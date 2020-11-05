icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

a.s.r. WelThuis Levensrente Hypotheek

De a.s.r. WelThuis Levensrente Hypotheek is een speciale aflossingsvrije hypotheek voor senioren. Bijzonder is dat de rente levenslang vaststaat. Dat geeft zekerheid over je maandlasten. Zijn de voorwaarden en rente gunstig in vergelijking met andere hypotheken? Lees onze review over deze hypotheek. 
Ellen

Ellen Kloor   Expert hypothekenBijgewerkt op:1 december 2025

Wat is een WelThuis Levensrente Hypotheek?

De a.s.r. WelThuis Levensrente Hypotheek is een aflossingsvrije hypotheek met een vaste rente. Speciaal voor senioren die een deel van de overwaarde in de woning willen opnemen. Vanaf je AOW-leeftijd kun je deze hypotheek afsluiten. Met het hypotheekbedrag kun je je inkomen aanvullen, zorg inkopen of een bedrag schenken aan je kind. De hypotheek gebruiken voor de aankoop van een nieuwe woning kan natuurlijk ook. 

Is de levenslange rente gunstig? 

De rente van 3,99% (per 1 oktober 2025) is gunstig als je dit vergelijkt met andere aflossingsvrije hypotheken met een vaste rente van 20 of 30 jaar. Het verschil is nog groter als je de rente vergelijkt met die van een overwaarde- of verzilverhypotheek. 

