Vanaf de maand nadat je 18 jaar bent geworden, heb je recht op zorgtoeslag. Als je jonger bent, ben je gratis meeverzekerd met je ouders. Je hoeft dan nog geen premie voor je zorgverzekering te betalen en kunt dus ook geen tegemoetkoming krijgen.

Je moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden, om zorgtoeslag te krijgen. Zo mogen je inkomen en je vermogen niet te hoog zijn. De maximale zorgtoeslag in 2019 is voor alleenstaanden €99 per maand (2020: €104) en voor partners €192 per maand (2020: €199).

Inkomen voor zorgtoeslag

Je hebt tot een bepaalde inkomensgrens recht op zorgtoeslag. Het inkomen waarboven het recht op zorgtoeslag vervalt is voor alleenstaanden in 2019 €29.562 (2020: €30.481). Als je een toeslagpartner hebt, mag jullie inkomen in 2019 samen maximaal €37.885 zijn (2020: €38.945).

Bij de inkomensgrens gaat het om het ‘toetsingsinkomen’. Dit is je totale inkomen uit box 1, 2 en 3 samen. Kom je net boven de inkomensgrens uit, dan zou je kunnen kijken of je het inkomen kunt verlagen. Dit is niet gemakkelijk, maar kan bijvoorbeeld door het vergroten van een aftrekpost, zoals giften, specifieke zorgkosten, hypotheekrente. Bekijk onze tips voor toeslagen om de toeslag veilig te kunnen stellen.

Als je een toeslag aanvraagt, weet je meestal nog niet precies hoeveel het inkomen in dat jaar precies zal zijn. Je kunt je inkomen dan schatten met behulp van de rekenhulp van de Belastingdienst. Denk eraan dat je wijzigingen in je inkomen doorgeeft aan de Belastingdienst. Bijvoorbeeld na een promotie of een ontslagvergoeding. Anders loop je de kans dat je (een deel van) de toeslag terug moet betalen na afloop van het jaar.

Vermogen voor zorgtoeslag

Hoe laag je inkomen ook is, je krijgt als alleenstaande in 2019 geen zorgtoeslag bij een vermogen (spaargeld, beleggingen, vakantiehuis, et cetera) dat meer is dan €114.776 (2020: €116.613). Voor partners is het maximum in 2019 €145.136 (2020: €147.459). Heb je op 1 januari te veel vermogen, dan kun je het hele jaar geen zorgtoeslag aanvragen. Krijg je al zorgtoeslag en komt je vermogen op 1 januari boven de grens doordat je dit jaar bijvoorbeeld een schenking hebt ontvangen? Geef het geld dan uit voor 1 januari of geef je gewijzigde vermogen door. Anders moet je alle toeslag later terugbetalen.

Let op:

Voor het bepalen van de hoogte van je vermogen voor de toeslagen tellen ook je groene beleggingen mee. Hoewel deze belastingvrij zijn voor box 3, beïnvloeden ze dus wel je recht op toeslag.

Zorgtoeslag aanvragen

Als je in aanmerking komt voor zorgtoeslag, moet je dit zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Het gaat niet automatisch. Je kunt het ook doen via de app Jouw zorgtoeslag. Dit laatste kan alleen als je geen toeslagpartner hebt.

Voor het lopende jaar kun je op elk moment zorgtoeslag aanvragen. Achteraf kan ook, tot 1 september van het jaar erna. Zorgtoeslag voor 2019 kun je dus aanvragen tot 1 september 2020. Als je uitstel hebt aangevraagd voor de inkomstenbelasting, heb je soms nog iets langer de tijd.

Waarschuwing aanvragen zorgtoeslag

De websites mijntoeslagen.nl en zorgtoeslag.nl zijn niet van de Belastingdienst. Als je via deze website je zorgtoeslag aanvraagt, ontvang je daarna een rekening van €39,50 van een commercieel bedrijf. Je kunt beter bij de Belastingdienst zelf rechtstreeks je zorgtoeslag aanvragen.

Zorgtoeslag ontvangstdata

Heb je recht op zorgtoeslag, dan kun je het bedrag rond de 20e van iedere maand op je bankrekening verwachten. Check hier de zorgtoeslag data van uitbetaling door de Belastingdienst.

