Hypotheekvragen aangifte inkomstenbelasting

Bij het beantwoorden van de vragen over de hypotheek moet je ieder jaar weer veel informatie opnieuw invullen. In dit artikel nemen we je stap voor stap mee door alle vragen over de hypotheek in je aangifte inkomstenbelasting. Dit is handig als je voor het eerst een woning hebt gekocht, je verhuist bent. Of als je je al jaren afvraagt of je die hypotheekvragen nu goed invult. Wat bedoelen ze nu met de vraag of je de hypotheek helemaal gebruikt hebt voor de eigen woning en wat moet je doen als dit niet zo is?

De Belastingdienst vult geen gegevens in van je vorige aangifte. Volgens de Belastingdienst is de reden hiervoor dat de gegevens veranderd kunnen zijn. Of je hebt mogelijk een fout gemaakt in de vorige aangifte. Door het standaard over te nemen vergeet je de gegevens mogelijk te controleren.

Tip: Bewaar de antwoorden die je nu hebt gegeven in je (digitale) map voor volgend jaar. Zo hoef je volgend jaar niet weer naar alle antwoorden te zoeken.