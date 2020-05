Belasting en eigen huis

Checklist belastingaangifte eigen huis

Welke kosten voor je huis zijn aftrekbaar en waar moet je aan denken bij de belastingaangifte als je een eigen huis hebt? Met de checklist belastingaangifte voor woningeigenaren ben je goed voorbereid.

Profiteren van renteaftrek

De rente van nieuwe hypotheken (die zijn afgesloten na 31 december 2012) mag alleen nog worden afgetrokken als de lening in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost via een annuïteiten- of lineaire hypotheek. Wie op 31 december 2012 al een hypotheek had, heeft meestal meer keuze. Zelfs ná verhuizing of verlenging van de hypotheek.

We leggen uit hoe je kunt profiteren van renteaftrek en welke hypotheekvorm je het best kunt kiezen.

Overdrachtsbelasting en eigen huis

Als je een huis koopt, betaal je 2% van de aankoopprijs aan overdrachtsbelasting. Als de overdracht via de notaris verloopt, regelt die de afdracht. In bijzondere gevallen hoef je geen overdrachtsbelasting te betalen.

WOZ-waarde

Ieder jaar krijgen woningeigenaren een WOZ-beschikking van de gemeente opgestuurd. Soms valt er geld te verdienen door je gemeente te overtuigen dat je huis minder of juist meer waard is.

Als je het niet eens bent met de beschikking die de gemeente heeft vastgesteld, dan kun je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Met onze tips zorg je ervoor dat je bezwaar staat als een huis.

Gemeentelijke belastingen bij koopwoning

Als huiseigenaar betaal je jaarlijks gemeentelijke belastingen:

onroerendezaakbelasting (OZB)

rioolheffing

waterschapsbelasting

afvalstoffenheffing.

Gemeenten hebben vaak veel vrijheid bij het vaststellen van de tarieven. Daardoor betaal je in de ene gemeente meer dan in de andere. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van je huis. De gemeente mag dit percentage jaarlijks aanpassen.

Gemeentelijke belastingen berekenen

Op de website van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) kun je berekenen hoe hoog de gemeentelijke belastingen zijn als je een huis hebt of gaat kopen in een bepaalde gemeente. Ga naar de online tool en bereken de gemeentelijke belastingen.

Eigenwoningforfait

Wie in een koophuis woont, moet bij de aangifte inkomstenbelasting een bedrag optellen bij zijn belastbare inkomen: het eigenwoningforfait. Dit bedrag is bij de aangifte over 2019 (die je in 2020 indient) in veruit de meeste gevallen 0,6% van de WOZ-waarde van je woning. Bij woningen met een WOZ-waarde boven de €1.060.000 loopt dit percentage over het meerdere op tot 2,35%.

Kapitaalverzekering of bankspaarhypotheek

Voor starters is het niet meer mogelijk een kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of bankspaarhypotheek af te sluiten. Maar als je er al eentje hebt, kun je deze aanhouden of eventueel oversluiten. Wat zijn de fiscale voorwaarden om van de vrijstellingen gebruik te kunnen maken?

Belasting en vakantiehuis

Heb je een vakantiehuis? Let dan op bij het doen van je aangifte. Een vakantiehuis en de bijbehorende schuld moet je aangeven in box 3. De betaalde rente is niet aftrekbaar. Lees meer over vakantiehuizen en belastingen.

Hypotheek met hulp van pa en ma

Voor ouders zijn er verschillende manieren om hun kind te helpen bij de koop van een woning. Het meest voor de hand ligt een lening of een schenking. Of ouders kunnen een woning kopen en die verhuren aan hun kind. Check welke optie het best bij jullie past.

