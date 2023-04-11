Wanneer belastingaangifte doen?

Vanaf 1 maart kun je aangifte doen op mijn.belastingdienst.nl. De aangifte over 2025 moet je vóór 1 mei 2026 verzenden naar de Belastingdienst. Haal je dit niet? Vraag dan voor 1 mei uitstel aan tot 1 september 2026.

Moet ik belastingaangifte doen?

Ontvang je een aangiftebrief van de Belastingdienst, dan is belastingaangifte doen verplicht. Ook als je niets hoeft te betalen of zelfs geld terugkrijgt van de Belastingdienst. De Belastingdienst verstuurt de aangiftebrieven in januari en februari. Heb je vóór 1 maart 2026 geen aangiftebrief over 2025 ontvangen? Dan is aangifte doen alleen verplicht als je meer dan €57 belasting moet bijbetalen.

Vul bij twijfel de aangifte in. Je ziet dan ook meteen of je recht hebt op een teruggave. Lees hoe het precies zit en waarom aangifte doen als dat niet verplicht is vaak toch wel slim is.

Stap 1: Informatie verzamelen

Veel informatie voor je aangifte vind je online. Log daarom voordat je aan de aangifte begint overal in om de juiste informatie te verzamelen. Denk bijvoorbeeld aan de jaaropgaven van je werkgever, van je uitkeringsinstantie en bank. En als je een huis hebt, ook de papieren van je hypotheekverstrekker en de WOZ-beschikking voor je woning.

Bewaar deze informatie bij elkaar. Dat kan digitaal of gebruik een multomap, grote envelop of schoenendoos. Stop hier alles in wat je nodig hebt bij je aangifte. Lees meer over wat je allemaal kunt bewaren in de map voor de aangifte inkomstenbelasting.

Tip: Controleer op tijd of je nog kunt inloggen bij de Belastingdienst. Aanvragen van nieuwe inloggegevens duurt namelijk een aantal werkdagen.

Stap 2: Aangifte doen

Aangifte doen kan 3 manieren:

Bij aangifte via Mijn Belastingdienst of de app is er al heel veel vooraf ingevuld. Doe je de aangifte op papier, dan vul je alles handmatig in.

Soms krijg je online een verkorte aangifte. De Belastingdienst vult de aangifte dan al helemaal voor je in en jij controleert en verzendt de aangifte. Deze optie krijg je in 2025 aangeboden als je:

Geen fiscale partner hebt.

In 2025 alleen inkomen hebt waarop loonheffing is ingehouden.

Minder dan €37.395 aan bezittingen hebt.

Heb je dit jaar aftrekposten? Doe dan aangifte via de website. Anders loop je voordeel mis.

Stap 3: Aangifte controleren en aanvullen

Controleer de vooraf ingevulde gegevens en pas ze aan of vul ze aan als dat nodig is. We hebben een paar aandachtspunten op een rijtje gezet.

Verdeling tussen partners

Doe je samen met je partner aangifte? Dan is dit stukje speciaal voor jou.

Oude aangifte als leidraad

Ben je klaar met het invullen van de aangifte? Vergelijk hem dan met die van vorig jaar. Dit is een goede leidraad van hoe je aangifte eruit hoort te zien.

Zijn jouw omstandigheden hetzelfde gebleven, dan zul je ongeveer hetzelfde moeten betalen of terug ontvangen. Zo niet, probeer dan te achterhalen waar de verschillen vandaan komen. Misschien heb je een fout gemaakt of zijn er regels veranderd.

Wijziging situatie

Als je situatie wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor je aangifte.

Andere veelvoorkomende oorzaken voor een tegenvallende aangifte in 2025 zijn:

Je jongste kind is geboren in 2012. Er vervalt dan een heffingskorting met een nettovoordeel van maximaal €2950, die je de afgelopen jaren wel gekregen hebt. Het gaat om de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Je hebt in 2024 of 2025 de AOW-leeftijd bereikt.

Voordeel voor nieuwe ouders

Kreeg je tussen 1 juli 2024 en 1 juli 2025 een eerste kind? Dan valt je belastingaangifte of die van je partner vaak mee. Je krijgt als werkende ouder(s), als je aan de voorwaarden voldoet, voortaan inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dat is een voordeel van €2986 bij een arbeidsinkomen vanaf ongeveer €32.000. Is je inkomen lager? Dan is de korting ook lager.

Hulp bij belastingaangifte

Kom je er zelf niet uit, of heb je een bijzondere situatie? Schakel dan hulp in. Let op. Deel nooit je DigiD met iemand die je helpt. Denk aan de volgende mogelijkheden:

We raden hulp aan als je in 2025 een nieuw huis kocht, gescheiden bent of een onderneming hebt. In die situaties kun je trouwens beter niet de aangifteperiode afwachten, maar zo snel mogelijk advies inwinnen.

Stap 4: Aangifte verzenden

Heb je alles ingevuld? Doorloop dan ons stappenplan nog even. We lopen je aangifte samen nog even door, zodat je niets vergeet.

Heb je de aangifte als partners ingevuld? Denk dan vlak vóór verzending van de aangifte nog 1 keer aan het verdeelscherm. Is de gekozen verdeling van inkomsten, vermogen en aftrekposten tussen partners (nog steeds) de beste? Heb je na het invullen van het verdeelscherm nog ergens in de aangifte iets gewijzigd? Dan kan het zijn dat een andere verdeling daarna beter is.

Vergeet niet de aangifte te verzenden. Je hebt ook dan weer je DigiD nodig. Bij partners die samen aangifte doen de DigiD van allebei.

Sla de aangifte op

Bewaar een print of pdf van de aangifte en stop hem in je aangiftemap voor volgend jaar. Dan kun je deze volgend jaar als voorbeeld gebruiken. En heb je bewijs.

Je kunt je aangifte nog 5 jaar bekijken op Mijn Belastingdienst. Na die periode heb je je eigen administratie nodig om belastingvoordeel te krijgen op basis van oude aangiftes. De Belastingdienst bewaart je aangifte ook maar een beperkt aantal jaren.

Je aangifte betalen

Is de uitkomst van je aangifte dat je moet betalen? Dan krijg je vanzelf van de Belastingdienst een aanslag. Deze aanslag kun je zelf overmaken of betalen via ideal. Log daarvoor in bij de Belastingdienst nadat je bericht hebt gekregen.

Let op. Vanaf mei 2026 wijzigt het rekeningnummer van de Belastingdienst. Lees meer over deze verandering.

Kun je het bedrag niet of niet in 1x betalen? Neem dan contact op met de Belastingdienst voor een betalingsregeling. Meestal is het geen probleem om de betaling over 12 maanden te spreiden. Als je het op tijd meldt, voorkom je boetes.

Belastingteruggave

Een teruggave stort de Belastingdienst vanzelf op je rekening. Meestal een paar dagen nadat je je aanslag hebt ontvangen. Heb je nooit eerder geld teruggekregen? Dan ontvang je eerst een brief om je rekeningnummer door te geven. Je kunt dit online regelen.

Méér voordeel bij de Belastingdienst

Sta er na de aangifte nog even bij stil of je nog (meer) voordeel kunt halen bij de Belastingdienst:

Foutje ontdekt na verzenden?

Ben je iets vergeten of heb je een fout gemaakt? Dit kun je binnen 5 jaar eenvoudig herstellen. Je kunt de aangifte opnieuw openen op Mijn Belastingdienst, aanpassen, ondertekenen en nogmaals insturen. De Belastingdienst gaat dan aan de slag met de laatst ingediende aangifte. In 2026 kun je een aangifte over 2021 nog aanpassen. En fouten in de aangifte over 2025 kun je tot en met 2030 nog aanpassen.

Verdeling tussen partners

Ga je bij de verdeling tussen partners de mist in? Dan krijg je helaas veel minder tijd om de aangifte op dat punt te verbeteren. Dat kan tot 6 weken na de datum op je definitieve aangifte.