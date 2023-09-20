Wet werkelijk rendement box 3: hoe werkt het?

Op 24 december 2021 zette een rechter een streep door de toen geldende belastingregels voor vermogen. Er is nu tijdelijke wetgeving en deze vervangen door een nieuwe wet, Wet werkelijke rendement box 3. De nieuwe wet gaat pas per 1 januari 2028 in. Deze nieuwe regels voldoen aan de eisen van de rechter. Namelijk het belasten van je werkelijk gehaalde rendement over je vermogen.

Huidige regels

Op dit moment kijkt de Belastingdienst naar de waarde van vermogen, zoals spaargeld, beleggingen en onroerend goed op 1 januari. Vervolgens gaan ze ervan uit dat je hier een bepaald rendement op haalt, een fictief rendement. En over dit rendement betaal je dan belasting. Lees meer over ‘Hoe werkt de vermogensbelasting’.

Inmiddels heeft de rechter ook de huidige regels afgekeurd. En moet de Belastingdienst ook al voor 2028 het werkelijk rendement belasten. Maar alleen als de belasting lager is dan de heffing op basis van de huidige regels. En je moet zelf aantonen wat je werkelijke rendement is. Lees de 'veelgestelde vragen over het werkelijk rendement'.

Toekomstige regels

Bij de wet werkelijk rendement box 3 kijkt de Belastingdienst alleen nog maar naar je werkelijke rendement. Je totale werkelijke winst of verlies van je vermogen wordt dan belast. Helaas verschillen de definitie van het werkelijk rendement volgens de rechter, en die van de nieuwe wet die per 1 januari 2028 ingaat. Hierna gaat het alleen over het werkelijke rendement volgens de wet werkelijk rendement box 3. Het werkelijke rendement bestaat uit direct en indirect rendement.