Vul altijd je aangifte in

Vul je jouw gegevens in in het aangifteprogramma, dan zie je snel of aangifte doen zinvol is. Krijg je belasting terug? Dan kun je de aangifte ook verzenden. Maar ook als blijkt dat je moet betalen, ben je verplicht om de aangifte in te sturen.

Je aangifte versturen is een aparte stap. Zolang je de aangifte niet verstuurd hebt, ziet de Belastingdienst niet wat je ingevuld hebt.

Is aangifte doen verplicht?

Stuur je aangifte op tijd in

Stuur je je aangifte na 1 mei in en moet je belasting betalen? Dan betaal je 5% rente bovenop het te betalen bedrag. Lukt het niet om alle gegevens op tijd te verzamelen? Maak dan een (te hoge) schatting en stuur die aangifte in. Later stuur je de aangifte nog een keer in met de juiste bedragen. Zo voorkom je de hoge rente.

Of vraag op tijd een voorlopige aanslag aan.

Belastingaangifte scherp invullen

Afronden in je voordeel

In de aangifte mag je bedragen op hele euro's in jouw voordeel afronden. Aftrekposten rond je dus naar boven af, loon en vermogen naar beneden.

Staat alles er in?

Maak je gebruik van de vooringevulde informatie? Controleer dan of de informatie klopt en of deze in je aangifte staat. Je aangifte begint met een overzicht van de informatie die de Belastingdienst ontvangen heeft. Maar dat wil niet zeggen dat dit ook in je aangifte staat. Controleer dit bij: 'overzicht belasting en premie' in je aangifte.

Aftrekposten benutten

Vooral op het gebied van aftrekposten laten mensen soms honderden euro's belastingvoordeel liggen.

De Belastingdienst vult de meeste aftrekposten niet vooraf voor je in. Je moet dus zelf iets doen om voordeel te krijgen. In het artikel: 'aftrekposten' lees je alles over welke aftrekposten er zijn en hun voorwaarden.

AOW-leeftijd bereikt

Het voordeel van je aftrekposten is net even anders bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Heb je een partner? Kijk dan goed aan wie je de aftrekpost toewijst. Vaak leveren aftrekposten bij de partner die nog niet met pensioen is het meeste voordeel op. Lees meer tips in het artikel: 'Belastingtips als je de AOW-leeftijd bereikt'.

Niet benutte aftrekposten jaar ervoor

Kun je een aftrekpost niet helemaal benutten in het belastingjaar? Deel de aftrekpost dan met je partner. Of schuif de aftrekpost door naar het volgende belastingjaar.

In je aangifte over 2025 kun je de niet benutte aftrekposten over 2024 alsnog aftrekken. Helaas zie je op het overzicht in de aangifte van 2024 niet direct hoe hoog dit bedrag is. Kijk hiervoor in je aangifte van 2024 onder:

Overzicht belasting en premies

Inkomstenbelasting

Klik op je naam

Klik onder ‘inkomen’ op de laatste box die er staat, box 3 of box 2 of anders box 1.

Onderaan het blauwe vlak onder ‘totaal box x’ staat dan een opmerking.

Als je onbenutte persoonsgebonden aftrek hebt, lees je dit in de opmerking. Er staat dan dat de persoonsgebonden aftrek groter is dan het inkomen. En welk bedrag er in 2025 verrekend kan worden.

In de aangifte 2025 vul je dit bedrag in onder ‘Uitgaven’. En dan de laatste regel ‘Uitgaven die u vóór 2025 hebt gedaan. U hebt deze uitgaven eerder aangegeven maar kon ze niet (helemaal) aftrekken omdat uw inkomen te laag was.’

Haal het maximale uit zorgkosten

Sommige zorgkosten mag je aftrekken in je aangifte. Dit zijn de specifieke zorgkosten. Bekijk welke aftrekbare zorgkosten mensen vaak vergeten.

Je kunt de zorgkosten pas aftrekken als je boven een bepaald bedrag uitkomt, de drempel. Hoe hoog dit bedrag is, is afhankelijk van je inkomen. Kom je boven de drempel uit? Vergeet dan bijvoorbeeld ook de reiskosten vergoeding niet. Bijvoorbeeld naar doktersbezoeken of de apotheek. Alle kleine ritjes opgeteld, kunnen een behoorlijke afstand opleveren en dus een hogere aftrekpost.

Voor de aftrekpost ga je uit van €0,23 per gereden kilometer (2025). Lees meer over aftrekbare vervoerskosten.

Tips voor de belasting over je vermogen

Heb je voor je (nieuwe) woning in 2025 een nieuwe lening afgesloten bij je ouders of een ander familielid? Als je lening voldoet aan de voorwaarden, mag je de rente gewoon aftrekken. In stap 3 van ons stappenplan staat wanneer je lening voldoet aan de voorwaarden. In stap 10 van ons stappenplan lees je meer over het invullen van je aangifte. Ook kun je een handige jaaropgave downloaden om de aangifte in te vullen.

Oversluiten lening

Heb je te maken met de volgende situatie?

Lening overgesloten van de bank naar je ouders.

De lening van de bank is afgesloten voor 2013.

En zowel de lening van de bank als van je familie is aflossingsvrij.

Let dan goed op in je aangifte. De lening van je familie is een nieuwe lening. Normaal moet je dan aflossen op de lening om de rente af te mogen trekken. Maar in dit geval voldoe je aan de overgangsvoorwaarden. Vul daarom de oorspronkelijke ingangsdatum in van de lening die je afgelost hebt met de familiehypotheek. Bewaar deze datum goed, want je moet hem ieder jaar invullen. Bewaar ook de stukken van de oorspronkelijke lening als bewijs.

Ontslagvergoeding of transitievergoeding ontvangen

Ben je ontslagen of is je contract niet verlengd? Dan ontvang je een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd. Deze vergoeding ontvang je van je werkgever, maar is eigenlijk geen loon. En daarom vul je vergoeding onder het kopje ‘Pensioen en andere uitkeringen’ in.

Je werkgever moet de ontslagvergoeding apart doorgeven aan de Belastingdienst. Dit gaat niet altijd goed. Staat de ontslagvergoeding niet apart in de vooringevulde aangifte? Dan vind je het bedrag op je loonstrook.

Het verschil tussen ‘gewoon loon’ en ‘pensioen en andere uitkering’ is de arbeidskorting. De arbeidskorting wordt lager als het inkomen hoger wordt. Als de vergoeding verkeerd staat, loop je bij grote vergoedingen onterecht arbeidskorting mis.