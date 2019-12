Hypotheek voor doorstromers

Hypotheekvorm houden of switchen?

Wie een volgende woning koopt, heeft om te beginnen te maken met een bestaande hypotheekvorm, -rente en -aanbieder. De vraag is: meenemen of niet? Heb je nu een hoge hypotheekrente, ongunstige hypotheekvorm of ongewenste geldverstrekker dan geeft verhuizen je de mogelijkheid om hier in één klap van af te komen.

Welke hypotheekvorm kies jij bij verhuizing?

Overwaarde en nieuwe woning

Bij verkoop van je huidige woning wordt uit de opbrengst eerst je huidige hypotheek afgelost. Als je daarna nog geld overhoudt, is er sprake van overwaarde. Om maximaal te blijven genieten van de hypotheekrenteaftrek moet je de overwaarde gebruiken voor de nieuwe woning.

Een restschuld betekent minder lenen

Lukt het niet om met de verkoopopbrengst je hypotheek volledig af te lossen, dan is er sprake van een restschuld. Dit heeft invloed op de vraag of en hoeveel je kunt lenen voor het nieuwe huis.

Eerst verkopen, dan kopen? Of andersom?

Een bijkomend probleem als je van de ene naar de andere koopwoning verhuist, is dat aan- en verkoop vrijwel nooit perfect op elkaar aansluiten. Wat doe je, eerst kopen of eerst vérkopen?

Wie een nieuw huis koopt vóór het oude is verkocht en betaald - en niet over voldoende eigen middelen beschikt - heeft een overbruggingskrediet nodig. Om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet moet je aantonen dat je de tijdelijk hogere woonlasten kunt dragen.

