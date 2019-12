Checklist aangifte inkomstenbelasting voor overledene

Het afwikkelen van de aangifte inkomstenbelasting voor iemand die is overleden, kan soms lastig zijn. Met deze checklist willen we je op weg helpen.

Wie en wanneer

Als je aangifte moet doen voor iemand die is overleden, heb je daarvoor de tijd tot 1 mei van het jaar na overlijden. De erfgenamen bepalen meestal onderling wie een volmacht krijgt om de financiële zaken af te wikkelen. Dit is meestal ook degene die de aangifte doet. Als je partner is overleden, dan is het goed om de aangifte tegelijk te doen met de je eigen aangifte. Daardoor kun je er nog voor kiezen om als fiscale partners gezamenlijk aangifte te doen.

Partners mogen kiezen

In het jaar van overlijden van je partner mag je kiezen voor het hele jaar partnerschap, zodat je aftrekposten en het vermogen naar keuze kan verdelen. Dat kan voordeel geven, bijvoorbeeld een tariefsvoordeel. Maar het kan ook nadelig uitpakken omdat de drempels dan over het gezamenlijke inkomen worden berekend. Check de voor- en nadelen van fiscaal partnerschap.

Formeel alleen op papier

Helaas moet je de aangifte van de overledene doen op een papieren F-biljet. Dat ontvang je meestal binnen 3 maanden na het overlijden, maar het is ook aan te vragen bij de BelastingTelefoon Nabestaanden: 0800 - 235 8354. Je eigen aangifte mag wel digitaal, maar alleen als je ervoor kiest om na het overlijden niet meer aangemerkt te worden als fiscale partners. Als je wel het hele jaar aangifte wil doen als partners, moet je volgens de Belastingdienst voor jezelf een papieren P-biljet aanvragen.

Omdat je in beide gevallen niet samen online aangifte doet in hetzelfde online programma profiteer je in het jaar van overlijden niet van de hulp die de Belastingdienst biedt in het aangifteprogramma bij het berekenen van de meest gunstige verdeling tussen partners. Zo loop je snel veel belastingvoordeel mis bij de verdeling van het vermogen. De Belastingdienst belooft al jaren te werken aan een manier waarop je online aangifte kunt doen na overlijden, maar die komt er maar niet.

In de praktijk soms ook online

Als je de DigiD van je partner kent, is het soms nog wel mogelijk om in te loggen met jullie beide DigiD’s. In dat geval kun je de digitale aangifte meestal nog wel openen en invullen. Op die manier kun je in het aangifteprogramma uitproberen welke berekening het voordeligst is. Ook behoedt de digitale aangifte je beter voor fouten dan een papieren biljet. Je kunt vervolgens dezelfde gegevens op de papieren aangifte invullen als op de digitale versie. Of je kunt de online aangifte zelf ondertekenen en verzenden. De Belastingdienst geeft als je ze belt weliswaar aan dat dit niet de bedoeling is, maar dat is alleen omdat de Belastingdienst niet openlijk toestaat dat je het DigiD van een ander gebruikt zonder diens medewerking.

De Belastingdienst liet aan de Consumentenbond weten de aangifte van de overledene (en zijn partner) zonder problemen af te wikkelen als je hem toch online indient.

Doe eerst inkomstenbelasting

Omdat de inkomstenbelasting die een overledene nog is verschuldigd de erfenis vermindert, kan beter eerst aangifte inkomstenbelasting worden gedaan. De inkomstenbelastingschuld verlaagt de nalatenschap en daarmee de erfbelasting die je moet betalen. Blijkt uit de aangifte dat de overledene recht heeft op een teruggave, dan behoort dat bedrag tot de te verdelen erfenis.

Als je de termijn voor het indienen van de aangifte erfbelasting (8 maanden na het overlijden) niet haalt omdat je nog aangifte inkomstenbelasting moet doen, dan kun je uitstel aangifte erfbelasting aanvragen.

Je bent in ieder geval wel belastingrente verschuldigd. Dat kost je 4% rente op jaarbasis. Om die rente te voorkomen, kun je een voorlopige aanslag aanvragen.

Geef het vermogen in het jaar van overlijden aan bij overledene

De peildatum voor box 3 is 1 januari van het jaar. In het jaar van overlijden moet in de aangifte voor de overledene zijn of haar volle vermogen worden aangegeven. Daarover wordt evenveel belasting geheven als bij iemand die het hele jaar in leven is. De erfgenamen geven over dit jaar geen vermogen van de overledene aan in box 3 van hun eigen aangifte inkomstenbelasting. Dat komt in het volgende jaar.

Eigen inkomstenbelasting invullen

In de jaren na het overlijden moeten de erfgenamen wel ieder hun aandeel in het vermogen van de overledene aangeven.

Erf je als langstlevende echtgenoot/partner alles en heb je daardoor een schuld aan je kinderen of de kinderen van je partner, dan moet je in box 3 alle geërfde zaken aangeven in de aangifte over het jaar na het overlijden. Je doet die aangifte dus pas 1 jaar of 2 jaar na het overlijden. De schuld aan de kinderen mag je in de aangifte niet aftrekken. De kinderen hoeven hun vordering niet aan te geven.

Erf je niet alleen, maar heb je op 1 januari een aandeel in een onverdeelde erfenis? Bijvoorbeeld samen met je broer(s) en/of zus(sen)? Dan moet je je aandeel in de afzonderlijke zaken daarvan in jouw aangifte aangeven. Ook als je nog geen cent hebt ontvangen.

Je mag daarbij de (geschatte) erfbelasting wel als schuld in box 3 opnemen. Dat heeft soms geen of maar weinig effect, want de eerste €3000 (fiscale partners €6000) aan schulden verminderen de inkomstenbelasting over je vermogen niet. Wij vinden die 'drempel' een oneerlijke regeling in dit geval.

In de aangifte inkomstenbelasting zijn uitvaartkosten niet aftrekbaar. Dat zijn ze wel in de aangifte erfbelasting.

De WOZ-waarde als je een huis erft

Je betaalt erfbelasting over de WOZ-waarde van de woning(en) die je erft. Als de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, loont bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking de moeite. Je kunt als erfgenaam bij de gemeente een nieuwe WOZ-waarde opvragen en hier vervolgens bezwaar tegen maken.

Als je de waarde in de beschikking €10.000 naar beneden weet te brengen, levert dat de erfgename een besparing op van maximaal €2000 (bij een erfenis van je ouders of partner) tot €4000 (bij een erfenis van een ander). Je mag kiezen of je in de aangifte erfbelasting de WOZ-waarde opneemt die de gemeente bekend maakt in het jaar van overlijden(met als peildatum 1 januari van het jaar vóór het overlijden), of die van het jaar daarna (met als peildatum 1 januari van het jaar van overlijden).

Lees meer over tips en voordelen van bezwaar maken tegen de WOZ-waarde.