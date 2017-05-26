Wanneer is een overlijdensrisicoverzekering nodig?

Je hebt een overlijdensrisicoverzekering (ORV) nodig bij een hypotheek als 1 van de partners de hypotheek niet kan betalen als 1 van de 2 overlijdt. Het kan dus nodig zijn om een ORV af te sluiten, ook als de bank er niet om vraagt. Een hypotheekadviseur zal dit bespreken in het hypotheekadvies.

Wanneer is een overlijdensriscoverzekering verplicht?

Ben je ouder dan 70 jaar? Dan is bij sommige banken een overlijdensrisicoverzekering (ORV) verplicht. Het deel van de lening boven de 80% van je woningwaarde moet je dan bijvoorbeeld verzekeren. Is je huis €400.000 waard en is je hypotheek ook €400.000? Dan moet je het bedrag boven de €320.000 (80% van €400.000) verzekeren. Het verzekerde bedrag is dan €80.000.

Heb je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan geldt de verplichte verzekering niet. Het afsluiten van een ORV is voor senioren vaak erg duur. Dit komt door het hogere overlijdensrisico vanwege de hogere leeftijd. De ORV stopt uiterlijk als je 80 jaar wordt.

Bij welke banken is een overlijdensrisicoverzekering verplicht?

Bij de volgende aanbieders moet je een overlijdensrisicoverzekering (ORV) afsluiten bij een hypotheek tussen de 75% en de 100% van de woningwaarde. En je bent 70 jaar of ouder. Die leeftijdsgrens geldt niet voor Obvion. Sluit je daar een hypotheek van 100% van de woningwaarde, dan moet je altijd een ORV afsluiten.

Hypotheekverstrekker Voor hypotheekbedrag boven % woningwaarde Allianz 80% Bijbouwe 80% Munt Hypotheken 80% Obvion 100% Robuust Hypotheken 80% Van Lanschot Kempen Hypotheek* 85%*

* Voor het deel van de hypotheek boven de €1.000.000.

Bron: MoneyView, peildatum: 1 oktober 2025

Afsluiten ORV tot welke leeftijd?

Verzekeraars hebben uiteenlopende leeftijden voor zowel de maximum aanvangsleeftijden als eindleeftijden van een ORV. Meestal ligt de maximale aanvangsleeftijd tussen de 65 en 80 jaar.

Tip: kies scherpe looptijd

Je kunt als senior veel geld besparen op je nieuwe ORV. Dit doe je door de looptijd precies te laten aansluiten op de periode dat de hypotheek hoger is dan de grens die de bank aanhoudt voor een verplichte ORV.

Bij een annuïteitenhypotheek van 100% van de woningwaarde en een hypotheekrente van 4% is de lening na 10 jaar 80% van de waarde van de woning. Meestal heb je dan geen ORV meer nodig. Start je met een hypotheek van 90% van de woningwaarde, dan bereik je dit punt al na 4 jaar.

Vergelijk premies op vergelijkingssites als Moneywise en Independer.

Besparen op bestaande overlijdensverzekering

Heb je al een overlijdensrisicoverzekering die is verpand aan de hypotheek? Misschien kan het verzekerde bedrag omlaag of is de polis helemaal overbodig. Het uitgangspunt is dat je partner financieel niet in de problemen komt na je overlijden.

Als de polis gekoppeld is aan je hypotheek, moet de bank eerst toestemming geven. Als er ondertussen voldoende is afgelost op de lening, gaat de bank meestal akkoord met een verlaging of opzegging. Voor het opheffen van de verpanding, rekent de bank soms een kleine vergoeding. Een enkele keer moet je hiervoor een tussenpersoon inschakelen.