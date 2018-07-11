Carola van Dorp Expert belastingaangifteBijgewerkt op:2 december 2025
Er is een verschil tussen 3 opvolgende jaren een sterk variërend inkomen en 3 jaren een gelijk inkomen. Namelijk de hoogte van de belasting. Bij wisselende inkomsten betaal je mogelijk te veel belasting. Maak dan gebruik van de speciale regeling van de Belastingdienst. Je herverdeelt je inkomen over de 3 jaren. En vraagt zo de te veel betaalde belasting terug. Dit heet middeling.
Met wisselende inkomsten bedoelen we ook een eenmalige uitschieter. Bijvoorbeeld doordat je de afgelopen 8 jaar:
Dan kom je vaak in aanmerking voor een teruggave. Maar ook bij andere inkomenswisselingen kan het zijn dat je in aanmerking komt voor belastingteruggave.