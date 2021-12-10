Hoeveel zorgtoeslag krijg je in 2026?

De hoogte van de toeslag hangt af van je inkomen en je vermogen. Heb je een partner? Dan tellen het inkomen en vermogen van jullie allebei mee. Je krijgt steeds minder toeslag als het inkomen hoger wordt.

Zorgtoeslag alleenstaanden

2026 2025 Inkomen per jaar tussen Toeslag per maand Inkomen per jaar tussen Toeslag per maand €0 – €29.500 €129 €0 - €28.000 €131 €29.500 – €40.857 tussen €1 en €128 €28.000 - €39.719 tussen €1 en €130 Boven €40.857 €0 Boven €39.719 €0

Zorgtoeslag partners

2026 2025 Inkomen per jaar tussen Toeslag per maand Inkomen per jaar tussen Toeslag per maand €0 – €29.500 €246 €0 - €28.000 €250 €29.500 – €51.500 tussen €1 en €245 €28.000 - €50.206 tussen €1 en €249 Boven €51.500 €0 Boven €50.206 €0

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Wanneer krijg je zorgtoeslag?

Je hebt recht op zorgtoeslag als je:

18 jaar of ouder bent.

Inkomen niet te hoog is.

Niet te veel vermogen hebt.

Een Nederlandse zorgverzekering hebt.

Vanaf de maand nadat je 18 jaar bent geworden, heb je recht op zorgtoeslag. Dit geldt ook als je ouders de premie van de zorgverzekering betalen.

Wat is de inkomensgrens voor 2026 en 2025?

Is je inkomen lager dan €29.500 (2025: €28.000)? Dan ontvang je de maximale toeslag van €129.

Ligt je inkomen tussen de €29.500 en €40.857 (2025: €28.000 en €39.719)? Dan wordt je toeslag steeds iets lager als je inkomen hoger wordt.

Is je inkomen in 2026 hoger dan €40.857 (2025: €39.719)? Dan krijg je geen zorgtoeslag meer.

Als je een toeslagpartner hebt, mag jullie inkomen samen maximaal €51.142 (2025 €50.206) zijn.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor zorgtoeslag?

Maximaal vermogen 2026 2025 Alleenstaande € 146.011 € 141.896 Toeslagpartner € 184.633 € 179.429

Heb je kinderen onder de 18 jaar? Dan telt hun vermogen ook mee. Bij gescheiden ouders telt de helft van hun vermogen mee.

Hoe laag je inkomen ook is, je krijgt geen zorgtoeslag als je vermogen te hoog is. Het gaat niet alleen om spaargeld. Beleggingen of een vakantiehuis tellen bijvoorbeeld ook mee.

Let op 1 januari

Dienst Toeslagen kijkt naar de waarde van je vermogen op 1 januari. Voor 2026 is dit 1 januari 2026. Heb je op een ander moment meer vermogen? Dan is dat niet erg.

Heb je op 1 januari 2026 meer vermogen dan de genoemde grens? En krijg je iedere maand zorgtoeslag? Geef het juiste vermogen dan zo snel mogelijk door. Zet de toeslag die je in 2026 kreeg apart. Waarschijnlijk moet je deze toeslag later terugbetalen.

Wanneer moet je zorgtoeslag terugbetalen?

Krijg je meer zorgtoeslag dan waar je recht op hebt? Dan moet je het te veel ontvangen bedrag terugbetalen. Dat kan bijvoorbeeld spelen in de volgende situaties:

Je krijgt loonsverhoging.

Je gaat (meer) werken.

Je krijgt een ontslagvergoeding.

Je krijgt een nieuwe baan met meer salaris.

Je gaat samenwonen en hebt nu een toeslagpartner.

Je vermogen is op 1 januari te hoog.

Geef wijzigingen in je inkomen en vermogen zo snel mogelijk door aan de Dienst Toeslagen. Dat kan via toeslagen.nl of de app Toeslagen. Anders moet je na afloop van het jaar misschien (een deel van) de toeslag terugbetalen.

Ga je minder werken? Verdien je minder bij je nieuwe baan? Of ben je uit elkaar? Dan krijg je vaak meer toeslag.

Voor de toeslag telt het inkomen over het hele jaar. Daardoor moet je soms de zorgtoeslag over het hele jaar terugbetalen. Dat geldt ook voor de periode vóór je loonsverhoging of nieuwe baan. Maak een proefberekening. Of zet het ontvangen bedrag apart als je twijfelt.

Controleer je zorgtoeslag

Kreeg je in 2025 zorgtoeslag? Dan loopt die automatisch door in 2026. De Dienst Toeslagen gebruikt hiervoor de gegevens over 2025. Veel bedrijven verhogen per 1 januari het salaris. Daardoor kun je te veel zorgtoeslag over 2026 krijgen.

Controleer daarom welk inkomen de Dienst Toeslagen gebruikt. Dit staat op je voorlopige aanslag toeslagen. Je krijgt die per post. Je vindt hem ook in Mijn Toeslagen of in de app Toeslagen.

Weet je je inkomen niet precies? Kijk dan op je loonstrook van januari en vul daarna de rekenhulp van de Dienst Toeslagen in.

Hoe kun je zorgtoeslag aanvragen?

Je krijgt de zorgtoeslagen niet automatisch, maar vraagt hem zelf aan bij de Dienst Toeslagen. Aanvragen is gratis.

Log in met je DigiD op mijn.toeslagen.nl.

Vul je (geschatte) inkomen in.

Controleer je gegevens.

Verstuur je aanvraag.

Je krijgt binnen een paar weken bericht.

Gebruik eventueel ook het stappenplan van de Dienst Toeslagen.

Waarschuwing: pas op voor oplichters

Sommige bedrijven en websites vragen tegen betaling (ongeveer €45) toeslagen voor je aan. Maar het is niet duidelijk dat je moet betalen. Dit staat als een aanvinkoptie bij de aanvraag. Wij krijgen vaak meldingen dat mensen achteraf verrast worden door een factuur.

Deze bedrijven komen naar voren als je zoekt naar 'zorgtoeslag aanvragen', of iets vergelijkbaars. Vaak heb je tijdens het invullen niet door dat je niet op de website van de Belastingdienst bent.

We hebben actie ondernomen. Je komt nu minder snel op zo'n website terecht, maar ze zijn er nog steeds.

Hulp nodig?

Vind je het spannend? Of twijfel je of je alles ingevuld hebt? Vraag dan om hulp. Bijvoorbeeld:

Een familielid of een bekende.

Bij de gemeente.

In de bibliotheek.

Dienst Toeslagen.

Lokale hulporganisaties.

Hulp bij het aanvragen van je toeslag is meestal gratis.

Kijk bijvoorbeeld op de website van de Belastingdienst of je gemeente waar je terechtkunt.

Meer vragen over zorgtoeslag