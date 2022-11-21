Voorwaarden

Bij investeerders in groene producten blijkt dat over 2021 en 2022 niet altijd de juiste belasting berekend is. Dit is het geval als je voldoet aan de voorwaarden:

Op 1 januari 2021 is de waarde van je groene beleggingsfondsen en/of groene spaarrekeningen meer dan €60.429 (of €120.858 als stel) en/of

Op 1 januari 2022 is de waarde van je groene beleggingsfondsen en/of groene spaarrekeningen meer dan €61.215 (of €122.430 als stel) en

Alles of een deel staat op een groene spaarrekening.

Het gaat hier om belastingheffing volgens de nieuwe methode voor de spaartaks. Is de oude methode voordeliger voor je en voldoe je wel aan de voorwaarden? Dan heb je misschien toch te veel betaald. En is de nieuwe methode met de juiste berekening voordeliger.

Wat gaat er mis?

Over het bedrag boven de vrijstelling betaal je belasting. Voor 2021 is de vrijstelling €60.429 of €120.828 als stel en in 2022 €61.215 of €122.430 als stel. In de berekening van de Belastingdienst is het saldo van de groene spaarrekening meegenomen onder de beleggingen. Dit is nadelig want over beleggingen wordt een hoger belastingtarief berekend dan over spaartegoeden. En dus betaal je te veel belasting.

Daarnaast wil je dat de vrijstelling voor groene producten eerst toegepast wordt op je groene beleggingen. En het restant pas op je groene spaartegoeden. Zo blijft er zo veel mogelijk saldo over in de spaartegoeden. Als dit niet goed toegepast wordt, betaal je te veel belasting.

Naast de vrijstelling heb je recht op een heffingskorting voor groene beleggingen. Controleer altijd of je definitieve aanslag klopt met de aanslag die jij hebt ingediend. We hebben signalen ontvangen dat de heffingskorting over 2021 niet toegepast is in de definitieve aanslag.

Belastingdienst erkent fout

In de software voor het rechtsherstel is hier geen rekening mee gehouden. De Belastingdienst erkent dit probleem en geeft toe dat dit niet goed is gegaan. Je hebt daarom recht op een teruggave.

Hoe krijg ik de belasting terug?

Je krijgt de te veel betaalde belasting niet vanzelf terug. Hiervoor moet je zelf een verzoek indienen bij de belastingdienst. Dit heet een verzoek tot ambtshalve vermindering. Je hebt hiervoor 5 jaar de tijd. Gerekend vanaf het jaar waarover de belasting gaat. Voor 2021 is dit tot 31 december 2026 een voor 2022 tot 31 december 2027.

Op de website geeft de Belastingdienst aan dat je je aangifte opnieuw kunt indienen. Dat is in dit geval niet mogelijk. Het probleem in de software is nog niet opgelost. Je kunt daarom de groene spaarrekening niet invullen bij het spaargeld. Om het verzoek te kunnen doen, moet je inloggen op Online bezwaar. Je kunt je verzoek ook per post versturen.

Helaas zijn er geen rekentools beschikbaar die rekening houden met de groene producten. Is de oude methode voor de vermogensbelasting toegepast in je aangifte 2021? En twijfel je of de nieuwe voordeliger is? Stuur dan in elk geval een verzoek naar de Belastingdienst.

Hulp voor leden

Speciaal voor leden met een Geld & Recht- of Volledig & Vertrouwd-abonnement bieden we hulp. We hebben een stappenplan voor het online bezwaar opgesteld. Stuur je liever een brief? Dan hebben we een voorbeeldbrief voor je. Stuur een e-mail met daarin je naam en lidmaatschapnummer. Vermeld hierbij ook of je het stappenplan of de voorbeeldbrief wilt ontvangen.

Minder dan de vrijstelling?

Heb je minder geïnvesteerd dan de vrijstelling? Dan geeft het niet dat het spaargeld onder de beleggingen staat. Het saldo valt dan weg tegen de vrijstelling. Je hebt hierdoor geen belasting betaald over je groene spaargeld. En geen last van de softwarefout.

Aangifte 2023

In de aangifte van 2023 is het probleem opgelost en kun je beide elementen afzonderlijk invullen. De berekening gaat dan wel goed. En bezwaar is niet meer nodig. Kijk wel goed of de bedragen in de vooringevulde aangifte ook goed gesplitst zijn.

Bezwaarmakers

Dit probleem speelt ook voor de jaren 2017 tot en met 2020. Ben je een van de bezwaarmakers? Dan kun je ook voor jaren 2017 tot en met 2020 bezwaar maken. Dat kan als in die jaren de waarde van de groene beleggingen hoger was dan de vrijstelling.