Crowdfunding als alternatief voor sparen

Risico van crowdfunding

Veel consumenten zien crowdfunding als minder risicovol dan beleggen in fondsen of aandelen. Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is dit vaak onterecht. De toezichthouder constateerde eind 2016 dat consumenten blindvaren op de risico-inschattingen van het crowdfundingplatform. Zonder zelf goed onderzoek te doen. De AFM adviseert nooit meer dan 10% van het vrij belegbaar vermogen in crowdfunding te steken.

Hoeveel levert crowdfunding op?

In 2022 ging de teller voor het eerst door de grens van €1 miljard. Daarmee werden 18.600 projecten en ondernemingen succesvol gefinancierd. Ondernemingen haalden in 2022 €972 miljoen op via crowdfunding. Dat is 48% meer dan in 2021.

In 2021 werd in Nederland een recordbedrag van €730 miljoen opgehaald met crowdfunding. Daarmee werden in totaal meer dan 15.000 projecten gefinancierd. Van het opgehaalde geld was 90% bestemd voor ondernemingen. Daarbij werd het grootste deel gebruikt voor het financieren van vastgoed.

Terugval in 2020 door corona

Na jaren van flinke groei viel crowdfunding in 2020 een beetje terug door de coronacrisis. Crowdfunders financierden 12.764 projecten en ondernemingen, voor in totaal €417 miljoen. Dat was 2% minder dan in 2019. Donaties aan maatschappelijke projecten, zoals corona-onderzoeksprojecten van academische ziekenhuizen, leverden juist zo'n 50% meer (opgeteld €23,9 miljoen) op. Kunstenaars en culturele organisaties waren met een kleine duizend creatieve projecten goed voor in totaal €11,5 miljoen.