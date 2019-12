Vakantiehuis en belastingen

Heb je een vakantiehuis? Let dan op bij het doen van je belastingaangifte. Een vakantiehuisje en de bijbehorende schuld moet je aangeven in box 3. De betaalde rente is niet aftrekbaar.

Vakantiehuis is vermogen (box 3)

Je vakantiehuis is voor de Belastingdienst vermogen. Je moet deze in box 3 aangeven voor de WOZ-waarde per 1 januari van het voorgaande jaar. In de aangifte die je in 2019 indient en die gaat over het jaar 2018, neem je dus de waarde op per 1 januari 2017. Die staat in de WOZ-beschikking die je in 2018 kreeg van de gemeente.

Is je vakantiehuis permanent verhuurd en geniet de huurder huurbescherming? Dan mag je de waarde nog wel verminderen. De jaarhuur bepaalt hoeveel lager de waarde is.

Voorbeeld lagere waardering Je vakantiewoning in Zeeland heb je in 2018 het hele jaar verhuurd voor €750 per maand (exclusief gas, water, licht, stoffering). De huurder heeft in dit geval recht op huurbescherming. De jaarhuur is dus €9000 (€750 x 12). De gemeente heeft de WOZ-waarde bepaald op €229.000. De waardevermindering van de WOZ is afhankelijk van hoeveel procent de jaarhuur van de WOZ-waarde is. in jouw geval dus (€9000 : €229.000) x 100% = 3,9%. In de tabel zie je dat daarbij een percentage hoort van 62. De waarde die je moet aangeven in je aangifte inkomstenbelasting is dan 62% x €229.000 = €141.980.

Geen renteaftrek van box 1

Een vakantiehuis valt niet onder de eigenwoningregeling in box 1 (inkomen uit werk en woning), omdat het niet je hoofdverblijf is. Als je activiteiten voor het rendabel maken van vakantiewoningen zo omvangrijk worden dat het niet meer om normaal vermogensbeheer gaat, kan een vakantiehuis trouwens wél in box 1 thuishoren. Maar bij de meeste mensen met een vakantiehuis zal dat niet het geval zijn.

Als je een lening hebt afgesloten voor het vakantiehuis, kun je de rentelasten en andere financieringskosten voor die lening niet aftrekken (in box 1). De schuld die je hebt, vermindert wel je vermogen in box 3 (inkomen uit sparen en beleggen). Dit geldt ook als je hoofdverblijf een huurwoning is. Let op de schuldendrempel van €3100 of €6200 voor stellen. Van het totaal van je schulden mag je alleen het deel aftrekken dat hoger is dan die drempel.

Vakantiehuis af en toe verhuren

Als je het vakantiehuis soms verhuurt, hoef je de inkomsten niet in je aangifte op te geven. Je betaalt er dus geen inkomstenbelasting over. Het aantal dagen maakt hierbij geen verschil, zolang je er maar geen ondernemingsactiviteit van maakt.

Voor de btw is dat anders. Als je je vakantiehuis minder dan 140 dagen per jaar verhuurt, hoef je geen btw te betalen over de verhuur. Verhuur je de woning 140 dagen of meer, dan ben je volgens de Belastingdienst btw-ondernemer. Je betaalt 6% btw over de huurinkomsten. Daar staat tegenover dat je de betaalde btw mag aftrekken. Het gaat dan om kosten die je hebt gemaakt voor de verhuur van het vakantiehuis, en niet voor het eigen gebruik.

Vakantiehuis (ver)kopen

Als je een vakantiehuis koopt, moet je overdrachtsbelasting betalen. Dit is 2% van de koopsom. Koop je het vakantiehuis vrij op naam, dan betaalt de verkoper de overdrachtsbelasting. Verkoop je de woning, dan blijft eventuele verkoopwinst belastingvrij. Dat komt omdat de woning in box 3 zit.

Forensenbelasting

Veel gemeenten in Nederland heffen belasting van mensen die niet in de gemeente zijn ingeschreven, maar daar wel minstens 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning voor zich beschikbaar hebben. Deze belasting heet forensenbelasting. Als je de woning minder dagen per jaar tot je beschikking hebt, kun je onder de heffing uitkomen.

De hoogte van de forensenbelasting bepaalt elke gemeente zelf. Nunspeet heft in 2019 €240,50 per woning. Voor dat bedrag zal je minder geneigd zijn je vrijheid om je eigen vakantiehuis te bezoeken in beperken, dan in bijvoorbeeld Noordwijk. In Noordwijk betaal je €379 tot €2360,50. De heffing is daar, net zoals in veel andere gemeenten, afhankelijk van de WOZ-waarde van de vakantiewoning.

Andere regionale belastingen

Je betaalt ook allerlei belastingen die ook gelden voor inwoners. Denk aan: waterschapsbelasting, rioolbelasting, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting.

Vakantiehuis in het buitenland

Heb je een vakantiehuis in het buitenland, dan moet je ook de waarde daarvan aangeven in box 3 als bezit. Ook dan gaat het bij de aangifte over 2018 om de waarde per 1 januari 2017. Je neemt de waarde die je ervoor zou kunnen krijgen als je de woning onbewoond verkoopt. Hiervoor kun je bijvoorbeeld de lokale kadastrale waarde opvragen. Ook de schuld voor je vakantiehuis (bijvoorbeeld een hypothecaire lening) moet je in box 3 aangeven.

In het land waar de woning ligt, moet je (vrijwel altijd) ook belasting betalen. Je hebt in Nederland dan wel recht op een vrijstelling om dubbele belasting te voorkomen. Om daarvoor in aanmerking te komen geef je in het belastingaangifteprogramma bij 'aftrek om dubbele belasting te voorkomen' aan wat de waarde min de schuld van je vakantiewoning is. Uiteindelijk betaal je zo dus geen inkomstenbelasting in box 3 over je buitenlandse vakantiehuis.

In het jaar van aankoop of verkoop van je buitenlandse woning gelden afwijkende regels. Raadpleeg daarvoor de informatie bij de aangifte via Mijn Belastingdienst.

