Overwaarde huis opnemen: hoe doe je dat?

Hoe weet je of je overwaarde hebt?

Je hebt overwaarde als de marktwaarde van je huis hoger is dan je hypotheek. Is je huis bijvoorbeeld €400.000 waard en je hypotheek €100.000? Dan heb je €300.000 overwaarde.

Overwaarde opnemen zonder te verhuizen

Je kunt een deel van de overwaarde van je huis opnemen terwijl je er nog woont. Is je overwaarde bijvoorbeeld €300.000? En wil je €30.000 opnemen voor een verbouwing en daarnaast een bedrag om je inkomen jaarlijks aan te vullen? Dat kan met een extra hypotheek of lening.

Overwaarde opnemen, hoe doe je dat?

Er zijn speciale hypotheken en leningen waarmee je de overwaarde kunt opnemen. De verschillen in rentepercentages, kosten en voorwaarden zijn groot. Het maakt ook uit waarvoor je het geld wilt gebruiken. Soms bepaalt je inkomen of leeftijd het bedrag dat je maximaal kunt lenen. Bekijk wat voor jou de beste optie is.

Overwaarde opnemen: voor- en nadelen

Is overwaarde opnemen verstandig? We noemen de belangrijkste voor- en nadelen.

Voordelen

Vaak zit er veel geld 'in de stenen', in je woning. Een deel van dat geld kun je nu al uitgeven. Je hoeft niet te wachten tot je gaat verhuizen.

Als je het geld gebruikt om je woning te verbouwen of te verduurzamen dan heb je daar direct plezier van. En je bespaart misschien wel op je energiekosten.

Wil je je kind helpen bij een woning kopen? Als je een deel van de overwaarde opneemt, kun je dat geld schenken. Of uitlenen met een familiehypotheek.

Nadelen

Je maandlasten kunnen stijgen als je rente en/of aflossing moet betalen voor je nieuwe hypotheek of lening. Bij een overwaardehypotheek heb je geen extra maandlasten. Dan betaal je pas bij verkoop van de woning alle rente en los je af.

Bij verkoop van je woning houd je minder geld over. De overwaarde is kleiner want een deel heb je al uitgegeven. Er blijft minder vermogen over voor je erfgenamen.

Als de waarde van je woning flink daalt, loop je het risico dat de verkoopopbrengst niet genoeg is om je schuld(en) af te lossen. Dit zal niet snel gebeuren omdat je maar een deel van je overwaarde mag opnemen.

Aflossingsvrije hypotheek voor opname overwaarde

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen rente. Aan het eind van de looptijd los je de schuld af. De rente is niet aftrekbaar. Bij veel hypotheekaanbieders mogen senioren meer lenen bij een aflossingsvrije hypotheek. Het maximum is meestal 50% van de waarde van je woning. Vraag een hypotheekadviseur wat er mogelijk is.

De a.s.r. Welthuis Levensrente hypotheek is er speciaal voor senioren. De rente staat levenslang vast. Dat geeft zekerheid over je maandlasten. De rente van 3,99% (24 september 2025) is gunstig in vergelijking met een rente van 20 of 30 jaar bij andere hypotheekaanbieders. Lees onze review over de a.s.r. WelThuis Levensrente hypotheek.

Overwaarde-hypotheek of opeethypotheek

Voor 60+'ers met een laag (pensioen)inkomen is er de overwaarde (opeet)hypotheek. Je kunt een deel van de overwaarde in 1 keer opnemen, in maandelijkse termijnen of een combinatie van die 2. Je hebt geen maandelijkse lasten. De rente wordt opgeteld bij de schuld. Bij verkoop van je woning los je de schuld af.

Je kunt kiezen uit 5 opeethypotheken: ABN AMRO Overwaarde Hypotheek, Florius Verzilver Hypotheek, Onderlinge ’s-Nederland ZilverHuis Hypotheek, SocioHypotheek en de Zilvermax Hypotheek.

Huis verkopen en terughuren

Er is ook een vorm waarbij je je huis verkoopt aan een gespecialiseerd bedrijf en daarna terughuurt. Dit heet 'sale & lease back'. Deze constructie is een erg dure manier om de overwaarde van je huis te benutten. De producten staan niet onder toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Overweeg het daarom alleen in de volgende situatie(s):