Waardevolle beleggingsinformatie

Geen vergunning

Algemene beursaanbevelingen mag je vergunningsvrij geven. Je ziet dan soms zelfs bekende YouTubers beleggingsadviezen geven. Maar je kunt beter luisten naar iemand die professioneel onderzoek heeft gedaan, dan naar een amateur.

Ook wil je graag onafhankelijke informatie. Bepaalde zakelijke belangen moeten bij een advies niet meespelen. Er zijn verschillende professionele beleggingsplatforms die de particulier concrete analyses en beleggingstips geven. De belangrijkste vindt je in het artikel.