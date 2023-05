Na het overlijden van je partner verandert het gezamenlijke inkomen waarop je toeslag gebaseerd is. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van je toeslag. Hierbij maakt het ook uit wie de toeslag aangevraagd heeft. Had je nog geen toeslag? Maak dan in het jaar van overlijden en in het jaar erna een proefberekening. Mogelijk heb je nu wel recht op een toeslag.

Toeslag op naam van je partner

Als de toeslag op naam van je partner staat, dan zet de Dienst Toeslagen (voorheen Belastingdienst) deze automatisch stop. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Soms ontvang je nog een uitkering na het overlijden. Deze moet dan terugbetaald worden. Vervolgens ontvang je automatisch de toeslag op jouw naam.

Toetsingsinkomen

Let wel goed op het inkomen waarop je toeslag na overlijden berekend wordt. Waarschijnlijk is je inkomen hoger omdat je nabestaandenpensioen ontvangt. Als je toeslag nog op je oude inkomen is berekend, dan ontvang je te veel toeslag. Je moet dan achteraf terug betalen. De bedragen vind je in de brief of op Mijn toeslagen.

Je ontvangt zelf de toeslag

Als de toeslagen op jouw naam staan, dan blijf je deze toeslagen gewoon ontvangen. Je toeslag verandert dan meestal wel. Kijk in het overzicht dat je ontvangt goed of de bedragen kloppen. De kans is groot dat je eigen inkomen hoger wordt door een nabestaandenpensioen. Blijkt achteraf dat het inkomen hoger is dan waarop de toeslag berekend is? Dan is de kans groot dat je moet terugbetalen.

Let op

Ontvang je binnen 6 weken geen brief? Of wijzigt het bedrag niet? Kijk dan zelf op Mijn toeslagen of het inkomen nog klopt.

Periode voor overlijden

Het inkomen over het hele jaar telt mee bij het bepalen van de toeslag over de periode voor overlijden. We lichten dit toe met een voorbeeld:

Kemor en Yasmine wonen samen en ontvangen zorgtoeslag op naam van Kemor. Kemor overlijdt op 31 mei. Over de periode 1 januari tot 1 juni telt als inkomen:

Het inkomen van Kemor plus het inkomen over het hele jaar van Yasmine

Na overlijden gaat de toeslag vanaf 1 juni over op Yasmine. Over de periode na 1 juni telt als inkomen:

Het inkomen over het hele jaar van Yasmine.

Het inkomen van Yasmine is na het overlijden van Kemor hoger. Dit komt door de uitkering van het nabestaandenpensioen. In de berekening van de zorgtoeslag van Kemor is geen rekening gehouden met dit hogere inkomen. Hierdoor is in de periode tot aan zijn overlijden te veel zorgtoeslag ontvangen.

Tip

Pas je gewijzigde inkomen zo snel mogelijk aan in Mijn toeslagen. Hierdoor kan de Dienst Toeslagen de toeslag aanpassen en weet je sneller hoeveel je terug moet betalen.

Terugbetalen beperken met 10%-regeling

Gelukkig is er een regeling om de terugbetaling van de toeslag te beperken. Dit is de 10%-regeling. Je kunt de regeling gebruiken als je inkomen na het overlijden van je partner met meer dan 10% per maand stijgt. De verhoging van je inkomen telt dan niet mee voor de berekening van je toeslag. Maar dit geldt alleen voor de periode waarin je partner nog leefde.

Zelf aanvragen

Je moet deze regeling wel zelf aanvragen. De Dienst Toeslagen past dit niet automatisch toe. Je kunt deze regeling ook nog achteraf aanvragen. Tot 5 jaar na het jaar waarin je partner overleed. In 2023 kun je dus alsnog een verzoek indienen voor een overleden partner in 2018 of later.

Helaas is het niet mogelijk om gebruik te maken van de 10%-regeling als de toeslag al op jouw naam staat. Dit kan alleen als de toeslag op naam van je overleden partner stond.

Invloed vermogen op je toeslag

Normaal kijkt de Dienst Toeslagen naar het gezamenlijke vermogen op 1 januari. Dit geldt niet voor de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kent geen vermogenstoets. Vermogensgrenzen per 1 januari 2023 zijn als volgt:

Alleen Samen Zorgtoeslag €127.582 €161.329 Huurtoeslag €33.748 €67.496 Kindgebonden budget €127.582 €161.329

De verwachting is dat deze bedragen per 1 januari 2024 weer hoger worden.

In het jaar van overlijden kijkt de Dienst Toeslagen naar het persoonlijke vermogen. Dit wordt bepaald in de belastingaangifte over het jaar van overlijden. Hierin verdeel je het vermogen tussen jou en je overleden partner.

Tip

Zorg ervoor dat je zelf onder de vermogensgrens van een alleenstaande blijft. Dit doe je door meer vermogen naar je partner te schuiven. Soms betaal je daardoor meer belasting, maar dit wordt goedgemaakt door de toeslag die je ontvangt. Door de lagere vermogensgrens bij huurtoeslag speelt de verdeling in de aangifte hier een grote rol.

Heb je hier niet naar gekeken? Dan kun je de Dienst Toeslagen alsnog verzoeken om een andere verdeling toe te passen. Dit kan tot 5 jaar na het overlijden.

Jaar na overlijden

In het jaar na het overlijden van je partner is het ook goed opletten. Dan kijk je voor de vermogenstoets naar je vermogen op 1 januari. De maximale vermogensgrens is voor een alleenstaande anders dan voor stellen. Hierdoor kan je recht op toeslag in het jaar na overlijden vervallen. Vergeet dan niet om de toeslag stop te zetten. Ben je een nieuwe partner tegengekomen? Kijk dan goed of je nieuwe partner je toeslagpartner is.