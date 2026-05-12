Als werknemer heb je volgens de wet recht op minimaal 8% vakantiegeld over je brutosalaris. Bij uitkeringen kan het percentage anders zijn. Of is het een vast bedrag, zoals bij de AOW.

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Vakantiegeld berekenen

Je berekent de hoogte van je bruto vakantiegeld als volgt:

Brutosalaris van de laatste 12 maanden x 0,08.

Vaak gaat dit om de maanden juni van het jaar ervoor tot en met mei van dit jaar. Welke maanden dit precies zijn, hangt af van de maand waarin je vakantiegeld krijgt. Dit staat in je arbeidsovereenkomst of cao.

Krijg je een ander percentage dan 8%? Vermenigvuldig dan je salaris met dat percentage. Ben je korter dan 12 maanden in dienst? Dan bereken je het vakantiegeld over de gewerkte maanden.

Vakantiegeld en belasting

Over je vakantiegeld betaal je belasting. je werkgever gebruikt voor de berekening van de belasting over je vakantiegeld een andere belastingtabel. Namelijk de ‘witte tabel voor bijzondere beloningen’. Ze gebruiken deze ook voor vakantiedagen, overuren, eindejaarsuitkeringen en andere eenmalige uitkeringen.

Waarom een ander tarief?

Dat komt door de heffingskortingen die je krijgt. Heffingskortingen zorgen ervoor dat je minder belasting betaald. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen, zoals algemene heffingskorting en arbeidskorting.

De hoogte van de korting hangt af van je inkomen. Hoe meer je verdient, hoe lager de kortingen worden.

Bij de uitbetaling van je maandelijkse salaris houdt een werkgever rekening met de heffingskortingen. Zou je werkgever voor je vakantiegeld dezelfde belastingtabel gebruiken als voor je maandinkomen? Dan betaal je te weinig belasting. Dat merk je bij je belastingaangifte. Daarom is er een aparte tabel.

Totale inkomen telt voor belastingaangifte

Het lijkt alsof je meer belasting betaalt over je vakantiegeld. Maar bij je aangifte kijkt de Belastingdienst naar je totale inkomen. De Belastingdienst gebruikt dan het juiste belastingpercentage en de juiste heffingskortingen. De loonbelasting is namelijk een voorheffing van de inkomstenbelasting.

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Hoeveel hou je netto over?

In de tabel hieronder zie je hoeveel je ongeveer overhoudt van je vakantiegeld. Het gaat om het bruto jaarloon inclusief vakantiegeld.

Inkomen van Inkomen tot Netto over €11.400 €13.000 72,5% €13.000 €24.000 95% €24.000 €39.000 60% €39.000 €45.500 58% €45.500 €78.500 50% €78.500 €143.500 44% meer dan €143.500 50%

Wil je precies weten hoeveel je overhoudt aan je vakantiegeld? Maak dan een berekening op berekenhet.nl.

Wanneer krijg je vakantiegeld?

Vakantiegeld krijg je meestal in mei uitgekeerd. Maar sommige werkgevers betalen het in juni of december uit. In je arbeidsovereenkomst of cao staat wanneer je vakantiegeld krijgt. Studenten en uitzendkrachten krijgen het vakantiegeld meestal maandelijks uitbetaald.

Wat gebeurt er met het vakantiegeld als je uit dienst gaat?

Je werkgever betaalt je vakantiegeld dan uit met je laatste salaris. Net als je resterende vakantiedagen. Ook bij overlijden hebben je nabestaanden nog recht op uitbetaling van het vakantiegeld.

Wat als je vakantiegeld onderdeel van je individueel keuzebudget (IKB) is?

Dan kun je zelf bepalen wanneer dit budget uitgekeerd wordt. Dat kan maandelijks, eenmalig of een paar keer per jaar. De regels staan in de voorwaarden van het IKB.

Wat kun je slim doen met je vakantiegeld?

Je kunt je vakantiegeld voor je vakantie gebruiken. Maar je kunt het geld ook slim besteden.