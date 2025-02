Blog 17: Huis kopen?

Is het verstandig om nu een huis te kopen?

Marco: 'De hypotheekrente is de afgelopen jaren gestegen, maar lijkt nu weer te dalen. Veel aanbieders rekenen minder dan 4% voor een hypotheek waarbij de rente 10 jaar vaststaat. Een paar jaar geleden lag de hypotheekrente nog onder de 2%. Hierdoor lijkt het alsof de rente nu aan de hoge kant is. Maar bekijk je de ontwikkeling vanaf begin jaren ’80, dan zie je een dalende trend. Dat maakt dat de hypotheekrente historisch gezien laag is.

Maar wat betekent dat? Is het dan verstandig om nu een huis te kopen? Of zou je juist nog even moeten wachten tot de rente weer verder daalt? Het blijkt lastig om dat te voorspellen. Wanneer we de renteverwachtingen aan de banken vragen krijgen we verschillende antwoorden.'

Erik: 'Of het verstandig is om nu een woning te kopen hangt ook af van je persoonlijke situatie. In veel gevallen is het kopen van een woning voordeliger dan het huren van een huis. Je moet dan wel de mogelijkheden hebben om een huis te kunnen betalen.

De huizenprijzen zijn de afgelopen jaren namelijk erg hard gestegen. Hierdoor is het steeds moeilijker om een huis te kopen. 30 jaar geleden was de prijs van een gemiddelde woning €90.000. Dit waren toen ongeveer 4 modale jaarsalarissen. Nu betaal je voor een gemiddelde woning ongeveer €430.000. Dit zijn 10 modale jaarsalarissen. Dit heeft ervoor gezorgd dat het kopen van een huis voor een grote groep onbereikbaar is geworden. Vooral voor jonge starters is het bijna onmogelijk om zelfstandig een woning te kopen.

Op onze website kun je eenvoudig berekenen hoeveel geld je maximaal kunt lenen voor een hypotheek. Is dit onvoldoende? Vraag dan hulp aan familie of kijk naar de mogelijkheden van een starterslening.'

Marco: 'Vergelijk altijd de rente tussen de verschillende aanbieders. De verschillen kunnen namelijk groot zijn. Op onze website kun je eenvoudige de actuele rentes met elkaar vergelijken. Je moet dan ook bedenken of je ervoor kiest om de rente voor een korte of juiste een langere periode vast te zetten.'

Is een koophuis een goede belegging?

Erik: 'Ik heb zelf een appartement gekocht in 2011. Een paar jaar later was de WOZ-waarde bijna gehalveerd. Dat was wel even schrikken. Maar zolang je niet hoeft te verkopen is er niets aan de hand. En over de langere termijn van vele jaren is de kans groot dat de waarde stijgt. Inmiddels is mijn appartement dan ook flink meer waard dan waar ik het voor gekocht heb.

Zelf zie ik het kopen van een woning vooral als een goede investering in je ouwe dag. Wanneer je de rente voor een langer periode vastzet dan betaal je iedere maand hetzelfde bedrag voor je hypotheek. En wanneer je de hypotheek hebt afgelost heb je geen hypotheeklasten meer. Bij een huurhuis wordt de huur ieder jaar verhoogd. Hierdoor kun je tijdens je pensioen met minder geld rondkomen als dat je iedere maand een hoge huur moet betalen.'

Marco: 'Bij de aankoop van een woning moet je op veel dingen letten. Naast de aankoopprijs zijn er nog andere eenmalige en maandelijkse kosten. Schat vooraf ook in wat je vaste lasten worden en welk energielabel de woning heeft. En of er eventueel energiebesparende maatregelen mogelijk zijn.

Een bouwkundige keuring helpt je bij je onderzoek naar de staat van de woning. Zo spoor je misschien verborgen gebreken op en voorkom je dat je droomwoning een nachtmerrie wordt. Alle informatie helpt je daarna ook om te bepalen wat je het huis waard vindt. Zodat je op een slimme manier kunt bieden op een huis. En misschien wordt de aankoop van een woning zo ook voor jou een goede belegging.'

Resultaat januari

Beide investigators beleggen vanaf oktober 2023 iedere maand €500. De eerste maand van 2025 was een positieve beleggingsmaand. De portefeuille van Erik is in januari met 4,9% toegenomen. Marco deed het iets minder goed en behaalde een rendement 2,7%.

Erik: ‘Het is fijn om een nieuwe kalenderjaar goed te starten. En ik ben blij dat ik door deze goede maand Marco weer voorbij ben gekomen. Nu hopen dat ik mijn voorsprong dit jaar vast weet te houden.'

