Aflossingsvrije hypotheek bij verhuizen

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij deze hypotheekvorm betaal je alleen rente. Uiterlijk op de einddatum van de hypotheek los je de schuld af. Eerder aflossen mag ook. Meestal mag je 10 tot 20% boetevrij per jaar aflossen.

Maximaal 50% aflossingsvrij

Bij de meeste hypotheekaanbieders kun je een aflossingsvrije hypotheek afsluiten tot maximaal 50% van de marktwaarde van je woning. De andere helft moet je aflossen. Bijvoorbeeld met een annuïteiten- of lineaire hypotheek.

Willen je ouders je financieel helpen? Dan kunnen ze je geld lenen voor de aankoop van een woning. Dat heet een familiehypotheek. Samen met je ouders bepaal je of het een lening met of zonder aflossing wordt. Een aflossingsvrije familiehypotheek mag ook meer zijn dan 50% van de woningwaarde.

Krijg je een familiehypotheek en wil je daarnaast een hypotheek afsluiten bij een commerciële geldverstrekker? Houd er rekening mee dat de hypotheekaanbieder de aflossingsvrije familiehypotheek wél meetelt bij de berekening van je maximale hypotheek.

Lage maandlasten

Het grootste voordeel van de aflossingsvrije hypotheek is de lagere maandlast. Je betaalt geen aflossing. Hierdoor zijn je maandlasten lager. Maar realiseer je wel dat je aan de maandelijkse rentebetaling vastzit zolang je niet aflost.

Hogere rente

Overweeg je een deel van de financiering aflossingsvrij te lenen? Bij veel hypotheekaanbieders is de rente van een aflossingsvrije hypotheek hoger dan van een annuïteiten of lineaire hypotheek. Meestal is het verschil 0,05 tot 0,2%.

Willen je ouders je geld lenen en leen je een deel bij een commerciële geldverstrekker? En wil je een deel aflossingsvrij lenen? Overleg dan met je ouders of je een aflossingsvrije familiehypotheek kunt krijgen. Als je bij je ouders geen hogere rente voor aflossingsvrij hoeft te betalen, scheelt dat in de maandlasten.

Aflossingsvrije hypotheek en belasting

Als je een hypotheek afsluit voor aankoop of onderhoud van je eigen woning, kan de rente aftrekbaar zijn van je bruto-jaarinkomen. De rente van een nieuwe hypotheek is sinds 2013 alleen aftrekbaar als de hypotheek in maximaal 30 jaar volledig wordt afgelost via een annuïteiten of lineaire hypotheek.

Het belastingvoordeel van hypotheekrenteaftrek wordt de komende jaren verder afgebouwd.

Is de rente van je aflossingsvrije hypotheek niet aftrekbaar? Dan mag je de aflossingsvrije hypotheek in mindering brengen op je vermogen in box 3. Hierdoor betaal je mogelijk minder belasting over je vermogen.

Deze belasting heet vermogensrendementsheffing. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer belasting je betaalt in box 3. Heb je veel vermogen, dan is een hypotheek in box 3 vaak financieel voordeliger.

Aflossingsvrije hypotheek en verhuizen

Je mag je aflossingsvrije hypotheek meenemen als je verhuist naar een nieuwe woning. Maar alleen als de aflossingsvrije schuld niet hoger is dan 50% van de waarde van het nieuwe huis. Heb je deze hypotheek vóór 2013 afgesloten en was de rente aftrekbaar? Dan blijft dat zo als je je aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek houdt.

Hypotheek verhogen

Ga je naar een duurder huis en wil je de hypotheek verhogen? Dan moet je voor dit nieuwe deel een annuïteiten of een lineaire hypotheek afsluiten als je gebruik wilt maken van de hypotheekrenteaftrek.

Hypotheek wijzigen in aflossingsvrij

Heb je nu een annuïteiten- of lineaire hypotheek? Als je deze aflost, zit het geld vast in je woning. Is je huidige hypotheek minder dan 50% van de marktwaarde van je woning? Overweeg dan te stoppen met aflossen. En je hypotheek te wijzigen in een aflossingsvrije hypotheek.

Als je niet meer aflost, houd je geld over om maandelijks apart te zetten. Zo kun je een spaarbuffer opbouwen. Om bijvoorbeeld je inkomen aan te vullen als je eerder stopt met werken. Twijfel je of je de hypotheekrente in de toekomst zonder problemen kunt blijven betalen? Ga dan in gesprek met een financieel adviseur.

Heb je de annuïteiten- of lineaire hypotheek na 2012 afgesloten? Dan kun je na de wijziging in aflossingsvrij de hypotheekrente niet meer aftrekken van je bruto jaarinkomen.

Einddatum na wijziging in aflossingsvrij

Wat wordt de einddatum van je aflossingsvrije hypotheek als je stopt met aflossen? Hypotheekaanbieders gaan hier verschillend mee om. Bij sommige aanbieders eindigt je aflossingsvrije hypotheek al een paar jaar na het wijzigen van de hypotheekvorm. Bij anderen is de looptijd 30 jaar.

Bekijk wat bij je hypotheekaanbieder de maximale looptijd wordt van je aflossingsvrije hypotheek.

Risico op de einddatum

Een hypotheek heeft standaard een looptijd van 30 jaar. Op de einddatum moet je de aflossingsvrije hypotheek aflossen. Wil of kun je dat niet? Vraag dan een nieuwe hypotheek of een verlenging van de bestaande hypotheek aan.

Lager inkomen

Je aanvraag wordt alleen goedgekeurd als de schuld past bij de waarde van je woning en je inkomen op dat moment. Dat kan vervelend uitpakken als je inkomen lager is dan bij het afsluiten. Bijvoorbeeld omdat je met pensioen gaat. Maar een aflossingsvrije hypotheek hoeft geen probleem te zijn.

Hypotheekaanbieders mogen in specifieke situaties de maximale hypotheek berekenen op basis van de werkelijke lasten van je hypotheek. Vooral voor senioren bieden deze ruimere regels extra mogelijkheden. Uit ons onderzoek onder 35 hypotheekaanbieders blijkt dat een groot aantal aanbieders bereid is om op de einddatum maatwerk te leveren.