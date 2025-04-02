Blog 19: Hoeveel kost beleggen?

Waarom zijn kosten zo belangrijk?

Erik: 'Veel beleggers kijken vooral naar rendement, maar vergeten dat kosten een grote rol spelen. Stel dat je jaarlijks 7% rendement behaalt, maar je betaalt 2% aan kosten, dan blijft er effectief maar 5% over. Op korte termijn lijkt dat misschien een klein verschil, maar op lange termijn kan dit duizenden euro’s schelen. Dit komt door het rente-op-rente effect waar we over schreven in ons vorige blog.

Om mijn kosten laag te houden let ik goed op transactie- en fondskosten bij het kiezen van een beleggingsfonds. Toch kijk ik niet alleen maar naar de kosten. Ik wil graag beleggen in fondsen waar ik veel van verwacht. Ook als die iets duurder dan gemiddeld zijn.'

Marco: 'Kosten zijn de sluipmoordenaars van je rendement. Als je er niet goed op let, kunnen ze je op termijn veel geld kosten. Soms is het lastig om precies te achterhalen welke kosten er worden gerekend. En hoeveel je nu eigenlijk betaalt voor een bepaalde kostenpost.

Sommige beleggingsplatforms bieden een gratis rekening aan, maar rekenen vervolgens hoge transactiekosten. Bij andere platforms is het juist andersom.

Vooral actief beheerde fondsen zijn duur. Je betaalt niet alleen voor het fondsbeheer, maar soms ook voor prestatiebonussen. Niemand heeft een glazen bol. Dus de markt voorspellen is onmogelijk. Het is dan ook de vraag of je via actief beheer structureel een hoger rendement behaalt. Je invloed daarop is beperkt. Op kosten heb je wél invloed. Daarom kies ik zelf voor indexfondsen met lage kosten. Al kan actief beheer voor sommige beleggers een bewuste keuze zijn.

Je kunt als belegger verschillende soorten kosten tegenkomen, zoals:

Transactiekosten: kosten die je betaalt als je een aandeel of fonds koopt of verkoopt.

Aansluitkosten: kosten om toegang te krijgen tot bepaalde beurzen.

Servicekosten: kosten voor de dienstverlening van het beleggingsplatform.

Rekeningkosten: kosten voor het aanhouden van een beleggingsrekening.

Beheer-, product- of fondskosten: kosten die zijn verwerkt in het fonds zelf. Ze worden automatisch verwerkt in de koers en verlagen daarmee de waarde van je belegging.'

Hoeveel kosten maken jullie?

Erik: 'Ik maak zowel transactiekosten als aansluitkosten. Mijn totale transactiekosten sinds de start bedragen €64. Daarnaast betaal ik €2,50 per jaar per beurs aan aansluitkosten, wat in totaal €22,50 bedraagt. Dit betekent dat ik tot nu toe €86,50 aan mijn broker heb betaald.

Naast deze directe kosten betaal ik ook kosten binnen mijn fondsen. Deze worden niet apart in rekening gebracht, maar zijn verwerkt in de koers van de fondsen. De kosten van beleggingsfondsen kunnen sterk variëren. Passieve fondsen, zoals die van Marco, zijn vaak voordeliger. Terwijl actieve fondsen soms wel 1 tot 2% aan beheerkosten rekenen.

Gelukkig beleg ik in relatief goedkope thematrackers, waarbij de kosten variëren tussen 0,35% en 0,50% per jaar. Gemiddeld betaal ik ongeveer 0,40% aan jaarlijkse fondskosten. Op een belegd vermogen van €10.000 komt dit neer op €40 per jaar aan fondskosten. Mijn totale kosten zijn aan de hoge kant. Dit blijft voor mij dus een belangrijk aandachtspunt voor de komende jaren.'

Marco: 'Elk kwartaal betaal ik servicekosten. Op jaarbasis komt dat neer op 0,2% van de waarde van mijn portefeuille. Sinds de start van onze Beleggersbattle heb ik in totaal €12,34 aan servicekosten betaald.

Daarnaast betaal ik productkosten. Deze zijn al verwerkt in de fondsen waarin ik beleg. Afhankelijk van het fonds variëren deze kosten tussen de 0,15% en 0,25% per jaar. Gemiddeld betaal ik nu 0,27%, maar dat wordt binnenkort waarschijnlijk verlaagd naar 0,22%. Bij een vermogen van €10.000 komt dat neer op €22 per jaar. Dat is de helft van wat Erik betaalt.

Je hebt een bankrekening nodig om te kunnen beleggen bij de aanbieder waar ik zit. Ik had die al, dus ik reken de kosten van een betaalrekening niet mee. Maar het is wel belangrijk om hierop te letten als je ergens gaat beleggen.'

Resultaat maart

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De maand maart was de slechtste beleggingsmaand sinds de start van de Battle. De portefeuille van Erik is in maart met 9,4% gedaald. Marco deed het wat beter. Zijn beleggingen daalde met 6,7%.

Erik: ‘Ook dit soort maanden horen bij beleggen. Ik ben me ervan bewust dat mijn portefeuille risicovoller is als die van Marco. Het is belangrijk dat ik me vast blijf houden aan mijn plan. Wanneer de beurzen weer herstellen hoop ik extra te profiteren.'

Wil je weten waar Erik en Marco in beleggen? Bekijk de portefeuilles en resultaten.