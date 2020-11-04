Eindejaarstips 2025

We geven je tips over:

Schenken

Toeslagen

Giften aan goede doelen

Het kopen van een huis als jonge huizenkoper

Vermogenssamenstelling

Wisselende inkomsten

Verzekeringen

Met deze tips maak je optimaal gebruik van regelingen die veranderingen. Of haal je nog net even voordeel aan het einde van het jaar.

Vervroegd met pensioen

De regeling vervroegde uittreding wordt verlengd. Hierdoor kun je 3 jaar eerder met pensioen. Maar of je gebruik kunt maken van de regeling hangt af van de afspraken in je cao of arbeidsovereenkomst. De verwachting is dat de regeling niet in iedere branche blijft gelden. Maak daarom dit jaar nog gebruik van deze mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan.