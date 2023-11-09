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Verminder je belastbaar vermogen

Met deze tips kun je je vermogen verlagen. Zo betaal je minder belasting over je vermogen in 2026. En met een lager vermogen heb je misschien recht op toeslagen.
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:19 mei 2026

Verminder je belastbaar vermogen

Wanneer kun je gebruikmaken van de tips?

  • De tips in dit artikel kunnen belastingvoordeel opleveren als je ‘vermogen in box 3’ op 1 januari 2026 meer waard is dan €59.357. Of bij een fiscaal stel bij een vermogen vanaf €118.714.
  • Krijg je huurtoeslag of kun je dat krijgen? Dan heb je iets aan de tips als je vermogen op 1 januari 2026 waarschijnlijk meer is dan €38.479. Of €76.958 voor een stel. 
  • Voor de zorgtoeslag en het kindgebondenbudget ligt de vermogensgrens voor 2026 op €146.011 (met toeslagpartner €184.633). Zit je hieronder? Dan hebben de tips geen invloed op je zorgtoeslag of kindgebondenbudget.

De bedragen voor 2027 worden pas in december 2026 bekend. 

Hou je recht op toeslagen

Alle toeslagen behalve de kinderopvangtoeslag, kennen een vermogenstoets. Zit je op 1 januari €1 (of meer) boven de vermogensgrens, dan vervalt je recht op de toeslag voor heel 2026. Ligt je vermogen dicht bij de vermogensgrens? Dan kan extra uitgeven je flink wat opleveren.

Vermogensgrenzen 2026 Alleen Met partner
Huurtoeslag                                    €38.479 €76.958
Zorgtoeslag €146.011 €184.633
Kindgebonden budget   €146.011 €184.633


Overige voorwaarden

Let op dat je ook aan de andere voorwaarden voor het ontvangen van de toeslag moet voldoen.  

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