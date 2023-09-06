Hoe bouw je vermogen op? En hoe houd je dat in stand? Vermogen is de basis voor een onafhankelijk leven en dat wil iedereen wel. Deze geheel herziene editie van ons boek Mijn vermogen helpt je op weg.
Mijn vermogen is niet bedoeld voor miljonairs of erfgenamen van een succesvol familiebedrijf, maar voor ‘gewone’ Nederlanders die hechten aan een onafhankelijk en zorgeloos bestaan. Het boek staat vol praktische tips en adviezen die je direct kunt toepassen in het dagelijks leven.
Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:
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