Kijk eerst op de website van de Belastingdienst, voordat je via het algemene nummer 0800 - 05 43 belt. De Belastingdienst laat op de site de gemiddelde wachttijd van de afgelopen 15 minuten zien. Zo kun je redelijk inschatten of het een verstandig moment is om te bellen. Je vindt de wachttijd op Belastingdienst.nl onder ‘contact’ (helemaal onderaan de pagina) en dan ‘Bellen met de BelastingTelefoon’.

Ook zie je telefoonnummers voor specifieke vragen. Bijvoorbeeld voor vragen over motorrijtuigenbelasting of schenkbelasting. Dat scheelt een keer doorverbinden. Ook vind je de wachttijden van deze afdelingen daar terug.

Snelkeuzenummers

Verstopt op de website vind je ook snelkeuzenummers. Gebruik deze nummers bijvoorbeeld bij een inhoudelijke vraag over je inkomstenbelasting of over je woning. Je belt het algemene nummer 0800 - 05 43. Zodra je de welkomstboodschap hoort toets je het snelkeuzenummer in. Je slaat dan de stap over van het doorverbinden van het algemene nummer naar de juiste afdeling.

Dit is helaas geen garantie dat er geen wachttijd is. Ook loop je het risico dat je toch een andere afdeling nodig hebt en alsnog doorverbonden wordt. We hebben de meest voorkomende nummers voor particulieren hieronder op een rij gezet. Ook voor ondernemers zijn er verschillende snelkeuzenummers.

Afdeling Snelkeuzenummer Inkomstenbelasting 7115 Woning 7119 Kinderopvangtoeslag 7128 Zorgtoeslag/huurtoeslag 7123 Kindgebonden budget 7123 Betalen/ontvangen IB 7166 Scheiding 7165

Persoonlijke vraag

Bel je met een persoonlijke vraag? Dan moet je altijd je burgerservicenummer (bsn) doorgeven. Ook moet je controlevragen over bijvoorbeeld je geboortedatum beantwoorden. Zorg dat je je bsn bij de hand hebt, voor je gaat bellen. Deze staat op je paspoort, identiteitsbewijs en rijbewijs. Maar ook op de brieven die je van de Belastingdienst krijgt.

Laat je terugbellen

De Belastingdienst kan je ook terugbellen. Dan hoef je niet te wachten. Ze bellen je dan terug als je aan de beurt bent. Je blijft dus wel in de wachtrij staan, maar je hoeft niet aan de lijn te blijven.

Je krijgt deze optie in het keuzemenu alleen als je niet anoniem belt. En als de verwachte wachttijd langer is dan 6 minuten. Deze optie bespaart je geen tijd, maar je hoeft niet naar de wachtinformatie te luisteren.

Belafspraak maken

Een andere optie is het maken van een belafspraak op de website. Ook deze optie staat verstopt op de website. Vaak op pagina’s met informatie over lastigere onderwerpen. Zoals de aankoop van een woning of bij een scheiding. Onderaan de pagina staat een blok met de tekst: ‘Hebt u vragen? Dan kunt u een belafspraak met ons maken.’. Vervolgens laat je je naam en telefoonnummer achter. Je kiest een dag en tijdstip waarop de Belastingdienst je belt. Vaak kan dit dezelfde dag nog.

Zorg wel dat je een belafspraak maakt bij het onderwerp waar je vraag over gaat. Anders belt de verkeerde afdeling je en word je alsnog doorverbonden.

Mis je de oproep? Dan moet je zelf weer bellen of een nieuwe afspraak maken.

Zelf regelen

Bij het doorverbinden geven medewerkers vaak aan hoe lang de verwachte wachttijd is. Als je geluk hebt, biedt een medewerker aan om een terugbelafspraak te maken. Maar als de voorspelde wachttijd oploopt, kun je ook zelf vragen of het mogelijk is om een terugbelafspraak te maken. Maar sta je eenmaal in de wacht, dan is het een kwestie van wachten of op een later tijdstip terugbellen.

Social media

Ook via social media kun je vragen stellen aan de Belastingdienst. In ons onderzoek hebben we ook een aantal vragen via social media gesteld. Onze ervaring is dat de antwoorden erg beknopt en daardoor soms onvolledig zijn. Wij raden aan om social media te gebruiken als je informatie op de website van de Belastingdienst zoekt, maar niet kunt vinden. Via social media krijg je in veel gevallen een link naar de pagina waar je zelf de informatie kunt vinden.

Bij vragen waar persoonlijke informatie voor nodig is, is het gebruik van social media niet geschikt. Het is namelijk niet de bedoeling dat je persoonlijke informatie daar deelt. Heb je een persoonlijke vraag of wil je kunnen doorvragen? Dan kun je beter bellen.

Valse telefoonnummers

Let op. Als je via internet zoekt naar het telefoonnummer van de Belastingdienst, zie je soms telefoonnummers van websites die niet van de Belastingdienst zijn, zoals belastingtelefoon.nl. Het telefoonnummer dat je ziet van dergelijke websites is een betaald 090x-nummer. Maar deze partijen verbinden je alleen door met het gratis telefoonnummer van de Belastingdienst. Het gratis nummer van de Belastingdienst is 0800 - 05 43.

