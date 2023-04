Waar sluit ik de gunstigste verzilverhypotheek af?

Overwaarde opnemen met opeethypotheek

Is de marktwaarde van je huis hoger dan je hypotheek? Dan heb je verschillende mogelijkheden om een deel van die overwaarde op je rekening te laten storten. Zestigplussers met een huis met veel overwaarde kunnen een opeethypotheek afsluiten. Ook wel een verzilverhypotheek of overwaardehypotheek genoemd. Je hebt geen maandelijkse lasten, want de rente wordt opgeteld bij de schuld.

Aanbieders van opeethypotheken

Je kunt op dit moment kiezen uit 4 opeethypotheken:

ABN Amro Overwaarde Hypotheek

Florius Verzilver Hypotheek

Onderlinge ’s-Gravenhage ZilverHuis Hypotheek

SocioHypotheek

In dit artikel vertellen we je meer over de kenmerken per product. We vergelijken ook de rente, opnamemogelijkheden en voorwaarden van deze producten met elkaar.