Kapitaalverzekering en (bank)spaarhypotheek: voorwaarden fiscale voordelen

Voor starters is het niet meer mogelijk om te kiezen voor een hypotheek met een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), zoals een (bank)spaarhypotheek. Maar als je er al eentje hebt, kun je deze aanhouden of eventueel oversluiten. Om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel bij een kapitaalverzekering of bankspaarhypotheek moet je wel aan de voorwaarden voldoen.

Hypotheek fiscaal kosteloos oversluiten

Als je een van deze hypotheekvormen hebt, mag je je hypotheek zonder fiscale naheffingen oversluiten naar een nieuwe aanbieder of naar een andere soort hypotheek:

Bankspaarhypotheek

Spaarhypotheek

Traditioneel levenhypotheek

Beleggingsverzekeringshypotheek

Hybride hypotheek (combinatie van een spaar- en beleggingsverzekeringshypotheek)

Kom je in aanmerking voor een bankspaarhypotheek? Wat betreft de Consumentenbond is de bankspaarhypotheek altijd eerste keus.

Bankspaarhypotheek

Voor een bankspaarhypotheek betaal je, in tegenstelling tot de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), geen premies aan een verzekeraar. Je spaart of belegt op een geblokkeerde rekening bij een (erkende) bank voor de aflossing van je eigenwoningschuld.

Spaarrekening eigen woning (SEW)

Als je spaarrekening voor de eigen woning voldoet aan de fiscale voorwaarden, valt deze in box 1 (inkomen uit werk en woning). Je kunt dan gebruikmaken van fiscale voordelen, die op 1 april 2017 zijn versoepeld. Je mag het geld van de bankspaarrekening voortaan op elk moment opnemen als je het gebruikt om af te lossen op je hypotheek; er volgt dan geen fiscale naheffing.

De fiscale voorwaarden zijn:

De spaarrekening is geblokkeerd. De bank kan deze slechts één keer deblokkeren voor de aflossing van je eigenwoningschuld. Je kunt tussentijds dus niet bij je gespaarde vermogen.

Je stort jaarlijks een bedrag op je spaarrekening. Een jaar is in dit geval geen kalenderjaar, maar een periode van 12 maanden die ingaat vanaf de eerste storting.

Let erop dat de hoogste storting in één bepaald jaar niet hoger mag zijn dan 10 keer de laagste storting in een ander jaar. Dit heet de bandbreedte. Het betreft hier de som van alle stortingen in één verzekeringsjaar, niet in een kalenderjaar.

Je mag vóór het einde van de looptijd geen geld opnemen van de rekening. Het rendement dat je behaalt, moet de bank bijboeken op de spaarrekening. Je mag de uitkering alleen gebruiken om de hypotheek af te lossen.

De looptijd van de bankspaarrekening is maximaal 30 jaar. Voldoet de spaarrekening voor de eigen woning niet aan de voorwaarden, dan volgt bij uitkeren een fiscale naheffing in box 1.

Vrijstelling spaartegoed

Als je aan de fiscale vereisten voldoet, valt de bankspaarrekening in box 1 en hoef je in tegenstelling tot een gewone spaarrekening geen vermogensrendementsheffing te betalen over het opgebouwde kapitaal. Tot maximaal €166.000 (2019) betaal je ook geen belasting over het bedrag dat je op hypotheek aflost.

De vrijstelling geldt per fiscale partner. Als je een fiscaal partner hebt, hebben jullie recht op tweemaal deze vrijstelling €332.000 (2019). Dat geldt sinds 1 januari 2016, ook als maar één van beide partners als begunstigde staat vermeld in de polis. Wil je gebruikmaken van tweemaal de vrijstelling, dan moeten jullie daar om verzoeken bij het indienen van de aangifte.

Over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt, moet wel belasting worden betaald (box 1).

Deblokkering van de spaarrekening

Als jij of je fiscale partner overlijdt, wordt de spaarrekening gedeblokkeerd. De vrijstelling is dan maximaal €166.000 (2019). Ook als dit gebeurt binnen 20 jaar nadat je de rekening hebt geopend. Je moet dan wel tot het moment van overlijden jaarlijks premies hebben betaald. Als de achterblijvende partner medeschuldenaar is, dan kan hij ervoor kiezen om de spaarrekening niet te deblokkeren. Raadpleeg je tussenpersoon of dat verstandig is.

Kapitaalverzekering eigen woning (KEW)

De voorwaarden om een vrijgestelde uitkering te ontvangen uit een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) zijn nagenoeg hetzelfde als bij een bankspaarhypotheek. Het moet gaan om een kapitaalverzekering die is afgesloten bij een levensverzekeringsmaatschappij, dus niet bij bijvoorbeeld een eigen BV of een particulier.

Kapitaalverzekeringen kon je al afsluiten vóór 14 september 1999. Wie dat toen al deed, hoeft niet te voldoen aan de voorwaarden voor de KEW om te profiteren van de fiscale voordelen.

Uitkering uit kapitaalverzekering

Aan het eind van de looptijd van de KEW krijg je het opgebouwde bedrag (premies plus opgebouwde rente) in één klap uitbetaald. Dit heet een kapitaaluitkering. Deze uitkering moet je gebruiken om je eigenwoningschuld af te lossen. In dat geval heb je recht op dezelfde vrijstelling als hierboven beschreven staat bij de deblokkering van de spaarrekening.

Bij een spaarhypotheek is de einduitkering per definitie even hoog als de gekoppelde lening. Bij andere kapitaalverzekeringen kan de uitkering hoger of lager uitvallen. Krijg je een uitkering uit een kapitaalverzekering eigen woning die hoger is dan het bedrag van je vrijstelling? Dan moet je belasting betalen over de opgebouwde rente van het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Geen naheffing fiscus bij eerdere beëindiging

Vanaf 1 april 2017 kun je zonder fiscale boete het kapitaal van een (bank)spaarhypotheek of beleggingshypotheek vervroegd opnemen. Let erop dat banken en verzekeraars nog wel een bancaire boete in rekening kunnen brengen bij vervroegd aflossen, als je meer dan 10% per jaar aflost.

Let op: dat deze mogelijkheid er is, betekent niet dat het ook verstandig is. In verreweg de meeste gevallen kun je een (bank)spaarhypotheek het beste gewoon intact laten. Een (bank)spaarhypotheek is en blijft voor velen een mooie manier om belastingvrij te sparen. Omdat de betaalde rente aftrekbaar is en ontvangen rente onbelast, verdien je aan het einde van de looptijd zelfs op de lening.

Bandbreedte-eis 1:10

De vrijstelling vervalt als je niet voldoet aan de bandbreedte-eis van 1:10. De fiscus zal dan naheffen. Dit betekent dat de totale inleg in enig verzekeringsjaar (dus niet een kalenderjaar) nooit hoger mag zijn dan 10 maal de totale inleg in enig ander verzekeringsjaar. Dit is ook het geval bij overlijden of overstap naar een huurwoning.

Lees meer: