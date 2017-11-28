BeleggersBattle
Groen beleggen met belastingvoordeel
Erik Snitselaar Expert beleggenBijgewerkt op:26 september 2025
Vermogensbelasting
Als je groen belegt, kun je de vermogensbelasting voor een deel ontlopen. Maar niet alle beleggingen die zichzelf groen of duurzaam noemen, vallen onder deze vrijstelling.
Welke beleggingen wel, waar koop je die en wat is het rendement?
Groenfondsen, wat zijn dat?
Groenfondsen zijn beleggingsfondsen die investeren in groene projecten. Denk aan het investeren in een windmolenpark of zonnepaneelproject.
De overheid kan een groenverklaring afgeven voor zulke projecten. Groenfondsen beleggen alleen in projecten met zo'n verklaring.
Belastingvoordeel
Met beleggen in duurzame fondsen draag je bij aan het milieu of sociale doelen.
Sommige beleggingen hebben nog een extra voordeel: ze leveren je een belastingbesparing op.
Hoe werkt het?
Ben je alleen en heb je bijvoorbeeld €85.000 aan beleggingen? Dan betaal je over de eerste €57.000 geen vermogensheffing.
Maak je daarnaast gebruik van de groenvrijstelling voor €.....? Dan is je hele vermogen belastingvrij. Daarmee bespaar je €..... belasting over het jaar 2025.
Met het fonds behaal je ook rendement. Hoeveel dit is, verschilt per fonds. Met beleggen loop je wel risico. De rendementen uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst. Het afgelopen jaar behaalde de groenfondsen een negatief rendement.