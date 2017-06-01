icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Maximale leeftijd overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering kun je maar tot een bepaalde leeftijd afsluiten. De verzekering heeft ook een maximum eindleeftijd. Zowel de maximum aanvangsleeftijd als de eindleeftijd verschilt erg per verzekeraar. Bekijk de tabel met verzekeraars. 
Tabel maximale aanvangsleeftijd en eindleeftijd overlijdensrisicoverzekering

 

Verzekeraar
 

Maximale
aanvangsleeftijd

Maximale
eindleeftijd
a.s.r. 70 75
Allianz 65 75
Centraal Beheer 67 75
Credit Life 74 84
Dazure (GewoonIdee ORV) 65 75
Dazure (GoedIdee ORV) 65 80
Dela 64 74
FBTO 67 75
Hera Life 65 75
Interpolis (via Rabobank) 67 75
Nationale-Nederlanden 65 75
Scildon (Hypotheek ORV) 70 80
Scildon (Lifestyle ORV, stoppen roken) 60 75
Scildon (Lifestyle ORV) 70 80
TAF 74 84

Peildatum:  6 oktober 2025, bron: Moneyview

Afsluitkosten overlijdensrisicoverzekering (ORV)

Sommige hypotheekadviseurs rekenen apart afsluitkosten of advieskosten voor het afsluiten van een ORV. Die kosten betaal je dus nog naast de kosten voor het hypotheekadvies. Sluit je een ORV voor je hypotheek via Consumentenbond Hypotheekadvies? Dan betaal je voor de ORV geen extra advieskosten of afsluitkosten.

