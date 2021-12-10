Carola van Dorp Expert toeslagenBijgewerkt op:30 maart 2026
De hoogte van de toeslag hangt af van je inkomen en je vermogen. Heb je een partner? Dan tellen het inkomen en vermogen van jullie allebei mee. Je krijgt steeds minder toeslag als het inkomen hoger wordt.
|2026
|2025
|Inkomen per jaar tussen
|Toeslag per maand
|Inkomen per jaar tussen
|Toeslag per maand
|€0 – €29.500
|€129
|€0 - €28.000
|€131
|€29.500 – €40.857
|tussen €1 en €128
|€28.000 - €39.719
|tussen €1 en €130
|Boven €40.857
|€0
|Boven €39.719
|€0
|2026
|2025
|Inkomen per jaar tussen
|Toeslag per maand
|Inkomen per jaar tussen
|Toeslag per maand
|€0 – €29.500
|€246
|€0 - €28.000
|€250
|€29.500 – €51.500
|tussen €1 en €245
|€28.000 - €50.206
|tussen €1 en €249
|Boven €51.500
|€0
|Boven €50.206
|€0
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Je hebt recht op zorgtoeslag als je:
Vanaf de maand nadat je 18 jaar bent geworden, heb je recht op zorgtoeslag. Dit geldt ook als je ouders de premie van de zorgverzekering betalen.
Is je inkomen lager dan €29.500 (2025: €28.000)? Dan ontvang je de maximale toeslag van €129.
Ligt je inkomen tussen de €29.500 en €40.857 (2025: €28.000 en €39.719)? Dan wordt je toeslag steeds iets lager als je inkomen hoger wordt.
Is je inkomen in 2026 hoger dan €40.857 (2025: €39.719)? Dan krijg je geen zorgtoeslag meer.
Als je een toeslagpartner hebt, mag jullie inkomen samen maximaal €51.142 (2025 €50.206) zijn.
|Maximaal vermogen
|2026
|2025
|Alleenstaande
|€ 146.011
|€ 141.896
|Toeslagpartner
|€ 184.633
|€ 179.429
Heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan telt hun vermogen ook mee. Bij gescheiden ouders telt de helft van hun vermogen mee.
Hoe laag je inkomen ook is, je krijgt geen zorgtoeslag als je vermogen te hoog is. Het gaat niet alleen om spaargeld. Beleggingen of een vakantiehuis tellen bijvoorbeeld ook mee.
Dienst Toeslagen kijkt naar de waarde van je vermogen op 1 januari. Voor 2026 is dit 1 januari 2026. Heb je op een ander moment meer vermogen? Dan is dat niet erg.
Heb je op 1 januari 2026 meer vermogen dan de genoemde grens? En krijg je iedere maand zorgtoeslag? Geef het juiste vermogen dan zo snel mogelijk door. Zet de toeslag die je in 2026 kreeg apart. Waarschijnlijk moet je deze toeslag later terugbetalen.
Krijg je meer zorgtoeslag dan waar je recht op hebt? Dan moet je het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Dat kan bijvoorbeeld spelen in de volgende situaties:
Geef wijzigingen in je inkomen en vermogen zo snel mogelijk door aan de Dienst Toeslagen. Dat kan via toeslagen.nl of de app Toeslagen. Anders moet je na afloop van het jaar misschien (een deel van) de toeslag terugbetalen.
Ga je minder werken? Verdien je minder bij je nieuwe baan? Of ben je uit elkaar? Dan krijg je vaak meer toeslag.
Voor de toeslag telt het inkomen over het hele jaar. Daardoor moet je soms de zorgtoeslag over het hele jaar terugbetalen. Dat geldt ook voor de periode vóór je loonsverhoging of nieuwe baan. Maak een proefberekening. Of zet het ontvangen bedrag apart als je twijfelt.
Kreeg je in 2025 zorgtoeslag? Dan loopt die automatisch door in 2026. De Dienst Toeslagen gebruikt hiervoor de gegevens over 2025. Veel bedrijven verhogen per 1 januari het salaris. Daardoor kun je te veel zorgtoeslag over 2026 krijgen.
Controleer daarom welk inkomen de Dienst Toeslagen gebruikt. Dit staat op je voorlopige aanslag toeslagen. Je krijgt die per post. Je vindt hem ook in Mijn Toeslagen of in de app Toeslagen.
Weet je je inkomen niet precies? Kijk dan op je loonstrook van januari en vul daarna de rekenhulp van de Dienst Toeslagen in.
Je krijgt de zorgtoeslagen niet automatisch, maar vraagt hem zelf aan bij de Dienst Toeslagen. Aanvragen is gratis.
Gebruik eventueel ook het stappenplan van de Dienst Toeslagen.
Sommige bedrijven en websites vragen tegen betaling (ongeveer €45) toeslagen voor je aan. Maar het is niet duidelijk dat je moet betalen. Dit staat als een aanvinkoptie bij de aanvraag. Wij krijgen vaak meldingen dat mensen achteraf verrast worden door een factuur.
Deze bedrijven komen naar voren als je zoekt naar 'zorgtoeslag aanvragen', of iets vergelijkbaars. Vaak heb je tijdens het invullen niet door dat je niet op de website van de Belastingdienst bent.
We hebben actie ondernomen. Je komt nu minder snel op zo'n website terecht, maar ze zijn er nog steeds.
Vind je het spannend? Of twijfel je of je alles ingevuld hebt? Vraag dan om hulp. Bijvoorbeeld:
Hulp bij het aanvragen van je toeslag is meestal gratis.
Kijk bijvoorbeeld op de website van de Belastingdienst of je gemeente waar je terechtkunt.