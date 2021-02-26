Wat is een voorlopige aanslag?

Een voorlopige aanslag is een aanslag die je krijgt voordat de Belastingdienst je aangifte definitief vaststelt. De bedragen die erin staan zijn geschat. Geschat door de Belastingdienst of gebaseerd op de informatie die je zelf doorgegeven hebt.

Je krijgt een voorlopige aanslag op verschillende momenten:

Begin van het jaar (december jaar ervoor of januari, op initiatief van de Belastingdienst).

Tijdens het jaar (meestal omdat je hem zelf aanvraagt).

Na insturen van je aangifte (gebaseerd op de gegevens uit je aangifte).

Bij de eerste 2 opties krijg je maandelijks belastingvoordeel terug. Of betaal je maandelijks alvast een bedrag aan de Belastingdienst. De aanslag in 1 keer betalen kan ook.

Na een voorlopige aanslag krijg je altijd nog een definitieve aanslag. Deze krijg je vanzelf nadat je aangifte hebt gedaan. Is je voorlopige aanslag hetzelfde als de uitkomst van je aangifte? Stuur je aangifte dan wel in. Je definitieve aanslag is dan €0.

Waarom een voorlopige aanslag?

Na afloop van het jaar weet je pas hoeveel belasting je moet betalen of terugkrijgt. Soms is het fijner als je deze teruggave al eerder krijgt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de volgende situaties:

Bij hypotheekrenteaftrek.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting als je kind jonger dan 12 jaar is.

Of door betalingen voor een aanvullend pensioen, een zogenoemde lijfrente.

Hoge aanslag voorkomen

Een voorlopige aanslag kan ook handig zijn als je elk jaar juist geld betaalt aan de Belastingdienst. Denk aan de volgende situaties:

Vraag je een voorlopige aanslag aan? Dan voorkom je een grote eindafrekening, over het huidige jaar en toekomstige jaren. Je betaalt maandelijks een gedeelte van de eindafrekening. Zo weet je beter waar je aan toe bent.

Zo’n aanvraag heeft wel een belangrijk nadeel. In het jaar van de aanvraag moet je voor 2 jaren belasting betalen. Die voor het jaar zelf en die voor het jaar daarvoor.

Ongevraagde voorlopige aanslag: dit kun je doen

In januari kunt je verrast worden door een voorlopige aanslag van de Belastingdienst. De Belastingdienst stuurt deze aanslag omdat ze verwachten dat je flink belasting moet betalen na je aangifte. Dit baseren ze onder andere op je aangifte over 2024 of omdat je met pensioen gaat. Zo willen ze voorkomen dat je achteraf moet bijbetalen. Wil je dit niet? Wijzig dan online je voorlopige aanslag.

Voorlopige aanslag 2025 of 2026 aanvragen

Vraag een voorlopige aanslag aan op Mijn Belastingdienst. Log in met je DigiD. Lees eventueel eerst het stappenplan van de Belastingdienst goed door. Hier vind je ook een overzicht van alle gegevens die je bij de hand moet hebben. De voorlopige aanslag over 2026 kun je vanaf 1 december 2025 aanvragen.

Heb je een fiscale partner? Dan kun je de voorlopige aanslag alleen voor jezelf of voor jullie allebei aanvragen.

Bij de aanvraag krijg je de keuze om de gegevens alvast zoveel mogelijk vooraf te laten invullen. De Belastingdienst gebruikt daarvoor je gegevens van 2 jaar geleden. Is je situatie heel erg veranderd? Vul dan de gegevens zelf in. Gebruik je de vooraf ingevulde aangifte? Controleer dan goed wat er al staat. Lees meer over hulp vragen.

Controleer je voorlopige aanslag

De Belastingdienst stuurt eind december/begin januari de voorlopige aanslagen van het nieuwe jaar. De gegevens zijn gebaseerd op de informatie van 2 jaar eerder. In 2026 dus op de gegevens van 2024. Controleer deze gegevens goed en pas aan als het afwijkt. Dat doet de Belastingdienst niet voor je. Die houdt alleen rekening met gewijzigde belastingregels.

Wanneer moet je iets aanpassen?

Zorg ervoor dat de voorlopige aanslag actueel blijft. Vergeet hem bijvoorbeeld niet aan te passen bij:

Het oversluiten van je hypotheek.

Een nieuw rentetarief voor de hypotheek.

Een verhoging of gedeeltelijke aflossing van je hypotheek.

Meer zzp-inkomsten of een hogere winst in je onderneming.

Inkomen dat ingrijpend wijzigt (bijvoorbeeld een extra (bij)baan of pensioen).

Als je een kind krijgt.

Als je net een echtscheiding achter de rug hebt.

Bij (wegvallen van) eenmalige uitschieters, zoals een ontslaguitkering.

Hoe wijzig ik een voorlopige aanslag?

Geef wijzigingen zelf door via Mijn Belastingdienst. De Belastingdienst heeft hiervoor een handig stappenplan en een checklist met de gegevens die je nodig hebt. Dit kun je op ieder moment in het jaar doen. Lees meer over hulp vragen.

Voorlopige aanslag betalen en betalingskorting

De voorlopige aanslag kun je in 11 termijnen betalen, maar ook in 1 keer. Sinds 2024 kun je de aangifte met iDeal betalen via Mijn Belastingdienst of de QR-code in de brief.

Sinds 2024 heb je geen recht meer op een betalingskorting bij een betaling in 1 keer. Als je een vergoeding krijgt over je banksaldo, dan is gespreid betalen voordeliger dan een betaling in 1 keer.

Waar vind ik mijn voorlopige aanslag?

Deze vind je in de online omgeving van de Belastingdienst.

Log in op Mijn Belastingdienst.

Kies voor inkomstenbelasting.

Standaard kom je terecht op belastingaangifte, maar kies dan voor 'Voorlopige aanslag'.

Je kunt hier je voorlopige aanslag inzien, maar ook kiezen voor wijzigen of stopzetten van je voorlopige aanslag.

Je krijgt de voorlopige aanslag ook nog steeds op papier toegestuurd.

Voorlopige aanslag en box 3

Als je belasting over je vermogen betaalt, is je voorlopige aanslag minder nauwkeurig. Dit komt omdat de Belastingdienst bij het berekenen van de belasting over je vermogen de verwachte rentepercentages gebruikt. Dit is in 2026 voor spaargeld 1,28% en voor schulden 2,7%. Pas na afloop van het kalenderjaar stelt de overheid de rente definitief vast.

In 2025 is in je voorlopige aanslag rekening gehouden met 1,47% voor de spaarrente en 2,62% voor de schulden. Hoeveel deze rente in je aangifte is, wordt pas in februari bekend. Maar de verwachting is dat de spaarrente net iets lager en de rente voor de schulden net wat hoger zal zijn. Hierdoor heb je vermoedelijk net te veel belasting betaald.

Voordeel in box 3

Betaal je je voorlopige aanslag over 2025 of 2026 nog in 2025? Dan kan dat een voordeel opleveren voor de vermogensbelasting. Maar alleen aIs je vermogen op 1 januari 2026 naar verwachting meer is dan het vrijgestelde bedrag van €59.3557 per persoon. Hierdoor is het saldo van je vermogen per 1 januari 2026 lager. Dat heeft vooral zin bij een hoge aanslag. Je bespaart per €1000 belasting op je aanslag ongeveer €5 vermogensbelasting.

Toch voordeel

Vroeg je ruim 8 weken voor het einde van het jaar, uiterlijk 5 november 2025, een voorlopige aanslag aan, maar ontving je hem niet vóór 1 januari? Dan mag je in je aangifte over 2026 een banksaldo handmatig verlagen met het bedrag van de aanslag.

Voorlopige aanslag 2025 stopzetten

Krijg je een voorlopige aanslag? Dan kom je er niet gemakkelijk meer van af. Je krijgt ieder jaar automatisch wéér een voorlopige aanslag. Dat gebeurt alleen niet altijd als je de aanvraag pas in de laatste maanden van het jaar hebt ingediend.

Stopzetten kan alleen bij een teruggave. Dit gaat via een formulier in Mijn Belastingdienst. Op de website van de Belastingdienst lees je meer de voorlopige aanslag stopzetten.

Wanneer stopzetten?

Je voorlopige aanslag stopzetten heeft alleen zin als je geen recht meer hebt op een belastingteruggave. Zo voorkom je dat je achteraf het ontvangen geld weer terug moet betalen aan de Belastingdienst. Alternatief voor stopzetten is om je voorlopige aanslag te wijzigen. Je past dan de gegevens aan. Vervolgens heb je geen recht meer op een teruggave of wordt de teruggave lager.

Betaal je maandelijks een bedrag aan de Belastingdienst? Dan is stopzetten niet mogelijk. Je kunt de aangifte wel wijzigen. Dan hoef je vaak ook niet meer te betalen.