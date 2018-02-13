Wat is een Verzilverlening?

De Verzilverlening is een aflossingsvrije hypotheek waarmee je de overwaarde van je woning kunt opnemen (ofwel verzilveren). Het geld gebruik je om je huis te verbeteren of te verduurzamen. De rente is 1,7% rente (peildatum 6 oktober 2025). Dat is een stuk lager dan de rente van een 'gewone' hypotheek. De rente staat voor 40 jaar vast.

Je hebt geen maandlasten. De rente wordt bij de schuld opgeteld. Dat betekent dat je de rente aan het eind in 1 keer betaalt. Het bedrag dat je hebt geleend en de rente betaal je na verkoop van de woning of na overlijden van de laatst overgebleven partner.

Kan ik een Verzilverlening afsluiten?

Deze lening is er voor huiseigenaren van 58+ die zonder extra maandlasten een deel van de overwaarde op het huis willen opnemen. De aanvrager (of jongste van de 2 aanvragers) moet op dit moment minstens 58 jaar zijn. Er geldt geen maximumleeftijd. Voor deze lening moet je voldoende overwaarde op je huis hebben. Er wordt niet gekeken naar de hoogte van je inkomen.

Waar sluit ik een Verzilverlening af?

Je vraagt de Verzilverlening aan op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn). SVn regelt voor de gemeente de aanvraag, de uitbetaling en administratie. Je kunt de Verzilverlening maar bij een aantal gemeenten afsluiten. Vul op de website van SVn de naam in van je gemeente in. Dan zie je direct of jouw gemeente deze lening aanbiedt.

Voor welk doel mag ik het geld gebruiken?

De gemeente (of provincie) bepaalt de mogelijkheden waaraan je het geld mag uitgeven. De Verzilverlening is in principe bedoeld voor:

Het opknappen of verbeteren van de woning.

Het levensbestendig (seniorvriendelijk) maken van de woning. Denk aan het installeren van een traplift.

Energiebesparende voorzieningen, zoals spouwisolatie of dubbele beglazing.

Noodzakelijke verbouwingen, zoals een nieuw dak, asbestverwijdering of funderingsherstel.

Soms kun je het ook gebruiken voor de inkoop van zorg. Of een financiële bijdrage voor de eerste woning van een kind. Welke maatregelen precies zijn toegestaan, verschilt per gemeente. Maar een Verzilverlening kun je niet gebruiken voor bijvoorbeeld:

Een aanvulling op je pensioeninkomen.

Een mooie vakantie of de aankoop van een auto.

Kosten Verzilverlening

De rente van een Verzilverlening bedraagt 1,7% (peildatum 6 oktober 2025) en ligt voor 40 jaar vast. Na 40 jaar wordt de rente 0%. Bij het afsluiten betaal je €500 afsluitkosten, notariskosten en eventueel de kosten van een financieel adviseur.

De rente van de Verzilverlening kun je niet aftrekken bij je aangifte inkomstenbelasting.

Hoeveel mag je lenen?

Om te bepalen hoeveel je mag lenen, kijk je naar de woningwaarde. Die is bijvoorbeeld €350.000. Hiervan neem je 80%, dat is €280.000. Heb je nog een hypotheek van bijvoorbeeld €180.000, dan trek je dat er vanaf. In dit voorbeeld blijft er een bedrag over van €100.000. Dit is de maximale schuld op 98 jarige leeftijd, na bijschrijving van de rente. Hoeveel je dan nu kunt lenen, hangt af van je leeftijd.

De lening kan nooit hoger zijn dan de kosten van de aanpassing van de woning inclusief de bijkomende kosten. De gemeente kan ook besluiten zelf een maximum leenbedrag in te stellen. Soms stelt een gemeente extra voorwaarden.

Stappenplan aanvragen Verzilverlening

Check bij SVn of jouw gemeente de Verzilverlening aanbiedt. Werkt jouw gemeente mee en weet je al welk bedrag je nodig hebt? Dan kun je direct verder met het invullen van een formulier. Hiermee vraag je goedkeuring aan je gemeente. De gemeente bepaalt of je aan de voorwaarden voor de lening voldoet. Als dat zo is, krijg je een zogenoemde toewijzingsbrief. Daarna kun je de Verzilverlening aanvragen bij SVn. Naast de toewijzingsbrief van je gemeente moet je nog meer documenten meesturen met je aanvraag.

Aanvragen kan maar 1 keer

Je mag 1 keer een Verzilverlening aanvragen.Heb je de lening eenmaal afgesloten, dan kun je niet meer een nieuwe hypotheek afsluiten of de bestaande hypotheek verhogen. Het is daarom belangrijk om alle gewenste of belangrijke aanpassingen aan de woning in 1 keer te realiseren. Heb je nog een lopende hypotheek? Dan raden wij aan om eerst te overleggen met een financieel adviseur.