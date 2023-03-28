Waar sluit ik de gunstigste verzilverhypotheek af?

Overwaarde opnemen met verzilverhypotheek

Is de marktwaarde van je huis hoger dan je hypotheek? Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van die overwaarde op te nemen. Zestigplussers kunnen een verzilverhypotheek afsluiten. Ook wel overwaarde- of opeethypotheek genoemd. Dan heb je geen maandelijkse lasten, want de rente wordt opgeteld bij de schuld.