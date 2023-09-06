Mijn vermogen is niet bedoeld voor miljonairs of erfgenamen van een succesvol familiebedrijf, maar voor ‘gewone’ Nederlanders die hechten aan een onafhankelijk en zorgeloos bestaan. Het boek staat vol praktische tips en adviezen die je direct kunt toepassen in het dagelijks leven.

Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

Hoe word je financieel onafhankelijk?

Hoe werkt de vermogensrendementsheffing en wat gaat er veranderen?

Zo word je je eigen verzekeraar en bank

De fijne kneepjes van sparen en beleggen

Je eigen woning en pensioen



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