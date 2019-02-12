Hypotheek voor doorstromers

Consumenten die een hypotheek afsluiten voor een volgend koophuis moeten met meer zaken rekening houden dan starters. Ben jij doorstromer? Wij helpen je op weg.
Heb je nu een gunstige hypotheekrente? Bij veel banken mag je de rente meeverhuizen naar je volgende woning. Zo kun je veel geld besparen. Maar het meenemen van de hypotheekrente lukt niet altijd.
Hypotheekrente meenemen naar nieuwe woning
Bij verkoop van je huidige woning wordt uit de opbrengst je huidige hypotheek afgelost. Als je daarna nog geld overhoudt, is er sprake van overwaarde. Om maximaal te blijven genieten van de hypotheekrenteaftrek moet je de overwaarde gebruiken voor de nieuwe woning.
Overwaarde: eigenwoningreserve en je hypotheek
Een bijkomend probleem als je van de ene naar de andere koopwoning verhuist, is dat aan- en verkoop vrijwel nooit perfect op elkaar aansluiten. Wat doe je, eerst kopen of eerst vérkopen?
Koop en verkoop van een huis sluiten zelden goed aan.
Wie een nieuw huis koopt vóór het oude is verkocht en betaald - en niet over voldoende eigen middelen beschikt - heeft een overbruggingskrediet nodig. Om in aanmerking te komen voor een overbruggingskrediet moet je aantonen dat je de tijdelijk hogere woonlasten kunt dragen.
Zo regel je een overbruggingskrediet.
Wie een volgende woning koopt, heeft te maken met een bestaande hypotheekvorm, -rente en -aanbieder. De vraag is: meenemen of niet? Heb je nu een hoge hypotheekrente, ongunstige hypotheekvorm of ongewenste geldverstrekker dan geeft verhuizen je de mogelijkheid om hier in één klap van af te komen.