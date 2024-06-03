Welk financieel nieuws volg je?

Marco: 'Als redacteur probeer ik alle vormen van nieuws binnen te krijgen. Maar als we het hebben over het volgen van nieuws voor mijn beleggingsbeslissingen, dan volg ik het nieuws nauwelijks.

Mijn strategie is om zo passief mogelijk te beleggen, omdat ik geloof in de efficiënte markttheorie. Dat wil zeggen dat alle openbare informatie al is verwerkt in de koers. Nieuws dat mij bereikt is openbare informatie. Ik heb dan zeer waarschijnlijk dezelfde informatie in handen als iemand aan wie ik iets zou verkopen of van wie ik iets koop.

Ik geloof niet dat ik steeds het beste besluit kan nemen, ten opzichte van de andere belegger. En dus zou ik het nieuws niet moeten laten meewegen bij mijn beleggingsbeslissingen.'

Erik: 'Beleggen is voor mij een hobby en ik vind het dan ook leuk om er veel tijd aan te besteden. Ik lees dagelijks het Financieel Dagblad en ben lid van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB).

Naast de website van de VEB bezoek ik ook regelmatig beleggingswebsites zoals die van IEX. Tenslotte luister ik in het weekend naar verschillende gratis podcasts over beleggen. Mijn favoriet op dit moment is de podcast 'Het Beurscafé' van Niels Koerts en Arend Jan Kamp.

Naast algemene informatie over de financiële markten en de economie lees en hoor je ook vaak concrete beleggingstips. Het is nooit verstandig om deze adviezen en tips van beursexpert of analisten direct 1 op 1 over te nemen.

Het is belangrijk om altijd zelf te bedenken wat je van de tips vindt en te beoordelen of ze bij je eigen beleggingsportefeuille en doel passen. Ik gebruik het dan ook vooral als inspiratie waarmee ik vervolgens mijn eigen afwegingen maak.'

Hebben jullie leestips voor een beginnende belegger?

Marco: 'Kopen, verkopen of juist niet handelen. Het zijn allemaal beslissingen. Dahniel Kahneman schreef een interessant boek over ons denkproces bij het nemen van beslissingen: Het feilbare denken (‘Thinking fast and slow’). Zijn nieuwste boek ‘Ruis’ (‘Noise’) ligt bij mij nog op de plank.

Vind je het interessant om te leren hoe anderen je besluiten kunnen beïnvloeden? Dan hoort 'Invloed' (‘influence’) van Cialdini ook in je boekenkast thuis. Daarnaast is mijn denkwijze over geld beïnvloed door boeken als:

‘Mijn vermogen' van collega Reinout van der Heijden.

‘Rijke pa, arme pa’ (‘Rich dad, poor dad’) van Robert Kiyosaki.

‘De intelligente belegger (‘The intelligent investor’) van Benjamin Graham.

‘Beleggen voor dummies’ van Hans Oudshoorn en Peter Siks.

‘The little book of commons sense investing’ van John Bogle. Dit boek is geschreven door de oprichter van de Vanguard indexfondsen. Daardoor krijg je een uniek inkijkje in het brein van iemand die aan de wieg van passief beleggen stond.

De beste leestip is ons stappenplan voor beginnende beleggers.

Erik: 'Er zijn veel goede boeken geschreven over geldzaken en beleggen. Eén van mijn favoriete boeken gaat over de psychologie van geld en is geschreven door Dan Ariely. In dit boek met als titel 'Geld en Gedrag' laat hij zien dat de meeste beslissingen over geld niet rationeel worden genomen.

Ik herkende hier veel van mij eigen gedrag in terug. Een ander goed boek met hetzelfde onderwerp is 'De Psychologie van geld' geschreven door de Amerikaanse schrijver Morgan Housel.

Voor de BeleggersBattle beleg ik niet in individuele aandelen. Maar wil jij wel meer weten over hoe je de juiste individuele aandelen selecteert? Dan is het boek van Rowan Nijboer met de toepasselijke titel 'Aandelen selecteren als een pro' een aanrader.'

Beleggingsinformatie

Er zijn verschillende aanbieders van beleggingsinformatie actief op de Nederlandse markt. Wij hebben een abonnement genomen bij de bekendste en grootste platforms en een vergelijking gemaakt. Lees onze bevindingen. We hebben ook een overzicht opgenomen van podcasts die gaan over beleggen.

Resultaat mei

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand mei was opnieuw een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik is in mei met 2,8% gestegen. Marco haalde een rendement van 1,6%.

Erik: 'Mijn portefeuille blijft maar doorstijgen. Inmiddels ben ik berhoorlijk uitgelopen op mijn collega Marco. Met mijn beleggingsportefeuille loop ik wel meer risico dan die van Marco. Ik ben me er dus van bewust dat de waarde van mijn beleggingen in slechte maanden een flinke deuk kunnen oplopen. Wanneer ik langer beleg en de waarde toeneemt ga ik ook beleggen in wat minder risicovolle thema's.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.