Belastingvrij verkopen

Meestal hoef je geen belasting te betalen over je verkopen op Marktplaats, Facebook of Vinted. Dit geldt bijvoorbeeld als je het speelgoed verkoopt waar je kind niet meer mee speelt. Of de meubels uit het huis van je overleden ouder. Ook je kleding kun je met een gerust hart op Vinted of een ander platform verkopen.

Volgens de Belastingdienst val dit onder de privésfeer. Handvatten hiervoor zijn:

De aankoopwaarde is meer dan de opbrengst bij verkoop.

Je hebt de spullen zelf gebruikt.

Je hebt niet het doel om het aangekochte met winst te verkopen.

Helaas staat dit niet zo duidelijk in de wet omschreven en kunnen we alleen handvatten geven. Je moet dus zelf in gaten houden wanneer je als consument commerciële activiteiten doet en je winst moet opgeven in je aangifte.

Consument of ondernemer?

Heb je als doel om winst te maken met je online verkopen? Bijvoorbeeld door online goedkope merkkleding, verzamelobjecten of merkspullen te kopen en die weer te verkopen? Dan voldoe je niet meer aan de handvatten voor de privésfeer en heb je een bron van inkomen.

De voorwaarden hiervoor zijn:

Spullen verkopen of diensten verrichten tegen een vergoeding die hoger is dan de gemaakte kosten.

Je wilt als ondernemer geld verdienen met je activiteiten.

Het is de verwachting dat je hier een voordeel of winst mee kunt halen.

Vaak ben je een concurrent voor bedrijven die hetzelfde doen. Maar dit kan tot oneerlijke concurrentie leiden als je tevreden bent met een lagere prijs. Daarom betaal je over een bron van inkomen belasting. Dit doe je niet over de opbrengst, maar over de winst. Je moet je gemaakte kosten wel kunnen bewijzen met bijvoorbeeld facturen of bonnetjes.

Je bent niet automatisch ondernemer als je belasting over je winst betaalt. Daarvoor gelden aanvullende voorwaarden. Zoals de tijd die je besteedt aan je activiteiten. Kom je de spullen toevallig tegen, of ben je wekelijks actief op zoek? Ook kijkt de Belastingdienst of je reclame maakt voor je verkopen en welke risico’s je loopt. Denk bijvoorbeeld aan het risico dat een koper niet betaalt. Of dat je geen koper kunt vinden.

Twijfel je of je ondernemer bent? Doe dan de check op de website van de Belastingdienst.

Inkomen opgeven in je aangifte

Heb je wel een bron van inkomen, maar ben je geen ondernemer? Dan kun je in je aangifte bij 'inkomsten' aangeven dat je ‘inkomsten uit overig werk’ hebt. Vervolgens vul je de inkomsten en de kosten apart in. Voor ondernemers zijn er aparte vragen.

Hobbyactiviteiten

De Belastingdienst geeft aan dat inkomsten uit hobbyactiviteiten belastingvrij zijn.

Heb je een hobby waar je geld aan verdient? Of doe je iets alleen voor vrienden en familie? Denk bijvoorbeeld aan het verkopen van zelfgemaakte sieraden, voorwerpen gemaakt met je 3D-printer of taarten bakken voor familie en vrienden. Dan valt dit onder hobby activiteiten en betaal je geen belasting.

Maar er wordt niet precies omschreven wat een 'hobbyactiviteit' is. Dit komt omdat iedere situatie anders is, waardoor algemene regels lastig te bepalen zijn. Vaak verkoop je je spullen tegen een lage prijs om je gemaakte kosten terug te verdienen. En af en toe verkoop je iets.

Maar een hobby kan ook uitgroeien tot iets groters. Bijvoorbeeld als je reclame voor je hobby maakt op social media. Of als je taarten bakt voor vrienden van vrienden. Je gedraagt je dan meer als ondernemer. De Belastingdienst ziet je hobby dan als ‘bron van inkomen’. En dan betaal je belasting over de winst die je maakt.

Als je twijfelt of je activiteiten verder gaan dan een hobby, kun je dit voorleggen aan de Belastingdienst.

Platforms hebben meldplicht aan Belastingdienst

Verkoop je je spullen via een platform? Dan heb je kans dat het platform verplicht is om informatie over je transacties door te geven aan de Belastingdienst. Bij de handel in goederen doet een platform dit als je meer dan 30 transacties per kalenderjaar via het platform hebt gedaan. Of als je voor meer dan €2000 aan opbrengst hebt gehaald in een kalenderjaar.

Maar dat betekent niet dat je hier belasting over moet betalen. Deze grenzen gelden alleen voor de rapportageplicht van de platforms.

