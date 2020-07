Laten beleggen: voor- en nadelen

De beleggingswereld is complex, zeker als je begint met beleggen. Een vermogensbeheerder in de hand nemen kan slim zijn. Wat zijn voor- en nadelen van laten beleggen, van vermogensbeheer?

Wat doet een vermogensbeheerder?

Een vermogensbeheerder is en persoon die werkt voor bijvoorbeeld een bank, maar ook een online vermogensbeheerder.

Beleggingsprofiel

Een vermogensbeheerder denkt mee over een beleggingsportefeuille die bij je past en beheert je beleggingen. Hij stelt veel vragen zodat hij een passend beleggingsprofiel kan bepalen. In dat profiel staat bijvoorbeeld hoe lang je het geld kunt beleggen, en waar het geld uiteindelijk voor nodig is. Hij informeert ook naar je kennis van en ervaring met beleggen.

Risico

Een vermogensbeheerder polst hoeveel risico je kunt en wilt nemen. Daarbij informeert hij naar je bezittingen en schulden en je inkomen. Hij inventariseert zo je hele financiële situatie.

Strategie

Hij denkt mee over de beleggingsstrategie waarmee je je doel kunt bereiken. En hij kiest de beleggingen binnen je beleggingsportefeuille. Verder verzorgt hij de koop- en verkooptransacties binnen je beleggingsportefeuille.

Persoonlijke omstandigheden

Een vermogensbeheerder informeert regelmatig of je persoonlijke omstandigheden zijn veranderd. Hij zorgt ervoor dat de beleggingen bij jouw risicoprofiel passen.

Voordelen

Je hebt een adviseur, iemand die beleggen voor jou selecteert

Het beleggen kost je minder tijd, het dagelijkse beheer ligt bij de beheerder.

Je gebruikt de kennis en ervaring van de beheerder.

Een goede beheerder checkt periodiek ook of het beleggingsprofiel niet wijzigt.

Hij houdt je beleggingsportefeuille in de gaten en stuurt tijdig bij.

Nadelen

De kosten zijn hoger dan bij zelf doen.

Persoonlijk vermogensbeheer (‘private banking’ ) kan meestal pas vanaf zeer grote bedragen. Online vermogensbeheer kan vanaf enkele duizenden euro’s. De kosten zijn als percentage vaak behoorlijk.

Je bent mogelijk minder betrokken bij de beleggingen en kijkt er minder vaak naar.

Lees ook: