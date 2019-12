Tips voor duurzaam wonen

Met relatief kleine investeringen kun je veel energie besparen en duurzaam wonen. Denk maar aan het dichten van kieren en tochtgaten of investeer in zonne-energie. Koop je een nieuwe, duurzame woning dan krijg je soms extra korting op de hypotheek.

Stappenplan energie besparen

Er zijn een aantal dingen die je kunt doen om je huis energiezuiniger te maken. Hoeveel je precies kunt besparen hangt af van hoe je huis nu geïsoleerd is.

1. Isoleer je woning

Met goede isolatie blijft je huis langer warm. Er zijn een aantal manieren om dit te bereiken. Het dichten van kieren en tochtgaten kost weinig. Je kunt het zelf doen en het loont direct. Houd wel altijd de volgende hoofdregel in de gaten: isoleren gaat samen met ventileren. Milieu Centraal heeft veel tips over de verschillende methoden van ventileren.

Verder kun je een spouwmuur laten opvullen met isolatiemateriaal. Een spouw is de ruimte tussen een binnen- en een buitenmuur. Ook met het isoleren van je dak, gevel en ramen kun je flink besparen.

2. Gebruik zonne-energie

Met zonnepanelen op je dak bespaar je flink op je stroomverbruik. Een zonneboiler levert juist besparing op de gasrekening.

3. Bespaar op verwarming

Waar begin ik mee?

Over het algemeen verdien je het snelst terug wanneer je je spouwmuur en dak isoleert. Maar ook de vervanging van een sterk verouderde cv-ketel bespaart veel. Het kan slim zijn om een maatwerkadviseur aan huis te laten komen voor een advies op maat. Dat kost ongeveer €200, maar in sommige gemeenten kun je via subsidieregelingen geld terugkrijgen. De Energiesubsidiewijzer geeft een overzicht van subsidiemogelijkheden op allerlei energiebesparende maatregelen in je eigen woonplaats. Op QBISnl.nl vind je een goede energieadviseur voor een maatwerkadvies. Selecteer daarvoor 'maatwerkadvies' onder Energie-advies' en kies dan een adviseur van een bedrijf met een BRL9500-02-certificaat.

Bespaar op je hypotheek

Bij ABN Amro, Attens, Rabobank,Triodos Bank en Vista kun je extra korting krijgen op je hypotheek als je woning voldoende energiezuinig is. Dit scheelt je zomaar enkele honderden euro's per jaar. Om een groene hypotheek te mogen afsluiten gelden aanvullende voorwaarden die per bank verschillen.

Ook zijn er banken die speciale duurzaamheidsleningen aanbieden waarmee je je huis kunt vergroenen. In de hypotheekrentevergelijker markeren we banken met speciale kortingen of leningen om je huis te verduurzamen met een groen blaadje. Klik je op Meer informatie dan kun je zien wat de voorwaarden hiervoor zijn.

Meer lenen met NHG

Je kunt een hoger bedrag lenen met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) als je energiebeparende voorzieningen aanbrengt in je huis. Je kunt in 2020 maximaal €310.000 lenen met NHG zonder deze voorzieningen en maximaal €328.600 mét. Valt je lening onder NHG dan betaal je een lagere hypotheekrente dan als je geen NHG hebt.

