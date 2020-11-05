Wat is een WelThuis Levensrente Hypotheek?

De a.s.r. WelThuis Levensrente Hypotheek is een aflossingsvrije hypotheek met een vaste rente. Speciaal voor senioren die een deel van de overwaarde in de woning willen opnemen. Vanaf je AOW-leeftijd kun je deze hypotheek afsluiten. Met het hypotheekbedrag kun je je inkomen aanvullen, zorg inkopen of een bedrag schenken aan je kind. De hypotheek gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning kan natuurlijk ook.