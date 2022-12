Voorwaarden

Tussen eind augustus 2022 en half december 2022 worden de definitieve aanslagen over 2021 verstuurd. Inmiddels blijkt dat voor investeerders in groene producten niet altijd de juiste belasting berekend is. Dit is het geval als je voldoet aan de voorwaarden:

Op 1 januari 2021 heb je meer dan €60.429 (of €120.858 als stel) aan groene beleggingen/spaarrekeningen.

Alles of een deel staat op een groene spaarrekening.

Het gaat hier om belastingheffing volgens de nieuwe methode voor de spaartaks. Is de oude methode voordeliger voor je en voldoe je wel aan de voorwaarden? Dan heb je misschien toch te veel betaald. En is de nieuwe methode met de juiste berekening voordeliger.

Wat gaat er mis?

Over het bedrag boven de vrijstelling (€60.429 of €120.828 als stel) betaal je belasting. In de berekening van de Belastingdienst is het saldo van de groene spaarrekening meegenomen onder de beleggingen. Dit is nadelig want over beleggingen wordt een hoger belastingtarief berekent dan over spaartegoeden. En dus betaal je te veel belasting.

Daarnaast wil je dat de vrijstelling voor groene producten eerst toegepast wordt op je groene beleggingen. En het restant pas op je groene spaartegoeden. Zo blijft er zo veel mogelijk saldo over in de spaartegoeden. Als dit niet goed toegepast wordt, betaal je te veel belasting.

Belastingdienst erkent fout

In de software voor het rechtsherstel is hier geen rekening mee gehouden. De Belastingdienst erkent dit probleem en geeft toe dat dit niet goed is gegaan. Je hebt daarom recht op een teruggave.

Hoe krijg ik de belasting terug?

Je krijgt de te veel betaalde belasting niet vanzelf terug. Hiervoor moet je zelf een verzoek indienen bij de belastingdienst. Dit heet een verzoek tot ambtshalve vermindering. Je hebt hiervoor 5 jaar de tijd. Gerekend vanaf het jaar waarover de belasting gaat. In dit geval tot 31 december 2027.

Op de website geeft de Belastingdienst aan dat je je aangifte opnieuw kunt indienen. Dat is in dit geval niet mogelijk. Het probleem in de software is nog niet opgelost. Je kunt daarom de groene spaarrekening niet invullen bij het spaargeld. Om het verzoek te kunnen doen, moet je inloggen op Online bezwaar. Je kunt je verzoek ook per post versturen.

Helaas zijn er nog geen rekentools beschikbaar die rekening houden met de groene producten. Is de oude methode voor de vermogensbelasting toegepast in je aangifte 2021? En twijfel je of de nieuwe voordeliger is? Stuur dan in elk geval een verzoek naar de Belastingdienst.

Hulp voor leden

Speciaal voor leden met een Geld & Recht- of Volledig & Vertrouwd-abonnement bieden we hulp. We hebben een stappenplan voor het online bezwaar opgesteld. Stuur je liever een brief? Dan hebben we een voorbeeldbrief voor je. Stuur een e-mail met daarin je naam en lidmaatschapnummer. Vermeld hierbij ook of je het stappenplan of de voorbeeldbrief wilt ontvangen.

Minder dan de vrijstelling?

Heb je minder geïnvesteerd dan de vrijstelling? Dan geeft het niet dat het spaargeld onder de beleggingen staat. Het saldo valt dan weg tegen de vrijstelling. Je hebt hierdoor geen belasting betaald over je groene spaargeld. En geen last van de softwarefout.

Aangifte 2022

Mogelijk speelt deze fout ook bij de aangifte van 2022. Zodra het aangifteprogramma beschikbaar is, zullen we hiernaar kijken.