Zelf beleggen: vanaf welk bedrag?

Zelf beleggen zonder advies

Je kunt al met kleine bedragen (vanaf een paar tientjes) gaan beleggen. Je opent een beleggingsrekening en je gaat aan de slag.

Hoe werkt het?

Je opent de rekening bij een bank of broker. Vervolgens voer je zelf je orders in en kun je transacties doen. De beleggingsinstelling is dan alleen een uitvoerder ('excecution only'). Je krijgt geen persoonlijk advies. Wel ontvang je online of schriftelijk een overzicht van de waardeontwikkeling en de samenstelling van de beleggingen. Soms bieden banken en brokers nieuws over financiële markten, geven ze algemene tips en soms ook tools. Je bent zelf verantwoordelijk voor je aan- en verkopen. Ook als je verlies lijdt.

Zelf beleggen met advies

Bij de meeste banken kun je alleen voor hogere bedragen zelf beleggen mét beleggingsadvies van een advies. Denk aan bedragen vanaf €500.000. Persoonlijk contact bij beleggingsadvies kost de beleggingsadviseur tijd. De beleggingsadviseur is verplicht om het advies administratief vast te leggen. Dat is tijdrovend.

De zorgplicht voor beleggingsadviseurs is ook veel strenger geworden. Daarom bieden veel financiële instellingen geen beleggingsadvies meer aan. Wil je toch beleggingsadvies dan kun je terecht bij banken als ABN Amro of Rabobank. Ook sommige vermogensbeheerders bieden beleggingsadvies als extra dienst aan.

Beleggen in beleggingsfondsen

Je kunt ook zelf beleggen bij aanbieders van beleggingsfondsen. Dat kan vaak al vanaf enkele tientjes. Bijvoorbeeld bij Centraal Beheer, Robeco en SNS. Je belegt met een klein bedrag al breed gespreid. hoeft niet zelf te kiezen waar je het geld in belegt, dat doet de beheerder van het beleggingsfonds. Verder is het voordeel van beleggen in fonds dat je in met een vast bedragen kunt beleggen, bijvoorbeeld met €50. Dit is niet mogelijk bij een belegging in aandelen. Wie bijvoorbeeld 1 aandeel van het bedrijf Ayden wil kopen, moet zo'n 1.300 euro betalen. Een gedeelte van een aandeel kopen is niet mogelijk.

Lees ook: