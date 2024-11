Inkomen of vermogen?

Als je een erfenis ontvangt, telt dit niet mee als inkomen in box 1. De erfenis wordt wel onderdeel van je vermogen. Bijvoorbeeld omdat er een bedrag ontvangt op je bankrekening. Het saldo op je bankrekening stijgt. En over het saldo betaal je belasting in box 3, belasting over bezittingen en schulden.

Wanneer erfenis opgeven in de aangifte inkomstenbelasting?

In de belastingaangifte in het jaar van overlijden worden de bezittingen en schulden in de aangifte van de overledene ingevuld per 1 januari. Dat betekent dat je als erfgenaam pas het jaar erop iets met de erfenis hoeft te doen.

Als iemand op 5 juli 2024 overlijdt, wordt er over 2024 belasting betaald in de aangifte 2024 van de overledene. In jouw aangifte hoef je niets in te vullen. Als erfgenaam vul je de erfenis pas in de aangifte 2025 (die je invult in 2026) in.