Barbara van der Est Expert hypothekenBijgewerkt op:6 oktober 2025
|Verzekeraar
|
Maximale
|
Maximale
|a.s.r.
|70
|75
|Allianz
|65
|75
|Centraal Beheer
|67
|75
|Credit Life
|74
|84
|Dazure (GewoonIdee ORV)
|65
|75
|Dazure (GoedIdee ORV)
|65
|80
|Dela
|64
|74
|FBTO
|67
|75
|Hera Life
|65
|75
|Interpolis (via Rabobank)
|67
|75
|Nationale-Nederlanden
|65
|75
|Scildon (Hypotheek ORV)
|70
|80
|Scildon (Lifestyle ORV, stoppen roken)
|60
|75
|Scildon (Lifestyle ORV)
|70
|80
|TAF
|74
|84
Peildatum: 6 oktober 2025, bron: Moneyview
Sommige hypotheekadviseurs rekenen apart afsluitkosten of advieskosten voor het afsluiten van een ORV. Die kosten betaal je dus nog naast de kosten voor het hypotheekadvies. Sluit je een ORV voor je hypotheek via Consumentenbond Hypotheekadvies? Dan betaal je voor de ORV geen extra advieskosten of afsluitkosten.