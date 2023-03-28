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Waar sluit ik de gunstigste verzilverhypotheek af?

We hebben de rente en voorwaarden van verzilverhypotheken vergeleken. Die worden ook wel overwaarde- of opeethypotheek genoemd. Waar betaal je de laagste rente? En waar krijg je de beste voorwaarden? Is dat bijvoorbeeld de ABN AMRO Overwaarde Hypotheek of de Onderlinge Nederland ZilverHuis Hypotheek?  
Ellen

Ellen Kloor   Expert hypothekenBijgewerkt op:2 juni 2026

Stel 60 jaar bij adviseur hypotheek

Overwaarde opnemen met verzilverhypotheek

Is de marktwaarde van je huis hoger dan je hypotheek? Er zijn verschillende mogelijkheden om een deel van die overwaarde op te nemen. Zestigplussers kunnen een verzilverhypotheek afsluiten. Ook wel overwaarde- of opeethypotheek genoemd. Dan heb je geen maandelijkse lasten, want de rente wordt opgeteld bij de schuld. 

Rekenvoorbeeld maximale verzilverhypotheek 

Jij bent 67 jaar. Je woning heeft een marktwaarde van €500.000. Er is geen andere hypotheek. De overwaarde is dus €500.000. Je wilt in dit voorbeeld een ABN AMRO Overwaarde Hypotheek afsluiten. Berekening van de maximale opname per 02-06-2026. 

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