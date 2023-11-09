Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:19 mei 2026
De bedragen voor 2027 worden pas in december 2026 bekend.
Alle toeslagen behalve de kinderopvangtoeslag, kennen een vermogenstoets. Zit je op 1 januari €1 (of meer) boven de vermogensgrens, dan vervalt je recht op de toeslag voor heel 2026. Ligt je vermogen dicht bij de vermogensgrens? Dan kan extra uitgeven je flink wat opleveren.
|Vermogensgrenzen 2026
|Alleen
|Met partner
|Huurtoeslag
|€38.479
|€76.958
|Zorgtoeslag
|€146.011
|€184.633
|Kindgebonden budget
|€146.011
|€184.633
Overige voorwaarden
Let op dat je ook aan de andere voorwaarden voor het ontvangen van de toeslag moet voldoen.