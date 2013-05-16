Fout gemaakt in je aangifte?

Heb je een fout gemaakt in je aangifte of ben je iets vergeten? Dan is formeel bezwaar maken niet nodig. Opnieuw je aangifte insturen is al genoeg. Ga hiervoor als volgt te werk.

Log in op Mijn Belastingdienst.

Kies voor het type belasting, bijvoorbeeld inkomstenbelasting.

Kies het jaartal.

Kies voor 'mijn aangifte xx wijzigen'.

Vul je wijzigingen in.

Doorloop de rest van de aangifte.

Verzend je de aangifte opnieuw.

Twijfel je? Kijk dan in de checklist van de Belastingdienst of de aangifte kunt aanpassen of bezwaar moet maken.

Je kunt een belastingjaar tot 5 jaar later aanpassen. In 2026 kun je dat nog doen voor 2021 tot en met 2025. Aangiftes van 2020 en daarvoor kun je niet meer aanpassen.

Bezwaar maken

Je kunt een bezwaar indienen als je het niet eens bent met bijvoorbeeld:

Aanpassingen van je aanslag door de Belastingdienst.

Een boete.

De belastingrente.

De wijze van belastingheffing

Of als de Belastingdienst je wijzigingen niet of niet helemaal accepteerde.

Ben je het niet eens met meerdere dingen uit deze lijst? Dan kun je dit in 1 brief aangeven.

Tip: Doe je samen aangifte? En wil je beide bezwaar maken? Dan moeten jullie dit allebei apart doen. Voor de Belastingdienst zijn het namelijk 2 verschillende belastingnummers.

Bezwaartermijn

Meestal kun je bezwaar maken tot 6 weken na de datum op de aanslag. Let wel op dat in de brief of op de aanslag staat dat je bezwaar kunt maken.

Controleer of een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst in jouw situatie het beste is om te doen. Misschien zijn er andere mogelijkheden.

Tips voor succesvol bezwaar

Voor een succesvol bezwaar beginnen we bij de basis: 4 algemene tips.

Over deze onderwerpen wordt vaak bezwaar gemaakt:

Hoe maak ik bezwaar?

Een bezwaar kun je online of per post doen. De Belastingdienst heeft een hulpmiddel waarmee je kunt bekijken op welke wijze je bezwaar kunt indienen. Ook krijg je gelijk de juiste link om online bezwaar in te dienen.

Je kunt onze voorbeeldbrieven gebruiken. Deze stuur je via de post of upload je in het online bezwaar. De Belastingdienst heeft ook een bezwaarformulier. Stuur dit naar het adres dat op je aanslag of in je brief staat.

Zet in je bezwaar in elk geval:

Je naam en adres.

Datum van verzending.

Aanslag of beslissing waartegen je bezwaar maakt.

Aanslagnummer of kenmerk van de beslissing.

Reden van je bezwaar.

Je handtekening.

Eventueel je telefoonnummer.

Te laat voor bezwaar?

Ben je te laat voor een bezwaar? Dan kun je een verzoek tot herziening doen. Je vraagt de Belastingdienst dan of ze toch een aanpassing willen doen. Je kunt dit vaak online doen, maar een brief sturen kan ook. Heb je in je aangifte een fout gemaakt of ben je iets vergeten? Dan is het online aanpassen en opnieuw insturen van je aangifte het makkelijkst. Kijk in andere situaties op de website van de Belastingdienst voor de beste manier.

Je kunt tot 5 jaar na het jaar van de aanslag vragen om een verzoek tot herziening. Dus in 2026 kun je nog een verzoek doen over 2021 tot 2024.

De Belastingdienst hoeft je wijziging niet te volgen. Je ontvangt dan een afwijzing. Tegen deze afwijzing kun je dan weer bezwaar maken en aangeven waarom je het niet eens bent met de afwijzing.

Bezwaar afgewezen?

Is je bezwaar afgewezen en heb je nog vragen? Of ben je het niet eens met de beslissing? Bel dan degene die het bezwaar behandelde. Je vindt de contactgegevens in de brief. Soms komt er alsnog een oplossing.

Gebeurt dit niet, dan kun je naar de belastingrechter gaan. Dat heet in beroep gaan. Dat kun je zelf doen (zonder advocaat). In beroep gaan kan ook digitaal. Formulieren voor elektronisch in beroep gaan vind je op Rechtspraak.nl. Je moet voor de behandeling van het beroep wel €54 voor griffierecht betalen. Krijg je ongelijk van de rechter en ga je in hoger beroep, dan betaal je nog eens €147 (2026). Krijg je uiteindelijk helemaal of deels gelijk? Dan krijg je je geld voor het griffierecht terug.

Bezwaar bij navorderingen

Soms stuurt de Belastingdienst een navorderingsaanslag over een ouder belastingjaar. Je herkent dit makkelijk: op de brief staat ‘navordering’. De Belastingdienst mag niet zomaar een navorderingsaanslag sturen. Dat mag alleen in 1 van de volgende 3 situaties:

Binnen 2 jaar na de datum in je aanslag ontdekt de inspecteur een duidelijke fout. Het gaat om een type- of rekenfout waardoor je minstens 30% minder belasting betaalde. Of als je zelf had kunnen zien dat de aanslag fout was. Binnen 5 na het einde van het jaar waarover de navordering gaat, ontdekt de inspecteur: nieuwe informatie die hij niet kende of kon kennen;

dat je expres verkeerde informatie gaf of informatie hebt verzwegen. Voor vermogen in het buitenland geldt dan een termijn van 12 jaar;

dat een voorlopige aanslag, een voorheffing of een voorlopige teruggaaf verkeerd is verrekend. Op elk moment bij een verkeerde verdeling. De inspecteur ontdekt dat de verdeling van gemeenschappelijke inkomen of vermogen niet goed is. Partners gaven samen minder dan 100% aan.

Bij een navordering inkomstenbelasting heb je meer mogelijkheden om bezwaar te maken. Kun je aantonen dat je niet aan 1 van deze situaties voldoet? Dan maakt de Belastingdienst een fout in de procedure. En is de aanslag niet terecht. Zelfs als de Belastingdienst inhoudelijk gelijk heeft.

De termijnen van 5 en 12 jaar gaan in na afloop van het tijdvak van de belasting. Voor de aanslag inkomstenbelasting 2025 is dit dus vanaf 1 januari 2026. De Belastingdienst mag dus tot en met 31 december 2030 een navordering sturen over 2025 op grond van nieuwe informatie. Kreeg je uitstel voor je aangifte, dan worden de navorderingstermijnen verlengd met de duur van dat uitstel.

Doe de bezwaarcheck inkomstenbelasting van de Belastingdienst