Ellen Kloor Expert hypothekenBijgewerkt op:1 december 2025
De a.s.r. WelThuis Levensrente Hypotheek is een aflossingsvrije hypotheek met een vaste rente. Speciaal voor senioren die een deel van de overwaarde in de woning willen opnemen. Vanaf je AOW-leeftijd kun je deze hypotheek afsluiten. Met het hypotheekbedrag kun je je inkomen aanvullen, zorg inkopen of een bedrag schenken aan je kind. De hypotheek gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning kan natuurlijk ook.
De rente van 3,99% (per 1 oktober 2025) is gunstig als je dit vergelijkt met andere aflossingsvrije hypotheken met een vaste rente van 20 of 30 jaar. Het verschil is nog groter als je de rente vergelijkt met die van een overwaarde- of verzilverhypotheek.