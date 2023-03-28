Waar sluit ik de gunstigste verzilverhypotheek af?

Ellen Kloor Expert hypothekenBijgewerkt op:2 juni 2026
Is de marktwaarde van je huis hoger dan je hypotheek? Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van die overwaarde op te nemen. Zestigplussers kunnen een verzilverhypotheek afsluiten. Ook wel overwaarde- of opeethypotheek genoemd. Dan heb je geen maandelijkse lasten, want de rente wordt opgeteld bij de schuld.
Jij bent 67 jaar. Je woning heeft een marktwaarde van €500.000. Er is geen andere hypotheek. De overwaarde is dus €500.000. Je wilt in dit voorbeeld een ABN AMRO Overwaarde Hypotheek afsluiten. Berekening van de maximale opname per 02-06-2026.