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Wet werkelijk rendement box 3: hoe werkt het?

Per 1 januari 2028 verandert de berekening van de belasting over je vermogen weer. De Wet werkelijk rendement box 3 gaat dan waarschijnlijk in. Je betaalt dan alleen nog maar belasting over het werkelijk rendement dat je behaalde. Hoe werkt deze belasting en wat betekent dit voor je portemonnee?
Carola van Dorp

Carola van Dorp   Expert belastingaangifteBijgewerkt op:1 juli 2026

Vermogensbelasting stel

Op 24 december 2021 zette een rechter een streep door de toen geldende belastingregels voor vermogen. Er is nu tijdelijke wetgeving en deze vervangen door een nieuwe wet, Wet werkelijke rendement box 3. De nieuwe wet gaat pas per 1 januari 2028 in. Deze nieuwe regels voldoen aan de eisen van de rechter. Namelijk het belasten van je werkelijk gehaalde rendement over je vermogen.

Huidige regels

Op dit moment kijkt de Belastingdienst naar de waarde van vermogen, zoals spaargeld, beleggingen en onroerend goed op 1 januari. Vervolgens gaan ze ervan uit dat je hier een bepaald rendement op haalt, een fictief rendement. En over dit rendement betaal je dan belasting. Lees meer over ‘Hoe werkt de vermogensbelasting’.

Inmiddels heeft de rechter ook de huidige regels afgekeurd. En moet de Belastingdienst ook al voor 2028 het werkelijk rendement belasten. Maar alleen als de belasting lager is dan de heffing op basis van de huidige regels. En je moet zelf aantonen wat je werkelijke rendement is. Lees de 'veelgestelde vragen over het werkelijk rendement'.

Toekomstige regels

Bij de wet werkelijk rendement box 3 kijkt de Belastingdienst alleen nog maar naar je werkelijke rendement. Je totale werkelijke winst of verlies van je vermogen wordt dan belast. Helaas verschillen de definitie van het werkelijk rendement volgens de rechter, en die van de nieuwe wet die per 1 januari 2028 ingaat. Hierna gaat het alleen over het werkelijke rendement volgens de wet werkelijk rendement box 3. Het werkelijke rendement bestaat uit direct en indirect rendement.

Direct rendement

Direct rendement is de opbrengst die je jaarlijks ontvangt of betaalt. Hierover betaal je vervolgens belasting. Deze manier van belasting heffen heet vermogensaanwasbelasting. Jaarlijkse opbrengsten zijn bijvoorbeeld de rente op je spaarrekening, rente over vorderingen. En de dividend van je aandelen. Deze bedragen heb je in het kalenderjaar ontvangen of betaald en zie je op je bankrekening staan.

Kosten die je maakt, mag je eraf halen. Denk hierbij aan de kosten voor je betaalrekening.

Ook de rente van schulden valt onder het directe rendement. Deze mag je van je positieve opbrengsten af halen.

Tweede woning en ander onroerend goed

Voor onroerend goed geldt een aparte regeling voor het bepalen van het directe rendement. Hiervoor zijn 3 mogelijkheden. Je hebt het onroerend goed:

  • het hele jaar verhuurd
  • het hele jaar niet verhuurd
  • gedeeltelijk verhuurd

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