Wat is werkelijk rendement?

Er is een nieuwe manier van belasting betalen over je vermogen, namelijk over het werkelijk rendement. Dit betekent dat je belasting betaalt over de opbrengsten die je daadwerkelijk haalde. Denk hierbij aan:

Rente op je spaarrekening.

Dividendopbrengsten van je beleggingen.

van je beleggingen. Huuropbrengsten van je vakantiehuis of tweede woning.

Koersresultaten van je beleggingen.

Waardeverandering van je vakantiehuis of tweede woning.

Betaalde of ontvangen rente op leningen.

Het werkelijk rendement kan positief en negatief zijn. Ook als je verlies maakte met je beleggingen telt dit rendement mee. Over het totale werkelijk rendement in 2024 betaal je 36% belasting. Heb je geen rendement behaald? Dan betaal je dus ook geen belasting.

Belastingaangifte 2024

In je belastingaangifte over 2024 mag je kiezen tussen belasting betalen over het werkelijk rendement en de huidige methode. Maar je ziet dit nog niet in je belastingaangifte over 2024 die je in 2025 doet. In die aangifte wordt de belasting over het vermogen nog op de huidige manier berekend. Er was voor de Belastingdienst niet voldoende tijd om dit in te bouwen in de aangifte.

Opgaaf werkelijk rendement

Als het werkelijk rendement voor jou voordeliger is, kun je dit de Belastingdienst achteraf laten weten. Vul hiervoor het formulier Opgaaf Werkelijk Rendement in. Dit formulier is nog in ontwikkeling en komt vanaf de zomer van 2025 beschikbaar. Je kunt het formulier vergelijken met een soort miniaangifte.

Je stuurt het formulier alleen in als het werkelijk rendement lager is en je daardoor minder belasting hoeft te betalen. Is dit niet het geval, dan blijft de berekening in je aangifte gelden. Je gaat niet meer belasting betalen.

Hoe bereken je het werkelijk rendement?

Het is nog niet in de wet vastgelegd hoe het werkelijk rendement wordt berekend. In het artikel: ‘Veelgestelde vragen over het werkelijk rendement’ vind je meer informatie over wat er tot nu toe al wel bekend is. Ook vind je er rekenvoorbeelden.

Werkelijk rendement vaak niet gunstiger

De verwachting is dat in veel gevallen de berekening volgens het werkelijk rendement niet voordeliger is. Dat heeft een aantal redenen. Zo mag je bij het werkelijk rendement geen rekening houden met de vrijstelling. Het werkelijk rendement over al je vermogen in box 3 telt mee. Ligt je vermogen maar net boven de vrijstelling, €57.000 per persoon? Dan is de huidige methode voordeliger.

Daarnaast blijkt het werkelijk behaalde rendement vaak hoger dan het bedachte rendement van de Belastingdienst. De rente op het spaargeld in je aangifte is 1,44%. Veel banken geven een hogere rente. Ook de aandelenkoersen en het vastgoed zijn in veel gevallen meer in waarde gestegen dan het door de Belastingdienst vastgestelde fictieve rendement. Maar er zijn altijd uitzonderingen. Kijk daarom naar je eigen werkelijk behaalde rendement.

Wat kun je nu al doen?

Als je kiest voor het werkelijk rendement moet je zelf aantonen hoeveel dit is. Bewaar daarom de gegevens waar je behaalde rendement uit blijkt. Dan hoef je dit straks niet meer op te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan jaaroverzichten van banken waar de betaalde of ontvangen rente op staat. Jaaroverzichten van beleggingsinstellingen waar het ontvangen dividend op staat en overzichten van je totale aan- en verkopen. Maar bijvoorbeeld ook de bankafschriften van de ontvangen rente van de lening aan je kind.

De Belastingdienst heeft een overzicht gemaakt van de benodigde gegevens. En in ons artikel: ‘Waar vind ik het werkelijk rendement’ vind je ook meer informatie.

Blijf op de hoogte

Iedereen die over 2024 belasting betaalt over het vermogen ontvangt deze zomer een brief van de Belastingdienst. Hierin staat meer uitleg over hoe het formulier werkt.

Hou ook deze pagina in de gaten. Hierop delen we meer informatie zodra deze beschikbaar is.

Eerdere belastingjaren

De keuze voor het werkelijk rendement geldt niet alleen voor je belastingaangifte over 2024, maar ook voor eerdere jaren. Wil je weten voor welke jaren je kunt kiezen voor werkelijk rendement? Kijk dan in het overzicht van de Belastingdienst. Ook hiervoor geldt dat je pas vanaf de zomer van 2025 een brief ontvangt om je werkelijk rendement door te geven.