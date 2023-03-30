Na het overlijden van je partner verandert het gezamenlijk inkomen. Het inkomen van je partner valt weg. En jij krijgt misschien extra inkomen door nabestaandenpensioen of hogere AOW.

Dit heeft gevolgen voor de hoogte van je toeslag. Hierbij maakt het ook uit wie de toeslag aangevraagd heeft. Had je nog geen toeslag? Maak dan in het jaar van overlijden en in het jaar erna een proefberekening. Mogelijk heb je nu wel recht op een toeslag.

Toeslag op naam van je partner

Toeslagen op naam van je partner zet de Dienst Toeslagen automatisch stop. Je hoeft daar zelf niets voor te doen. Soms krijg je na het overlijden nog een bedrag uitbetaald. Deze moet dan terugbetaald worden. Vervolgens ontvang je automatisch de toeslag op jouw naam.

Juiste inkomen?

Controleer het inkomen goed. De kans is groot dat je inkomen na het overlijden verandert, bijvoorbeeld doordat je nabestaandenpensioen ontvangt. Vaak weet Dienst Toeslagen dit niet en berekenen zij de hoogte van de toeslag op je oude inkomen. Je ontvangt dan mogelijk te veel toeslag, wat je later weer terug moet betalen. De bedragen vind je in de brief, op Mijn toeslagen of in de app Toeslagen.

Je ontvangt zelf de toeslag

Toeslagen op jouw naam lopen gewoon door. Je toeslag verandert dan meestal wel. Kijk in het overzicht dat je ontvangt goed of de bedragen kloppen. De kans is groot dat je eigen inkomen hoger wordt door een nabestaandenpensioen. Blijkt achteraf dat het inkomen hoger is dan waarop de toeslag berekend is? Dan is de kans groot dat je moet terugbetalen.

Let op: ontvang je binnen 6 weken geen brief? Of wijzigt het bedrag niet? Kijk dan zelf op Mijn toeslagen of in de app Toeslagen of het inkomen nog klopt.

Periode voor overlijden

Het inkomen over het hele jaar telt mee bij het bepalen van de toeslag over de periode voor overlijden. We lichten dit toe met een voorbeeld:

Kemor en Yasmine wonen samen en ontvangen zorgtoeslag op naam van Kemor. Kemor overlijdt op 31 mei. Over de periode 1 januari tot 1 juni telt als inkomen:

Het inkomen van Kemor plus het inkomen over het hele jaar van Yasmine.

Na overlijden gaat de toeslag vanaf 1 juni over op Yasmine. Over de periode na 1 juni telt als inkomen:

Het inkomen over het hele jaar van Yasmine.

Het inkomen van Yasmine is na het overlijden van Kemor hoger. Dit komt door de uitkering van het nabestaandenpensioen. Toen Kemor de toeslag ontving, was nog niet bekend dat het inkomen van Yasmine hoger zou zijn. In die berekening is geen rekening gehouden met dit hogere inkomen. Dit blijkt pas bij de afrekening aan het einde van het jaar. Hierdoor is in de periode tot aan zijn overlijden te veel zorgtoeslag ontvangen.

Tip: pas je gewijzigde inkomen zo snel mogelijk aan in Mijn toeslagen. Hierdoor kan de Dienst Toeslagen de toeslag aanpassen en weet je sneller hoeveel je terug moet betalen.

Terugbetalen beperken met 10%-regeling

Gelukkig is er een regeling om de terugbetaling van de toeslag te beperken. Dit is de 10%-regeling. Stijgt je inkomen na overlijden van je partner met meer dan 10% per maand? Dan geldt deze regeling voor jou. De verhoging van je inkomen telt dan niet mee voor de berekening van je toeslag. Maar dit geldt alleen voor de periode waarin je partner nog leefde.

Helaas geldt de 10%-regeling niet als de toeslag al op jouw naam staat. Dit kan alleen als de toeslag op naam van je overleden partner stond.

Zelf aanvragen

Je moet deze regeling wel zelf aanvragen. De Dienst Toeslagen past dit niet automatisch toe. Je kunt deze regeling ook nog achteraf aanvragen. Tot 5 jaar na het jaar waarin je partner overleed. In 2025 kun je dus alsnog een verzoek indienen voor een overleden partner in 2020 of later.

Invloed vermogen op je toeslag

Normaal kijkt de Dienst Toeslagen naar het gezamenlijke vermogen op 1 januari. Dit geldt niet voor de kinderopvangtoeslag. Deze toeslag kent geen vermogenstoets. Vermogensgrenzen zijn als volgt:

Alleen 2025 Alleen 2026 Samen 2025 Samen 2026 Zorgtoeslag €141.896 €146.011 €179.429 €184.633 Huurtoeslag €37.395 €38.479 €74.790 €76.958 Kindgebonden

budget €141.896 €146.011 €179.429 €184.633



In het jaar van overlijden kijkt de Dienst Toeslagen naar het persoonlijke vermogen. Dit staat in de belastingaangifte over het jaar van overlijden. Hierin verdeel je het vermogen tussen jou en je overleden partner. Is jouw vermogen te hoog? Dan heb je geen recht op toeslag.

Tip: zorg ervoor dat je zelf onder de vermogensgrens van een alleenstaande blijft. Dit doe je door in je belastingaangifte meer vermogen naar je partner te schuiven. Soms betaal je daardoor meer belasting, maar dit wordt goedgemaakt door de toeslag die je ontvangt. Door de lagere vermogensgrens bij huurtoeslag speelt de verdeling in de aangifte hier een grote rol.

Heb je hier bij je belastingaangifte niet naar gekeken? Geen probleem, dat kan alsnog. Je kunt tot 5 jaar na overlijden een andere verdeling doorgeven aan Dienst Toeslagen. Stuur hiervoor een brief.

Jaar na overlijden

In het jaar na het overlijden van je partner is het ook goed opletten. Dan kijk je voor de vermogenstoets naar je vermogen op 1 januari. De maximale vermogensgrens is voor een alleenstaande anders dan voor stellen. Hierdoor kan je recht op toeslag in het jaar na overlijden vervallen. Vergeet dan niet om de toeslag stop te zetten. Ben je een nieuwe partner tegengekomen? Kijk dan goed of je nieuwe partner je toeslagpartner is.