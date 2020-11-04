Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:1 december 2025
We geven je tips over:
Met deze tips maak je optimaal gebruik van regelingen die veranderingen. Of haal je nog net even voordeel aan het einde van het jaar.
De regeling vervroegde uittreding wordt verlengd. Hierdoor kun je 3 jaar eerder met pensioen. Maar of je gebruik kunt maken van de regeling hangt af van de afspraken in je cao of arbeidsovereenkomst. De verwachting is dat de regeling niet in iedere branche blijft gelden. Maak daarom dit jaar nog gebruik van deze mogelijkheid om eerder met pensioen te gaan.
Met Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de RVU verlengd wordt. Maar of dit daadwerkelijk gebeurt, hangt af van je cao of je werkgever. De kans is groot dat de meeste regelingen toch per 31 december 2025 stoppen.
Bereik je vóór 1 januari 2029 de AOW-leeftijd? Dan kun je nog gebruik maken van de RVU. Je hoeft niet met ingang van 1 januari 2026 te stoppen, dit kan ook in de loop van 2026 of zelfs 2027 zijn. Maar de afspraken moeten wel vóór 31 december 2025 vastliggen.