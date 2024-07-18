icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Overeenkomst kamerverhuur

Heb je ruimte over in je huis, dan kun je overwegen 1 of meerdere kamers te verhuren. Maar hoe bepaal je de huurprijs en hoe maak je een goed huurcontract? Hoe werkt het met de belasting en waar moet je allemaal op letten? Volg ons stappenplan en je weet het.
Barbara van der Est

Barbara van der Est   Expert hypotheken
Bijgewerkt op:11 april 2025

Kamer verhuren student

 

Huurder zoeken

De populairste website voor studenten die een kamer zoeken is kamernet.nl. De verhuurder kan hier gratis een foto plaatsen met een omschrijving van de kamer en de huurprijs. Kamerzoekers die willen reageren hebben een betaald account nodig. Een andere optie is Marktplaats. Of zoeken via sociale media zoals Facebook. Een alternatief is Hospi Housing. Hier kunnen toekomstige kamerverhuurders telefonisch vragen stellen. Die service bieden andere platforms niet.

