Hypotheekvragen aangifte inkomstenbelasting

Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:21 mei 2026
Ieder jaar moet je dezelfde vragen over de hypotheek weer opnieuw invullen. In dit artikel speciaal voor leden ga je stap voor stap door alle vragen over de hypotheek in je aangifte inkomstenbelasting. Dit is handig als je voor het eerst een woning hebt gekocht, je verhuist bent. Of als je je al jaren afvraagt of je die hypotheekvragen nu goed invult. Wat bedoelen ze nu met de vraag of je de hypotheek helemaal gebruikt hebt voor de eigen woning en wat moet je doen als dit niet zo is?
De Belastingdienst vult niet alle gegevens in van je vorige aangifte. Volgens de Belastingdienst komt dit omdat situaties kunnen veranderen. Of je hebt misschien een fout gemaakt in de vorige aangifte. Door het standaard over te nemen vergeet je de gegevens misschien te controleren.
Tip: Bewaar de antwoorden die je nu hebt gegeven in je (digitale) map voor volgend jaar. Zo hoef je volgend jaar niet weer naar alle antwoorden te zoeken.
1. Gaat het om een schuld voor uw huidige, toekomstige of vroegere woning (hoofdverblijf)?
In dit onderdeel van de aangifte wordt naar alle soorten schulden gevraagd. Vul voor schulden voor bijvoorbeeld de aanschaf van een auto, vakantie of vakantiehuis, je studieschuld of de schenkingen op papier ‘nee’ in. De schulden worden dan meegenomen voor de berekening van de belasting over je vermogen. De rente van deze leningen is niet aftrekbaar. Je hoeft dan alleen nog de hoogte van de schuld in te vullen. En aan te geven of de schuld van jou alleen is. Je vindt deze informatie op de jaaropgaven.
Is de hypotheek of lening afgesloten voor je woning? Dan vul je ja in en verschijnt vraag 2.
2. Jaar waarin deze lening is afgesloten?