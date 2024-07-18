Barbara van der Est Expert hypothekenBijgewerkt op:11 april 2025
De populairste website voor studenten die een kamer zoeken is kamernet.nl. De verhuurder kan hier gratis een foto plaatsen met een omschrijving van de kamer en de huurprijs. Kamerzoekers die willen reageren hebben een betaald account nodig. Een andere optie is Marktplaats. Of zoeken via sociale media zoals Facebook. Een alternatief is Hospi Housing. Hier kunnen toekomstige kamerverhuurders telefonisch vragen stellen. Die service bieden andere platforms niet.