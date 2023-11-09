Hou je recht op toeslagen

Alle toeslagen behalve de kinderopvangtoeslag, kennen een vermogenstoets. Zit je op 1 januari €1 (of meer) boven de vermogensgrens, dan vervalt je recht op de toeslag voor heel 2026. Ligt je vermogen dicht bij de vermogensgrens? Dan kan extra uitgeven je flink wat opleveren.

Vermogensgrenzen 2026 Alleen Met partner Huurtoeslag €38.479 €76.958 Zorgtoeslag €146.011 €184.633 Kindgebonden budget €146.011 €184.633



Overige voorwaarden

Let op dat je ook aan de andere voorwaarden voor het ontvangen van de toeslag moet voldoen.