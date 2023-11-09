Hypotheek afsluiten vanaf 57 jaar

Banken berekenen je maximale hypotheek op basis van je inkomen. Ben je 57 jaar of ouder, dan kijken ze ook naar je toekomstige pensioeninkomen. Is je pensioen lager dan je huidige inkomen? Dan kun je vanaf 57 jaar minder lenen.

Rekenvoorbeeld hypotheek vanaf 57 jaar

Je bent 55 jaar en je hebt nu een jaarsalaris van €60.000. Vanaf 67 jaar krijg je jaarlijks een pensioen van €35.000.

Je kunt nu maximaal zo'n €287.000 lenen.

Op je 57ste kun je nog maximaal €232.000 lenen. Ook kan de bank aanvullende eisen stellen, zoals versneld aflossen nadat je met pensioen bent.

NHG biedt mogelijkheden voor 57-plussers

Is er sprake van gelijkblijvende of lagere woonlasten ná een verhuizing? Dan mag de hypotheekaanbieder bij een hypotheek met NHG rekenen met de werkelijke woonlasten. Hierdoor kun je vaak meer lenen. Dit heet de NHG-verhuisregeling voor senioren.

Er zijn situaties waarin de nieuwe werkelijke maandlasten toch hoger mogen uitvallen dan de oude werkelijke maandlasten. De rente moet voor minstens 20 jaar vaststaan. Maar er zijn een paar uitzonderingen waarbij een rente van 10 jaar ook mag.

Met maatwerk meer lenen

De bank kijkt standaard of je de maandlasten van een annuïteitenhypotheek 30 jaar lang kunt betalen. Inmiddels bieden veel hypotheekaanbieders maatwerk voor 57-plussers. Dan kun je vaak een hogere hypotheek afsluiten dan bij de standaard berekening. Dit heet de seniorenregeling.

Hierbij kijkt de geldverstrekker naar de werkelijke maandlasten van een lening. Bij een aflosssingsvrije hypotheek is dat alleen de rente. Door deze regeling kunnen senioren wél een aflossingsvrije hypotheek meenemen, oversluiten of verhogen.

Niet alle banken werken mee

Een aantal aanbieders werkt hieraan mee, maar helaas niet allemaal. Er zijn zelfs banken die nooit rekening houden met de werkelijke hypotheeklasten voor senioren. Ook niet met NHG. In onze rentevergelijker zie je bij 'meer informatie' welke banken dit zijn.

Regel je hypotheek vóór je 57ste

Heb je verhuisplannen of wil je verbouwen? Of je hypotheek oversluiten naar een lagere rente? En ben je tussen de 50 en 56 jaar? Tot je 57ste is het afsluiten of wijzigen van je hypotheek makkelijker. Wacht niet en maak een afspraak met een hypotheekadviseur. Dan kunnen jullie samen de mogelijkheden bekijken.

Ander inkomen naast pensioeninkomen

Vraag de geldverstrekker om rekening te houden met andere inkomstenbronnen, zoals:

Inkomen uit een eigen pensioenvoorziening, zoals een uitkerende lijfrenteverzekering of bankspaarrekening. Bij veel aanbieders kunnen deze inkomsten meegenomen worden.

Inkomen uit vrij vermogen, zoals spaargeld of beleggingen. Bijna 60% van de hypotheekverstrekkers geeft aan hier rekening mee te kunnen houden (bron: Moneyview).

Inkomen uit arbeid na pensionering

Het komt steeds vaker voor dat mensen (deels) doorwerken na de AOW-leeftijd. Voor zover wij weten is er geen enkele geldverstrekker die het inkomen uit arbeid na pensionering meeneemt in de hypotheekberekening.

Overwaarde-hypotheek: zonder inkomenstoets

Speciaal voor zestigplussers is er de overwaarde-hypotheek. Je hebt geen maandelijkse lasten, want de rente wordt opgeteld bij de schuld. Bij verkoop van je woning los je de schuld af, inclusief alle bijgeschreven rente.

Deze hypotheek kun je afsluiten als je (pensioen)inkomen te laag is voor een aflossingsvrije hypotheek. Je maximale leenbedrag hangt met name af van de waarde van je woning en je eventuele bestaande schulden.