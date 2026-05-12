Carola van Dorp Expert belastingaangifteGepubliceerd op:12 mei 2026
Als werknemer heb je volgens de wet recht op minimaal 8% vakantiegeld over je brutosalaris. Bij uitkeringen kan het percentage anders zijn. Of is het een vast bedrag, zoals bij de AOW.
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Je berekent de hoogte van je bruto vakantiegeld als volgt:
Vaak gaat dit om de maanden juni van het jaar ervoor tot en met mei van dit jaar. Welke maanden dit precies zijn, hangt af van de maand waarin je vakantiegeld krijgt. Dit staat in je arbeidsovereenkomst of cao.
Krijg je een ander percentage dan 8%? Vermenigvuldig dan je salaris met dat percentage. Ben je korter dan 12 maanden in dienst? Dan bereken je het vakantiegeld over de gewerkte maanden.
Over je vakantiegeld betaal je belasting. je werkgever gebruikt voor de berekening van de belasting over je vakantiegeld een andere belastingtabel. Namelijk de ‘witte tabel voor bijzondere beloningen’. Ze gebruiken deze ook voor vakantiedagen, overuren, eindejaarsuitkeringen en andere eenmalige uitkeringen.
Dat komt door de heffingskortingen die je krijgt. Heffingskortingen zorgen ervoor dat je minder belasting betaald. Er zijn verschillende soorten heffingskortingen, zoals algemene heffingskorting en arbeidskorting.
De hoogte van de korting hangt af van je inkomen. Hoe meer je verdient, hoe lager de kortingen worden.
Bij de uitbetaling van je maandelijkse salaris houdt een werkgever rekening met de heffingskortingen. Zou je werkgever voor je vakantiegeld dezelfde belastingtabel gebruiken als voor je maandinkomen? Dan betaal je te weinig belasting. Dat merk je bij je belastingaangifte. Daarom is er een aparte tabel.
Het lijkt alsof je meer belasting betaalt over je vakantiegeld. Maar bij je aangifte kijkt de Belastingdienst naar je totale inkomen. De Belastingdienst gebruikt dan het juiste belastingpercentage en de juiste heffingskortingen. De loonbelasting is namelijk een voorheffing van de inkomstenbelasting.
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In de tabel hieronder zie je hoeveel je ongeveer overhoudt van je vakantiegeld. Het gaat om het bruto jaarloon inclusief vakantiegeld.
|Inkomen van
|Inkomen tot
|Netto over
|€11.400
|€13.000
|72,5%
|€13.000
|€24.000
|95%
|€24.000
|€39.000
|60%
|€39.000
|€45.500
|58%
|€45.500
|€78.500
|50%
|€78.500
|€143.500
|44%
|meer dan €143.500
|50%
Wil je precies weten hoeveel je overhoudt aan je vakantiegeld? Maak dan een berekening op berekenhet.nl.
Vakantiegeld krijg je meestal in mei uitgekeerd. Maar sommige werkgevers betalen het in juni of december uit. In je arbeidsovereenkomst of cao staat wanneer je vakantiegeld krijgt. Studenten en uitzendkrachten krijgen het vakantiegeld meestal maandelijks uitbetaald.
Je werkgever betaalt je vakantiegeld dan uit met je laatste salaris. Net als je resterende vakantiedagen. Ook bij overlijden hebben je nabestaanden nog recht op uitbetaling van het vakantiegeld.
Dan kun je zelf bepalen wanneer dit budget uitgekeerd wordt. Dat kan maandelijks, eenmalig of een paar keer per jaar. De regels staan in de voorwaarden van het IKB.
Je kunt je vakantiegeld voor je vakantie gebruiken. Maar je kunt het geld ook slim besteden.