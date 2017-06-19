55-plus en een hypotheek afsluiten

Heb je verhuisplannen of wil je je huidige woning verbouwen? Of wil je de overwaarde opnemen? Senioren die een hypotheek willen afsluiten lopen soms tegen een aantal problemen aan. Gelukkig zijn er ook een aantal positieve ontwikkelingen.

Knelpunten op de woningmarkt als 55-plusser

Positive ontwikkelingen woningmarkt senioren

Comfortabel blijven wonen

Wil je zo lang en prettig mogelijk zelfstandig blijven wonen? Met wat aanpassingen of een verbouwing kan dat gelukkig vaak in je eigen woning. Desnoods met wat extra zorg aan huis. Maar ook als thuis blijven niet meer kan, zijn er allerlei alternatieven. In het boek Comfortabel blijven wonen lees je alle opties.

Waar pleit de Consumentenbond voor?

Wij willen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor de knelpunten waar 55-plussers tegenaan lopen. Het bedrag dat je maximaal aflossingsvrij mag lenen, zou voor senioren verruimd moeten worden naar 75%. Nu is dat maximaal 50%. Ook bepleiten we dat geldverstrekkers bij senioren standaard uitgaan van de 'werkelijke woonlastennorm'. Beide maatregelen leveren de bank geen hoger risico op.