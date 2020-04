Hoe lang moet ik de rente vastzetten?

Kies een rentevaste periode vanaf 10 jaar

Kies je voor een rentevaste periode van 10 jaar of langer, dan mag je veel meer lenen dan bij een kortere rentevaste periode. Dat komt doordat de banken bij het bepalen van de maximale hypotheek vanaf een rentevaste periode van 10 jaar uit mogen gaan van de daadwerkelijke hypotheekrente.

Bij een kortere rentevaste periode moeten de banken de maximale hypotheek uitrekenen met een toetsrente van 5% (geldt voor eerste kwartaal 2019), hoger dus dan de huidige hypotheekrente. Het bedrag dat je maximaal kunt lenen wordt hierdoor fors lager. Bovendien is door de historisch lage hypotheekrente de rente voor een periode korter dan 10 jaar nu nauwelijks lager dan een rente voor 10 jaar vast.

Kies niet automatisch voor 30 jaar vast

Nu de hypotheekrente zo laag is, lijkt het verstandig om de rente zo lang mogelijk vast te leggen. Het is echter de vraag of dit wel zo is. Bij een langere rentevaste periode hoort namelijk ook een hogere rente.

Rekenvoorbeeld: 15 jaar vast of 30 jaar vast? Kijk naar het renteverschil We vergelijken de lasten van een annuïteitenhypotheek, waarbij we de rente 15 of 30 jaar vastzetten (tarieven van begin februari 2019). Voorbeeld 1

ABN Amro rekent voor een tophypotheek respectievelijk: 2,94% bij 15 jaar vast

4,5% bij 30 jaar vast De rente moet na 15 jaar flink stijgen (naar ruim 8%) - rekening houdend met een inflatie van 1,5% - wil de 30-jaar-vast-hypotheek voordeliger uitpakken. Een groot deel van de annuïteitenhypotheek is al afgelost na 15 jaar. Voorbeeld 2

Bij Aegon is het renteverschil voor een tophypotheek tussen 15 en 30 jaar vast een stuk kleiner: 2,5% bij 15 jaar vast

3,01% bij 30 jaar vast In dit geval ligt de keuze voor 30 jaar vast veel meer voor de hand. Conclusie

Het blijft natuurlijk koffiedik kijken of de rente in de toekomst (flink) gaat stijgen.

Tip: Een alternatief is kiezen voor 10 jaar rentevast en met het geld dat je hiermee bespaart extra aflossen op je hypotheek. Als over 10 jaar de rente flink omhoog gaat, heb je daar niet zoveel last van omdat de schuld al flink is gedaald.

Variabele rente

Bij de huidige lage rentestand is er geen enkele reden om te kiezen voor een variabele rente. Die is bij sommige geldverstrekkers nog hoger dan een vaste rente.

Twee verschillende renteperiodes?

Je kunt je hypotheek ook splitsen in 2 leningdelen, bijvoorbeeld een hypotheek van €200.000 in 2 delen van €100.000. De rente van het ene deel zet je lang vast, de rente van het andere deel korter. Deze constructie heeft voor- en nadelen:

Het voordeel is, dat je over de gehele lening een lagere rente betaalt dan wanneer je de rente voor het gehele bedrag lang zou vastzetten. Het risico van een rente-stijging is beperkt, want voor de helft van het hypotheekbedrag staat de rente wél lang vast.

Het nadeel is, dat je meer gebonden bent aan je gekozen geldverstrekker. Op het moment van renteherzieningsdatum kun je namelijk zonder boete overstappen naar een andere bank (wel zijn er bijkomende kosten zoals advies- en notariskosten). Heb je gekozen voor 2 leningdelen, dan loopt de renteperiode van de ene lening af terwijl de rente voor het andere deel nog vaststaat. Zonder boete overstappen naar een andere bank is dan niet mogelijk.

Wat worden de maandlasten van jouw hypotheek? Je maandlasten hangen af van: je inkomen

de waarde van je woning

