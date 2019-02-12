Hypotheek voor doorstromers

Hypotheekrente meeverhuizen?

Heb je nu een gunstige hypotheekrente? Bij veel banken mag je de rente meeverhuizen naar je volgende woning. Zo kun je veel geld besparen. Maar het meenemen van de hypotheekrente lukt niet altijd.

Hypotheekrente meenemen naar nieuwe woning

Overwaarde en nieuwe woning

Bij verkoop van je huidige woning wordt uit de opbrengst je huidige hypotheek afgelost. Als je daarna nog geld overhoudt, is er sprake van overwaarde. Om maximaal te blijven genieten van de hypotheekrenteaftrek moet je de overwaarde gebruiken voor de nieuwe woning.

Overwaarde: eigenwoningreserve en je hypotheek

Eerst verkopen, dan kopen? Of andersom?

Een bijkomend probleem als je van de ene naar de andere koopwoning verhuist, is dat aan- en verkoop vrijwel nooit perfect op elkaar aansluiten. Wat doe je, eerst kopen of eerst vérkopen?

Koop en verkoop van een huis sluiten zelden goed aan.

Overbruggingskrediet: wat is het en hoe werkt het?

Wie een nieuw huis koopt vóór het oude is verkocht en betaald - en niet over voldoende eigen middelen beschikt - heeft een overbruggingskrediet nodig. Om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet moet je aantonen dat je de tijdelijk hogere woonlasten kunt dragen.

Zo regel je een overbruggingskrediet.

Hypotheekvorm houden of switchen?

Wie een volgende woning koopt, heeft te maken met een bestaande hypotheekvorm, -rente en -aanbieder. De vraag is: meenemen of niet? Heb je nu een hoge hypotheekrente, ongunstige hypotheekvorm of ongewenste geldverstrekker dan geeft verhuizen je de mogelijkheid om hier in één klap van af te komen.

Welke hypotheekvorm kies jij bij verhuizing?