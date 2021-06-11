icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud
BB_transparant

BeleggersBattle

Twee van onze redacteuren gaan de strijd aan met beleggen. Marco belegt in indexfondsen en Erik belegt in themafondsen. Hoe werkt het en wie behaalt een beter resultaat?

Lees verder

Informatiebronnen zelf beleggen

Waar haal je goede beleggingsinformatie vandaan als je zelf belegt? En welke experts geven goede beleggingstips? Wij bekeken de (betaalde) informatie van verschillende websites en magazines. 
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert beleggenBijgewerkt op:31 mei 2024

Waardevolle beleggingsinformatie

Geen vergunning

Algemene beursaanbevelingen mag je vergunningsvrij geven. Je ziet dan soms zelfs bekende YouTubers beleggingsadviezen geven. Maar je kunt beter luisten naar iemand die professioneel onderzoek heeft gedaan, dan naar een amateur. 

Ook wil je graag onafhankelijke informatie. Bepaalde zakelijke belangen moeten bij een advies niet meespelen. Er zijn verschillende professionele beleggingsplatforms die de particulier concrete analyses en beleggingstips geven. De belangrijkste vindt je in het artikel. 

Benieuwd naar dit artikel?

Word lid van Geld & Recht. Voor €7,75 per maand krijg je toegang tot financiële artikelen én juridisch advies.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 500.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.