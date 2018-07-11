icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Middeling: krijg belasting terug bij wisselende inkomsten

Had je de afgelopen jaren wisselende inkomsten? Dan kun je misschien honderden euro’s (of zelfs meer dan €1000) terugkrijgen. Je leest in dit artikel alles over de voorwaarden. En hoe je een verzoek om middeling van je inkomen indient bij de Belastingdienst. Lang niet iedereen kent deze regeling. 
Carola van Dorp

Bijgewerkt op:2 december 2025

belastingaangifte-inkomens

Er is een verschil tussen 3 opvolgende jaren een sterk variërend inkomen en 3 jaren een gelijk inkomen. Namelijk de hoogte van de belasting. Bij wisselende inkomsten betaal je mogelijk te veel belasting. Maak dan gebruik van de speciale regeling van de Belastingdienst. Je herverdeelt je inkomen over de 3 jaren. En vraagt zo de te veel betaalde belasting terug. Dit heet middeling.

 

    Nieuwste artikelen

    Belasting terugkrijgen bij wisselend inkomen

    Met wisselende inkomsten bedoelen we ook een eenmalige uitschieter. Bijvoorbeeld doordat je de afgelopen 8 jaar:

    • Na je studie begon met werken.
    • Een indrukwekkende salarisstijging kreeg bij een banenwissel of door promotie.
    • Ondernemer was met wisselende inkomsten.
    • Een half jaar onbetaald verlof opnam of helemaal stopte met werken (bijvoorbeeld bij pensionering).
    • Extra of juist minder dagen ging werken.
    • Eenmalig een grote belaste uitkering kreeg, zoals een incidenteel hoge bonus, ontslaguitkering, lijfrentuitkering of levensloopuitkering.
    • Eenmalig een grote aftrekpost had, zoals een afkoop van alimentatie.

    Dan kom je vaak in aanmerking voor een teruggave. Maar ook bij andere inkomenswisselingen kan het zijn dat je in aanmerking komt voor belastingteruggave.

