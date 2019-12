De WOZ-waarde aanvechten

Hoe maak je bezwaar?

Neem binnen 6 weken actie

Als de WOZ-waarde volgens jou niet klopt, kun je binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. Dit geldt voor zowel huurders als eigenaren en kan ook als je de waarde te láág vindt. Zowel bezwaar maken bij de gemeente als beroep instellen bij de rechter mag en kun je prima zelf doen. Zonder juridische bijstand. Elke gemeente heeft eigen regels. Controleer de mogelijkheden voor (eenvoudig) bezwaar op de website van je eigen gemeente.

Een beller is sneller

De procedure is de laatste jaren bijna overal informeler geworden. Zo krijg je de WOZ-waarde bij veel gemeentes inmiddels ook met 1 telefoontje en sterke argumenten naar beneden. Lukt dat niet, dan kun je alsnog binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Online of per brief

Vaak is er een standaardmodel voor bezwaar online te vinden. Als je het fijner vindt, kun je ook kiezen voor onze voorbeeldbrieven:

Met de laatste brief ben je niet direct veel tijd kwijt. De gemeente geeft dan nog minstens een paar weken extra gelegenheid voor het aandienen van de motivatie. Dat is bijvoorbeeld handig als je nog een eigen taxatie wilt laten uitvoeren.

Elke euro telt

Kun je in een bezwaarschrift aantonen dat de WOZ-waarde meer dan €1 te hoog of te laag is vastgesteld, dan moet de gemeente de waarde aanpassen. Vroeger stond er in de wet dat gemeenten maximaal 5% mogen afwijken van de marktwaarde. Deze marge moest voorkomen dat burgers voor kleine verschillen bezwaar zouden maken. Maar de rechter heeft hier in 2010 korte metten mee gemaakt.

Tips voor een goed bezwaarschrift

Wij zetten een 10 tips voor je op een rij. Gebruik de tips die in jouw voordeel werken.

Te laat? Kom tóch in actie

Wie pas na de bezwaartermijn van 6 weken in actie komt, kan de gemeente nog 5 jaar lang vragen om de WOZ-waarde aan te passen als de waarde er echt ver naast zit. Je verzoekt dan om een ‘ambtshalve vermindering’. De gemeente is alleen verplicht dat schriftelijke verzoek te honoreren, als de WOZ-waarde minstens 20% te hoog is vastgesteld. Je kunt daarna geld terugkrijgen, voor zover je al belastingaanslagen betaald hebt die gebaseerd waren op die veel te hoge WOZ-waarde.

Erfgenamen

Ben je erfgenaam (en geen mede-eigenaar ), dan kun je ook na het verstrijken van de 6 weken nog bezwaar maken. Tenminste voor de jaren waarin de WOZ-waarde invloed heeft op de aanslag erfbelasting. Dat kan door een eigen WOZ-beschikking aan te vragen voor de woning. De bezwaartermijn van 6 weken gaat dan pas lopen na ontvangst van de eigen beschikking.

Het voordeel hiervan is dat de WOZ-waarde óók moet worden aangepast als die maar een klein beetje te hoog is vastgesteld. Deze mogelijkheid staat ook open als de erfbelasting niet betaald moet worden door de betreffende erfgenaam, maar door de nog levende partner van de overledene.

