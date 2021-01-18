Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente. Uiterlijk op de einddatum van de hypotheek los je de schuld af. Of bij verkoop van je woning. Eerder aflossen mag ook. De rente van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek mag je niet aftrekken.

Veel mensen kiezen voor een aflossingsvrije hypotheek als ze de overwaarde van het huis willen opnemen. Dat geld hoef je niet per se te besteden aan je huis. Je mag het ook gebruiken voor een grote uitgave of om je inkomen aan te vullen.

Maximale aflossingsvrije hypotheek (laten) berekenen

Wil je weten hoeveel je op je inkomen maximaal aflossingsvrij mag lenen? In de meeste online rekentools kun je dat niet uitrekenen. In die rekentools wordt je maximale hypotheek berekend op basis van een annuïteitenhypotheek. Dus met een aftrekbare rente én aflossing. Je hypotheekadviseur kan wél voor je uitrekenen hoeveel je aflossingsvrij mag lenen.

Maximaal 50% woningwaarde aflossingsvrij

Bij de meeste hypotheekaanbieders kun je een aflossingsvrije hypotheek afsluiten tot maximaal 50% van de marktwaarde van je woning. De andere helft moet je aflossen. Bijvoorbeeld met een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Meer aflossingsvrij mogelijk bij familielening

Willen je ouders je financieel helpen met een familiehypotheek? Een aflossingsvrije familiehypotheek mag meer zijn dan 50% van de woningwaarde.

Krijg je een familiehypotheek en wil je daarnaast een hypotheek afsluiten bij een commerciële geldverstrekker? De hypotheekaanbieder telt de aflossingsvrije familiehypotheek wél mee bij de berekening van je maximale hypotheek. Behalve als je ouders de rente terugschenken.

Voordeel aflossingsvrij: lage maandlasten

Het grootste voordeel van de aflossingsvrije hypotheek zijn de lagere maandlasten. Je betaalt namelijk geen aflossing. Hierdoor zijn de maandelijkse kosten van je hypotheek lager. Maar realiseer je wel dat je aan de maandelijkse rentebetaling vast zit zolang je niet aflost.

Rente aflossingsvrije hypotheek

Bij veel hypotheekaanbieders is de rente van een aflossingsvrije hypotheek hoger dan van een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek. Meestal is dat 0,05 tot 0,2% hoger.

Aflossingsvrije hypotheek en belasting

Sinds 2013 moet je een nieuwe hypotheek in 30 jaar volledig lineair of annuïtair aflossen om de rente te mogen aftrekken. Bij nieuwe aflossingsvrije hypotheken heb je dus geen recht op renteaftrek. Voor een aflossingsvrije hypotheek die is afgesloten vóór 2013 blijft de renteaftrek wel gelden.

Is de rente van je aflossingsvrije hypotheek niet aftrekbaar? Dan mag je de hypotheek in mindering brengen op je vermogen in box 3. Hierdoor betaal je mogelijk minder belasting over je vermogen. Deze belasting heet vermogensrendementsheffing.

De aflossingsvrije overwaardehypotheek

Speciaal voor senioren is er de aflossingsvrije ASR Welthuis Levensrente hypotheek. De rente is gunstig en staat levenslang vast. Lees onze review over de ASR WelThuis Levensrente hypotheek.

Een bijzondere vorm van een aflossingsvrije hypotheek is de overwaarde - of verzilverhypotheek. Met deze hypotheek nemen zestigplussers een deel van de overwaarde op uit hun huis. De rente wordt opgeteld bij je schuld dus je hebt geen maandlasten. De rente is wel een stuk hoger dan een 'gewone' aflossingsvrije hypotheek.

Risico op de einddatum?

Een hypotheek heeft standaard een looptijd van 30 jaar. Op de einddatum moet je de aflossingsvrije hypotheek aflossen. Wil of kun je dat niet? Vraag dan een nieuwe hypotheek of een verlenging van de bestaande hypotheek aan.

Lager inkomen

Je aanvraag wordt alleen goedgekeurd als de schuld past bij de waarde van je woning en je inkomen op dat moment. Dat kan vervelend uitpakken als je inkomen lager is dan bij het afsluiten. Bijvoorbeeld omdat je met pensioen gaat. Maar een aflossingsvrije hypotheek hoeft geen probleem te zijn.

Hypotheekaanbieders mogen in specifieke situaties de maximale hypotheek berekenen op basis van de werkelijke lasten van je hypotheek. Vooral voor senioren bieden deze ruimere regels extra mogelijkheden.

Hypotheek wijzigen in aflossingsvrij

Heb je nu een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek? Als je die aflost, zit het geld vast in je woning. Is je huidige hypotheek minder dan 50% van de marktwaarde van je woning? Overweeg dan te stoppen met aflossen. En je hypotheek te wijzigen in een aflossingsvrije hypotheek. Heb je je huidige hypotheek na 2012 afgesloten? Dan verlies je wel het recht op renteaftrek.

Als je niet meer aflost, houd je geld over om maandelijks apart te zetten. Zo kun je een spaarbuffer opbouwen. Om bijvoorbeeld je inkomen aan te vullen als je eerder stopt met werken. Twijfel je of je de hypotheekrente in de toekomst zonder problemen kunt blijven betalen? Ga dan in gesprek met een financieel adviseur.

Aflossingsvrije hypotheek en verhuizen

Je mag je aflossingsvrije hypotheek meenemen als je verhuist naar een nieuwe woning. Maar alleen als de aflossingsvrije schuld niet hoger is dan 50% van de waarde van het nieuwe huis. Heb je deze hypotheek voor 2013 afgesloten en was de rente aftrekbaar, dan blijft dat zo. Tenminste, als je je aan de voorwaarden voor hypotheekrenteaftrek houdt.

Ga je naar een duurder huis en wil je de hypotheek verhogen? En wil je gebruikmaken van de hypotheekrenteaftrek? Dan moet je voor dit nieuwe deel een annuïteiten- of een lineaire hypotheek afsluiten.