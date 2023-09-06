icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Toon alle producten
Mijn vermogen 50% korting 1200x1200
Inkijkexemplaar

Mijn vermogen

Hoe bouw je vermogen op? En hoe houd je dat in stand? Vermogen is de basis voor een onafhankelijk leven en dat wil iedereen wel. Deze geheel herziene editie van ons boek Mijn vermogen helpt je op weg. 

Type product
Als lid krijg je korting op boeken en e-books.
Ben je lid? Log in en je betaalt de ledenprijs. Wil je ook korting maar ben je nog geen lid? Word dan lid.
  • Leden krijgen altijd korting op boeken en e-books
  • Gratis verzending

Product details

Boek

  • Publicatiedatum: 6 september 2023
  • Verschijningsvorm: Boek
  • Aantal pagina’s: 160
  • ISBN: 978 905951 5383
  • Levertijd: 4 dagen

E-book

  • Publicatiedatum: 6 september 2023
  • Aantal pagina’s: 160
  • Bestandsformaat: PDF
  • ISBN: 978 905951 5390
  • Levertijd: direct

Samenvatting

Mijn vermogen is niet bedoeld voor miljonairs of erfgenamen van een succesvol familiebedrijf, maar voor ‘gewone’ Nederlanders die hechten aan een onafhankelijk en zorgeloos bestaan. Het boek staat vol praktische tips en adviezen die je direct kunt toepassen in het dagelijks leven. 

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Hoe word je financieel onafhankelijk?
  • Hoe werkt de vermogensrendementsheffing en wat gaat er veranderen?
  • Zo word je je eigen verzekeraar en bank
  • De fijne kneepjes van sparen en beleggen
  • Je eigen woning en pensioen


Details e-book bestelling:

  • Als je het e-book hebt besteld, krijg je een e-mail met daarin de downloadlink voor het e-book. 
  • Je downloadlink blijft een half jaar actief; je kunt het e-book maximaal vijf keer downloaden.
  • Het bestandsformaat van het e-book is pdf. Je kunt dit bestand direct openen of eerst downloaden naar jouw computer.
  • Pdf-bestanden kun je op een computer lezen met onder andere het programma Adobe Reader. Dit programma is gratis te downloaden op de Adobe website. Ook kun je het lezen op alle tablets en e-readers. Voor het lezen van pdf's op een tablet zijn diverse (gratis) apps te downloaden.
     

Je hebt een bedenktermijn van 14 dagen bij de aankoop van een boek of abonnement. Je hebt geen bedenktijd voor losse aankopen van digitale producten, zoals e-books, en ook niet voor een los nummer van een van onze gidsen. Lees meer over de bestelprocedure en voorwaarden.