecten, zoals bijvoorbeeld een windmolenpark. En je profiteert van dubbel belastingvoordeel. Voor groen beleggen geldt een extra heffingsvrij vermogen van €30.000. Dit komt bovenop de standaard vrijstelling van €57.000 (met partner €114.000). Dit bedrag is vrijgesteld van vermogensbelasting.

Het tweede voordeel bestaat uit een belastingkorting van 0,7% over de waarde van je groene beleggingen. Ook dit is gemaximaliseerd tot een bedrag van €30.000. Deze vrijstelling bedroeg vorig jaar nog €71.250, maar is door het huidige kabinet verlaagd. Je korting bedraagt dus maximaal €210 waar dit vorig jaar nog bijna €500 bedroeg. Op deze pagina vind je een rekenvoorbeeld en kun je zien welke groenfondsen er beschikbaar zijn.'

Is groenbeleggen ook iets voor de BeleggersBattle?

Erik: 'Voor mijn collega Marco is groen beleggen niet geschikt. Hij belegt passief in een aantal indexfondsen en maakt geen actieve keuzes.

Zelf beleg ik in thema’s en zou ik dus ook kunnen kiezen voor het thema groen beleggen. De waarde van mijn beleggingen is op dit moment minder dan vrijstelling van €57.000. Ik betaal hier dus geen nog geen vermogensbelasting over. En ik profiteer dan alleen van de extra belastingkorting van 0,7%. Dit voordeel is voor mij te klein om doorslaggevend te zijn in mijn keuzes. Er zijn namelijk genoeg andere thema’s waar ik een hoger rendement op verwacht dan met een groenfonds.

Wel beleg ik in duurzame beleggingsfondsen. Duurzaam beleggen wordt vaak verward met groen beleggen. Dit is niet hetzelfde. Met duurzaam beleggen krijg je geen belastingvoordeel. Maar je belegt in meer of mindere mate in bedrijven die goed zijn voor onze planeet. Persoonlijk denk ik dat er steeds meer interesse komt in bedrijven die dit hoog op de agenda hebben staan. Ik neem dit dan ook altijd mee in mijn overwegingen voor het kiezen van een thema.'

Resultaat oktober

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand augustus was een negatieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik is in oktober met 0,2% toegenomen. Marco deed het een stuk beter met een winst van 1,8%.

Erik: 'De afgelopen maand is de waarde van mijn beleggingen ongeveer gelijk gebleven terwijl die van Marco wel stegen. Mijn voorsprong ben ik inmiddels kwijt. Gelukkig gaat beleggen over de lange termijn en heb ik nog meerdere jaren om Marco weer in te halen.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.