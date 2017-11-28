Groen beleggen met belastingvoordeel

Vermogensbelasting

Als je groen belegt, kun je de vermogensbelasting voor een deel ontlopen. Maar niet alle beleggingen die zichzelf groen of duurzaam noemen, vallen onder deze vrijstelling.

Welke beleggingen wel, waar koop je die en wat is het rendement?

Groenfondsen, wat zijn dat?

Groenfondsen zijn beleggingsfondsen die investeren in groene projecten. Denk aan het investeren in een windmolenpark of zonnepaneelproject.

De overheid kan een groenverklaring afgeven voor zulke projecten. Groenfondsen beleggen alleen in projecten met zo'n verklaring.

Belastingvoordeel

Met beleggen in duurzame fondsen draag je bij aan het milieu of sociale doelen.

Sommige beleggingen hebben nog een extra voordeel: ze leveren je een belastingbesparing op.