Hypotheek wijzigen naar aflossingsvrij

Er zijn steeds meer mensen met een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek die willen stoppen met aflossen. Je wijzigt de hypotheekvorm dan in een aflossingsvrije hypotheek.

Voordelen hypotheek wijzigen in aflossingsvrij

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente en los je niet maandelijks af. Daardoor gaan de maandlasten omlaag.

Spaar je maandelijks dat bedrag in plaats van aflossen? Dan bouw je een buffer op voor grote uitgaven in de toekomst. Dat is makkelijker dan eerst aflossen en later een extra hypotheek afsluiten om je overwaarde op te nemen.

Nadelen hypotheek wijzigen in aflossingsvrij

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je levenslang elke maand rente. Twijfel je of je later de hypotheekrente zonder problemen kunt betalen? Bespreek dit dan met een financieel adviseur.

De rente van een aflossingsvrije hypotheek is hoger dan de rente van een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Aflossingsvrij lenen in 2026 lastiger

De Europese Centrale Bank (ECB) en de Nederlandsche Bank (DNB) vinden een hoge aflossingsvrije hypotheek een risico. Ze willen daarom strengere regels. Aflossingsvrij lenen is in 2026 lastiger. Tot nu toe mag je bij de meeste banken maximaal 50% van de woningwaarde aflossingsvrij lenen. Vanaf mei 2026 mag je bij de Rabobank, Obvion en de ASN Bank nog maximaal 30% aflossingsvrij lenen.

Risico op de einddatum

Wil je stoppen met aflossen en je hypotheek wijzigen in aflossingsvrij? Wat wordt dan de einddatum van die aflossingsvrije hypotheek? Hypotheekaanbieders gaan hier verschillend mee om. Sommige aanbieders houden de einddatum aan die je al had. Dan kan je aflossingsvrije hypotheek al na een paar jaar eindigen. Bij andere aanbieders is de looptijd 30 jaar.

Wat is het risico?

Wat gebeurt er op de einddatum als je niet wilt of kunt aflossen? Heb je dan een probleem met je aflossingsvrije hypotheek? Bijvoorbeeld omdat je inkomen op dat moment lager is? Bij sommige hypotheekaanbieders moet je op de einddatum een nieuwe hypotheek aanvragen. Bij andere hypotheekaanbieders kun je de hypotheek verlengen. Dan zijn de kosten vaak lager.

Maar altijd geldt dat de hypotheekverstrekker de aanvraag alleen goedkeurt als de schuld past bij de waarde van de woning. En als je inkomen op dat moment hoog genoeg is. Hypotheekaanbieders mogen in specifieke situaties rekenen met de werkelijke lasten van je hypotheek. En die zijn dus lager bij een aflossingsvrije hypotheek dan bij een annuïteitenhypotheek. De meeste aanbieders zijn bereid om dit maatwerk te leveren. Vooral voor senioren bieden deze ruimere regels extra mogelijkheden.

Tips bij hypotheek wijzigen in aflossingsvrij